Come scegliere le migliori cuffie | Guida all’acquisto 2023

Sei alla ricerca delle migliori cuffie sul mercato? Sei nel posto giusto! Al giorno d’oggi, le cuffie sono accessori fondamentali per staccare il cervello dal caos quotidiano e ritagliarsi un momento di tranquillità per ascoltare la tua musica preferita, un podcast o un audiolibro. Che tu sia in casa, in treno o in viaggio verso il lavoro poco importa: spesso e volentieri le cuffie sono un ottimo alleato per isolarsi al mondo esterno e per regalarsi un momento di relax.

Oggi, il mercato è saturo di una grande varietà di modelli per venire incontro a tutti i gusti. Per esempio, le migliori cuffie True Wireless rientrano sicuramente tra i modelli più apprezzati in assoluto. Questo non significa che le care vecchie cuffie non siano più in voga, anzi.

In questo articolo ti mostreremo la nostra selezione delle migliori cuffie per il 2023. In fondo all’articolo troverai anche una guida dettagliata con tutti i requisiti fondamentali da tenere in considerazione al momento dell’acquisto.

La nostra selezione delle migliori cuffie per il 2023

Sony WH-CH520 – le migliori cuffie economiche

Le Sony WH-CH520 offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e per questo rientrano a mani basse tra le migliori cuffie economiche sul mercato.

La certificazione 360 Reality Audio consente di ottimizzare al massimo l’esperienza musicale, personalizzando la forma dell’orecchio attraverso l‘app Sony | Headphones Connect.

Grazie a una straordinaria durata della batteria fino a 50 ore, puoi goderti la tua musica senza preoccuparti della ricarica. Inoltre, una rapida ricarica di soli 3 minuti ti offre 1,5 ore di ascolto.

Queste cuffie offrono molte comodità, tra cui la connessione Multipoint, controlli facili da usare e la possibilità di comando vocale. Con funzionalità come Swift Pair e Fast Pair, sono perfette per l’uso quotidiano perchè semplici da accoppiare ai tuoi dispositivi.

Le cuffie di Sony sono pensate anche per migliorare le attività quotidiane: infatti, potrai utilizzare i comodi pulsanti sui padiglioni per rispondere facilmente alle chiamate senza necessariamente prendere il telefono dalla borsa o dalla tasca.

Inoltre, grazie all’archetto regolabile, ai padiglioni morbidi e al design leggero, le cuffie di Sony sono estremamente versatili e in grado di adattarsi alle orecchie e alla testa di più persone, risultando in questo modo sempre comode e confortevoli.

Sony WH-CH720N – il miglior rapporto qualità/prezzo

Le Sony WH-CH720N, le migliori cuffie in termini di rapporto qualità-prezzo, presentano un design sobrio ed elegante che si adatta perfettamente a vari stili.

Questo modello ti consente di ascoltare la musica godendo di una qualità audio incredibile grazie al nuovo processore integrato V1 e alla tecnologia DSEE. Inoltre, è possibile personalizzare al massimo il suono tramite l’app per un’esperienza d’ascolto unica e su misura.

Queste cuffie offrono la funzionalità di cancellazione del rumore attiva data dalla tecnologia Dual Noise Sensor. Con l’app Headphones Connect, puoi anche regolare il livello di cancellazione del rumore su 20 diverse impostazioni.

Grazie alla batteria a lunga durata, è possibile ascoltare la musica fino a 35 ore con la cancellazione del rumore attiva, godendo allo stesso tempo di altissimi livelli di comfort.

Le WH-CH720N sono dotate di connessione Multipoint, pulsanti di facile gestione, controllo vocale e offrono un’installazione rapida grazie a Swift Pair e Fast Pair. Queste caratteristiche le rendono ideali per un uso quotidiano senza complicazioni, perfette per chi desidera utilizzarle su più dispositivi senza perdere tempo inutilmente.

Grazie alla tecnologia Precise Voice Pickup, una struttura di riduzione del rumore e microfoni beamforming per catturare chiaramente la tua voce, è possibile godere di telefonate più chiare e nitide.

Razer Kraken Kitty V2 – le migliori cuffie per ogni tipo di intrattenimento

Le cuffie Razer Kraken Kitty V2 sono la scelta ideale per chi desidera ascoltare la musica e godere di un audio di alta qualità, e allo stesso tempo godersi i propri videogiochi preferiti senza rinunciare allo stile.

Un setpup da gaming colorato non può che essere arricchito da un paio di cuffie rosa con le orecchie da gatto!

La tecnologia Razer Chroma RGB offre un’illuminazione reattiva durante lo streaming, con luci degli auricolari che reagiscono a emote, notifiche e altro ancora. Puoi personalizzarle con oltre 16,8 milioni di colori e svariati effetti per catturare l’attenzione del pubblico.

Il microfono cardioide Razer HyperClear è ottimizzato per una registrazione vocale migliorata. Riduce il rumore da altre direzioni, consentendo alla tua voce di emergere chiara e potente.

Gli auricolari sono dotati di driver Razer TriForce da 40 mm, brevettati in tre parti, che producono un audio chiaro e potente. Questi driver distinguono chiaramente gli alti, i medi e i bassi, garantendo una nitidezza e una qualità audio straordinarie.

L’audio Surround 7.1 offre un audio posizionale preciso, migliorando la tua consapevolezza durante il gioco e rendendo la visione di film e serie tv ancora più immersiva. Durante le sessioni di gioco, questa tecnologia di renderà grado di percepire ogni piccolo suono e individuarne l’origine.

I cuscinetti ibridi in tessuto e similpelle non solo isolano dal rumore esterno ma sono anche molto confortevoli per sessioni di streaming prolungate. Potrai godere di un’immersione ininterrotta mentre giochi senza affaticarti.

Razer BlackShark V2 HyperSpeed – leggere e perfette per il gaming

Le cuffie Razer BlackShark V2 HyperSpeed presentano un design leggero con un peso di soli 280 g, ideale per sessioni di gioco prolungate senza causare affaticamento. Questo design leggero riduce la pressione sulla testa, garantendo un comfort duraturo anche durante maratone di gioco intense.

Il microfono a banda larga Razer HyperClear offre una qualità vocale ad alta definizione e di livello professionale. Grazie alla sua ampia gamma di cattura sonora, acquisisce molti dettagli della tua voce, rendendo ogni comunicazione nitida e naturale.

Le cuffie sono dotate di driver Razer TriForce in titanio da 50 mm, che offrono un audio chiaro e potente. Questi driver brevettati in tre parti sono stati regolati individualmente per le frequenze audio alte, medie e basse, garantendo suoni cristallini, alti ricchi e bassi potenti.

La tecnologia Razer HyperSpeed Wireless garantisce la massima reattività ed affidabilità grazie alla connessione wireless a 2,4 GHz. Questo ti consente di immergerti in sessioni di gioco competitive ad alte prestazioni e a bassa latenza, con un audio perfettamente sincronizzato al gioco.

Gli auricolari offrono un isolamento acustico grazie ai cuscinetti in memory foam, che evitano qualsiasi distrazione e offrono un comfort prolungato.

Con un’autonomia eccezionale, una singola carica completa delle cuffie offre fino a 70 ore di utilizzo, consentendoti di giocare ininterrottamente a livello competitivo e minimizzando i tempi di inattività. Indubbiamente tra le migliori cuffie da gaming sul mercato.

Sennheiser Accentum – le migliori cuffie con modalità Trasparenza

Passiamo ora alle migliori cuffie appartenenti a una fascia di prezzo più alta.

Le Sennheiser Accentum offrono un’esperienza di ascolto prolungata, grazie a una batteria eccezionale che offre fino a 50 ore di utilizzo. Il design ergonomico e pieghevole garantisce un comfort superiore anche durante le lunghe sessioni di ascolto.

L’audio stereo HD con precisione ingegneristica, un equalizzatore a 5 bande integrato e modalità sonore personalizzabili offrono un suono immersivo a casa o in viaggio, consentendoti di godere di un’esperienza di ascolto personalizzata e su misura.

Le cuffie Sennheiser Accentum presentano una cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) che ti permette di immergerti nella tua musica quando sei al lavoro, in palestra o all’aperto, ma ti consente anche di rimanere consapevole dell’ambiente circostante grazie alla Modalità trasparenza.

La qualità della comunicazione è sempre nitida e chiara, grazie alla tecnologia beamforming con 2 microfoni, che garantisce una trasmissione vocale eccezionale durante le chiamate o i comandi vocali.

Con un design elegante e raffinato, le cuffie Accentum presentano un archetto rivestito in silicone soft touch. Questo design leggero e discreto si adatta perfettamente a ogni stile, offrendo una vestibilità sicura e una struttura robusta.

Logitech G G735 – pensate per tutte le teste

Le cuffie da gaming wireless Logitech offrono una vestibilità impareggiabile, con un design pensato per adattarsi a tutti gli utenti, inclusi quelli con dimensioni della testa più piccole e coloro che indossano occhiali o piccoli orecchini.

Sono belle e comode, perfette per lunghe sessioni di gioco, grazie ai loro auricolari girevoli, traspiranti e morbidi. Nonostante la loro leggerezza, con un peso di soli 273 g, offrono un comfort duraturo.

Queste cuffie gaming sono adatte a diversi schermi e dispositivi. Possono essere collegate al PC, al cellulare e all’ingresso ausiliario grazie alla flessibilità di gioco pro-grade Logitech LIGHTSPEED wireless, Bluetooth o con cavo da 3,5 mm.

Con la possibilità di ascoltare tramite due dispositivi, una con Bluetooth e l’altra con LIGHTSPEED o 3,5 mm, puoi mixare l’audio per regolare il volume durante il gioco, gestire la chat vocale e molto altro.

Sono dotate di luce RGB LIGHTSYNC a doppia zona con animazioni Play Mood precaricate, che ti permettono di personalizzare il tuo look attraverso l’HUB Logitech G per le cuffie gaming RGB.

Le cuffie gaming includono un microfono rimovibile con filtri Blue VO!CE per una qualità audio superiore. Con controlli multimediali on-ear, puoi ascoltare e farti sentire durante le tue sessioni di gioco.

Ottime anche per ascoltare la musica, podcast e per rendere ancora più immersiva la visione di film e serie tv.

Beats Studio3 Wireless – le migliori cuffie con tecnologia Fast Fuel

Le cuffie Beats Studio3 Wireless sono cuffie wireless ad alte prestazioni con cancellazione del rumore. Sono compatibili con dispositivi iOS e Android e offrono un’esperienza di ascolto versatile.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore pura (Pure ANC), queste cuffie sono in grado di bloccare attivamente i rumori ambientali, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi contenuti.

La calibrazione audio in tempo reale garantisce un’esperienza d’ascolto straordinaria, con audio ottimizzato per offrire la massima qualità sonora.

Con un’ampia autonomia della batteria, puoi goderti la riproduzione wireless per fino a 22 ore, garantendoti lunghe sessioni di ascolto senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente.

Grazie al chip Apple W1 e alla tecnologia Bluetooth avanzata, queste cuffie offrono un raggio d’azione più ampio e una connessione stabile, riducendo al minimo le perdite di connessione.

Se la batteria si esaurisce, puoi fare affidamento sulla funzione Fast Fuel, che ti offre 3 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica. La batteria delle cuffie è ricaricabile agli ioni di litio, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili.

Apple AirPods Max – perfette per i dispositivi Apple

AirPods Max sono cuffie over-ear wireless prodotte da Apple che offrono un audio ad alta fedeltà con driver dinamici personalizzati, offrendo una riproduzione sonora di alta qualità con bassi potenti, medi chiari e alti nitidi.

Le cuffie di Apple sono dotate di tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) che rileva e annulla i rumori esterni, creando un’esperienza d’ascolto immersiva.

Con un design sofisticato con materiali di alta qualità, come alluminio anodizzato e tessuto acustico, questo modello offre un’ottima durabilità.

Le cuffie Airpods Max montano il chip H1 di Apple per una connettività wireless rapida ed efficiente con dispositivi Apple, offrendo una facile connessione e la possibilità di passare automaticamente tra i tuoi dispositivi Apple.

Inoltre, includono controlli touch sul padiglione auricolare per regolare il volume, controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare Siri. Per quanto riguarda invece l’autonomia, forniscono fino a 20 ore di riproduzione audio con ANC attiva e funzione di ascolto spaziale.

AirPods Max si spengono automaticamente quando vengono riposti nella custodia intelligente per risparmiare batteria. Infine, supportano l’audio spaziale con suono surround Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica e di gioco coinvolgente.

Le migliori cuffie da DJ

OneOdio A70 – le migliori cuffie da DJ wireless



Le cuffie OneOdio A70 offrono un’esperienza di ascolto di alta qualità e sono perfette per il lavoro da DJ.

Grazie ai doppi driver al neodimio da 40 mm, queste cuffie producono bassi profondi e precisi, fornendo un audio chiaro, potente e dettagliato sia tramite Bluetooth che utilizzando il cavo dati.

Con la connettività Bluetooth, puoi godere della tua musica per un massimo di 72 ore. Inoltre, se la batteria si esaurisce, è possibile passare alla modalità cablata. Grazie al sistema di blocco del jack, non ci sono problemi di connessione da affrontare.

Le cuffie sono dotate di un microfono con tecnologia di riduzione del rumore CVC 8.0 integrato, che assicura conversazioni più chiare. Inoltre, i controlli integrati consentono di regolare il volume, gestire la riproduzione musicale e gestire le chiamate con facilità.

A differenza delle cuffie standard, le OneOdio A70 utilizzano una tecnologia innovativa che permette il collegamento wireless o via cavo AUX di due cuffie contemporaneamente. Questo consente a due o più persone di condividere l’ascolto della musica o guardare la TV insieme.

I padiglioni delle cuffie sono realizzati in pelle proteica traspirante con un design ergonomico, mentre l’interno è rivestito in morbida spugna. Questi elementi migliorano notevolmente l’esperienza d’uso, assicurano un buon isolamento acustico e garantiscono il massimo comfort durante l’utilizzo prolungato.

OneOdio Pro 10 – le migliori cuffie da DJ cablate

Le cuffie da DJ OneOdio Pro-10 offrono un’esperienza audio eccezionale. Sono caratterizzate da grandi altoparlanti da 50 mm e ai magneti al neodimio che garantiscono un suono cristallino.

Le cuffie di OneDio sono dotate di due cavi staccabili e offrono connettività senza problemi a una vasta gamma di dispositivi, tra cui quelli con jack stereo da 3,5 mm o connettori audio da 6,35 mm, come MP3, PS4, laptop, chitarra elettrica, pianoforte, DJ, AMP, PC e altri.

Sono inoltre progettate per essere confortevoli anche durante utilizzi prolungati, grazie ai cuscinetti auricolari di alta qualità. Inoltre, grazie all’isolamento acustico passivo, offrono un’esperienza di ascolto immersiva. La fascia regolabile e pieghevole si adatta comodamente a qualsiasi forma di testa.

Le cuffie OneOdio Pro-10 consentono di collegare due paia di cuffie cablate utilizzando qualsiasi segmento di cavo. Questo significa che è possibile condividere la stessa musica con amici e familiari in modo semplice e comodo.

Migliori cuffie: quali sono i requisiti da tenere in considerazione in fase di acquisto?

La prima cosa che devi chiederti nello scegliere le cuffie è se ti serviranno per la musica, il gaming oppure per il cosiddetto ascolto multimediale, quindi un utilizzo casual.

Le cose da sapere non sono molte, ma abbastanza specifiche, ragion per cui dividerò i vari argomenti in paragrafi, al termine dei quali dovresti aver tutti gli elementi per acquistare le migliori cuffie adatte alle tue esigenze.

Capacità di isolamento dal rumore

Un primo parametro di cui tenere conto per scegliere le cuffie ha a che fare con il suo utilizzo principale. Questa raccomandazione è molto utile poiché spesso ci si concentra su caratteristiche molto tecniche, senza tenere conto che le cuffie si possono utilizzare in ambienti silenziosi oppure rumorosi. Un deejay, ad esempio, ha bisogno di isolamento dal rumore esterno e preferirà selezionare cuffie chiuse in quanto il loro cuscinetto garantisce un ottimo isolamento. Per contro questo genere di cuffie risultano un po’ pesanti da indossare, ragion per cui occorre avere un compromesso con la comodità: se le utilizzerai per correre potrebbero non fare al caso tuo e sarebbe meglio puntare su auricolari wireless.

Dal punto di vista della resa del suono, le cuffie chiuse risaltano le basse frequenze e i riverberi: possiamo pertanto affermare che in generale gli effetti sonori non hanno una riproduzione fedele in rapporto all’originale.

L’altra macro categoria sono le cuffie aperte, che offrono un grande comfort ma sono esenti dall’isolamento. Il suono è più fedele e senza dubbio possono raggiungere livelli qualitativi notevoli.

La scelta tra l’una o l’altra non è semplice ed i costruttori lo sanno. Per questo motivo ci sono anche le cuffie semi-aperte che cercano di massimizzare la qualità di riproduzione con un buon livello di isolamento, garantendo però un utilizzo protratto più comfortevole rispetto a quelle chiuse.

Se ti ho convinto a scegliere questa tipologia di prodotto, scopri quali sono le 5 migliori cuffie antirumore attualmente in vendita!

Più avanti ti parlerò anche delle cuffie on-ear e over-ear e del perchè potresti poterle decidere di scegliere proprio questo tipo di versione.

Cos’è la frequenza?

La risposta in frequenza la puoi trovare indicata anche come lunghezza di banda. La sua misura sono gli Hertz (Hz) ed indicano l’intervallo di frequenze coperto dalle cuffie. A questo concetto occorre affiancare quello di gap che sta ad indicare la distanza dalla fedeltà del suono. Quindi le cuffie di ottima qualità hanno un’ampia frequenza ed un basso gap (misura che si trova in decibel – dB).

Per andare più sul concreto devi sapere che il nostro orecchio è in grado di sentire le frequenze che vanno dai 18 Hz fino ai 22.000 Hz, quest’ultimo valore indicato di norma come 22 KHz. Alla prima prova pratica noterai che scegliere cuffie che offrono un’ampia frequenza significa anche sostenere un prezzo più elevato. Quindi fai attenzione alla frequenza ed all’indicazione precisa di Hz, KHz e dB. Oltre i 18.000 Hz è difficile che si riescano a distinguere i suoni, poiché col passare degli anni perdiamo progressivamente la capacità di udirli.

Infine avere un range in frequenza che parte da pochi Hz assicura un suono ottimale per i bassi, caratteristica di norma associata ai suoni corposi. Oltre i 23 khz si parla di ultrasuoni, mentre al di sotto dei 20 hz abbiamo gli infrasuoni, entrambi non udibili dall’orecchio umano.

Quanto conta la sensibilità?

La sensibilità è un ottimo indicatore di qualità e spesso viene espresso male. Il suo indicatore sono i decibel, e in sostanza ti permette di valutare la pulizia del suono ad alto volume.

Sicuramente avrai notato che molti speaker (non solo quelli delle cuffie) distorcono il suono, facendolo diventare frastuono, quando aumenti il volume. La sensibilità pertanto risponde alla domanda “a quanti decibel il livello del suono non risulta più pulito e accurato?“.

Il nostro consiglio in tal senso è stare al di sopra degli 85 decibel.

Le dimensioni

Fai attenzione alla grandezza ed al peso delle cuffie che devi scegliere, soprattutto se hai intenzione di usarle per diverse ore di fila.

Anche se questo parametro non influisce sulla qualità del suono, può risultare utile avere un buon rapporto tra dimensioni e peso da un lato e caratteristiche tecniche dall’altro: avere cuffie leggerissime ma con un’autonomia di 1 ora e bassa fedeltà nella riproduzione dei suoni non è affatto una scelta saggio.

La connessione: cavo vs wireless

Quello della connessione al dispositivo che riproduce l’auddio è un argomento che tende ad assumere sempre più importanza. Il modo tradizionale di attaccare le cuffie alla sorgente dei suoni è il classico cavo mini jack (3,5 mm). Al giorno d’oggi pur esistendo diverse alternative anche wireless, rimane quello più performante.

La connessione via cavo è anche possibile tramite cavo USB 2.X (quando si usano i PC come sorgente audio), Type-C (sistema ormai adottato nei principali smartphone), e il Lightning per iPhone e iPad.

Le soluzioni wireless disponibili invece sono il Bluetooth, l’infrarossi e la radiofrequenza. In tal senso, la soluzione preferita da chi fa sport o viaggia per lavoro è senz’altro la connessione Bluetooth. Il successo è dovuto al suo essere pressochè universale, poiché si è progressivamente diffuso a tutti i dispositivi come elemento integrato. Alcuni modelli sono dotati anche di chip NFC, lo stesso presente nelle carte di credito contact-less, che permette l’accoppiamento col semplice accostamento. Questa tipologia di cuffie risulta molto comoda soprattutto per ascoltare musica all’aperto mentre ci si allena.

Le connessioni infrarossi sono molto economiche ma ahimè poco pratiche: sarà difficile trovarle poiché non vengono molto utilizzate se non per oggetti pensati per essere usati a stretto contatto, in quanto al minimo ascolto la trasmissione dati si interrompe.

Le connessioni RF (radiofrequenza) arrivano fino a 100 metri di raggio d’azione con una buona qualità del suono, facendolo sulla carta la soluzione ideale per chi vuole usare cuffie senza fili. Il problema principale, però, riguarda l’estrema sensibilità del segnale, che patisce più del Bluetooth le interferenze dovute ad altri segnali nelle vicinanze.

Il Dolby 7.1

Caratteristica tecnica più ricercata dai gamer, il Dolby 7.1 offre un suono che riproduce fedelmente la posizione esatta. Pertanto avere queste cuffie rappresenta un enorme vantaggio nei giochi multiplayer: in Battlefield e Call Of Duty potrai capire quanto sono vicini gli altri giocatori e sorprenderli attaccandoli preventivamente, mentre nel simracing potrai capire quanto è vicina l’auto dell’avversario e quale traiettoria ha scelto senza guardare costantemente gli specchietti.

Se sei un videogiocatore incallito ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento sulle cuffie da gaming.

Cuffie over-ear vs on-ear

Le cuffie over-ear (o around ear) coprono l’intero padiglione auricolare. A che pro? Il suono esce pulito e l’isolamento contribuisce a non affaticare l’udito; per contro sono abbastanza pesanti e risultano scomode da utilizzare in mobilità. L’utilizzo migliore lo si riesce ad ottenere utilizzandole in casa o in ambienti poco rumorosi.

Cuffie dalle dimensioni compatte e decisamente pratiche, i prodotti on-ear si appoggiano direttamente sull’orecchio anziché avvolgerlo come nel caso precedente. Tra i contro c’è senz’altro l’isolamento acustico, peggiore rispetto alle precedenti in quanto ci sono più “spazi” per il passaggio dei rumori ambientali, ma la facilità di trasporto è decisamente maggiore, grazie alla possibilità di ripiegamento dei padiglioni. Un altro punto a loro favore è il loro peso ridotto, per via di padiglioni di norma più piccoli e meno materiale isolante.

Microfoni e controlli delle cuffie

Le cuffie possono essere dotate di altre componenti utili per svolgere determinati compiti. Quando il dispositivo a cui associarle è uno smartphone è conveniente assicurarsi che le cuffie che stai per scegliere abbiano il microfono. Le app, oppure la ricerca sui principali motori di ricerca si attua in maniera vocale per cui diventa indispensabile oltre che per le telefonate ricevute nel mentre si sta ascoltando della musica.

Un altro vantaggio delle cuffie dotate di cavo è l’avere il microfono lungo lo stesso cavo, in modo da poterlo avvicinare alla bocca in base alle esigenza, e avere i controlli del volume e di avvio riproduzione facilmente accessibili. Nelle cuffie wireless, invece la pulsantiera è direttamente posizionata sul padiglione e almeno agli inizi è molto facile schiacciare il pulsante sbagliato oppure impiegare qualche secondo di troppo per trovarlo.

Driver dell’altoparlante

Questo indicatore è poco conosciuto, anche perché in molti casi non viene nemmeno indicato. Il motivo per cui ho deciso di inserirlo in questa carrellata di indicazioni utili a verificare la qualità delle cuffie, è perché esprimono un concetto tanto facile quanto fondamentale. Il driver dell’altoparlante viene espresso in mm, ed indica la grandezza dell’altoparlante integrato nelle cuffie. Il ragionamento è semplice: più è grande maggiore sarà la sua qualità.

Sebbene in linea generale questo sia vero, in caso di utilizzi dove è richiesta la massima resa del suono sarà necessario controllare anche la qualità dei suoi componenti prima di arrivare a un verdetto finale.

Tipo di alimentazione

Ci sono due grossi schieramenti per quanto riguarda l’alimentazione: cuffie dotate di cavo e quelle wireless. Nel primo caso l’alimentazione esterna non serve poiché proviene direttamente dal cavo, nel secondo invece si deve tenere conto che bisognerà ricaricare ogni X ore la batteria

Il riferimento tecnico che ti servirà controllare nelle cuffie wireless è l’autonomia. A parità di modello ti consigliamo sempre di optare per quello che garantisce l’autonomia maggiore: questo sarà soprattutto utile al passare degli anni, in quanto le batterie al litio perdono parte della capacità dopo alcune centinaia di ricariche.

Cancellazione del rumore esterno

Questa è una tecnologia molto utile anche se in questo caso stiamo andando più su particolarità che su reali indicatori di qualità. Per annullare il rumore proveniente dall’esterno questa tecnologia riproduce, tramite piccoli microfoni, gli stessi rumori in senso opposto a quelli che provengono dall’esterno, di fatto annullandoli.

Il noise cancelling può essere decisamente utile per molti scenari, ma per poter funzionare a dovere deve essere di alta qualità, altrimenti la sensazione sarà decisamente gradevole. Per questo motivo, secondo noi, conviene acquistare solamente cuffie di fascia alta se si è davvero interessati a questa tecnologia, anche perchè ha un impatto non indifferente sull’autonomia della batteria: i modelli più prestanti garantiscono decine di ore di utilizzo, pertanto attivare la soppressione del rumore garantirà comunque diverse ore di utilizzo.

Conclusioni finali

Scegliere le cuffie non è così facile se non si dispongono alcune conoscenze che sono state trattate nei paragrafi precedenti. Al netto di ciò il parametro più importante di scelta resta sempre il futuro utilizzo del prodotto.

Ciò che confonde il consumatore medio è la varietà di prezzi che passa da pochi euro per arrivare a centinaia senza alcun motivo visibile che aiuti a giustificare un tale sbalzo. Considerando anche che le preferenze musicali di ognuno di noi sono uniche, il modo ideale per scegliere un prodotto sarebbe quello di provarle dal vivo con un paio di brani/estratti video. Leggere le caratteristiche tecniche e comprenderle resta però fondamentale per scremare i prodotti e restringere i candidati.

Come ultima nota mi sento di metterti in guardia dall’acquisto di cuffie di fascia alta quando l’utilizzo previsto non lo richiede. Se ad esempio si ascolta musica scaricata da internet in formato mp3, non serve avere delle cuffie ad alte prestazioni, poiché il suono è già compresso alla base. Per usi più avanzati, invece, le cuffie che offrono maggiori prestazioni valgono tutti i loro soldi poiché si noterà un deciso distacco da altri prodotti di fascia inferiore: la differenza emergerà soprattutto nella percezioni dei piccoli dettagli sonori, impercettibili con prodotti di fascia medio/bassa.

Un altro aspetto da valutare riguarda la faida cuffie con cavo vs wireless: se si vuole massimizzare la resa qualitativa il cavo resta la soluzione migliore, ma questa scelta risulta limitante per gli utilizzi outdoor.

Qualsiasi sia il tipo di cuffie da scegliere, ciò che è importante evidenziare è che la qualità si ripaga da sola, poiché un suono pulito ha bisogno di minore volume per essere apprezzato: a lungo andare il vostro udito vi ringrazierà.