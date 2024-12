SoundPEATS Air5: le cuffie quasi perfette che costano il giusto!

Il mondo delle cuffie true wireless è una vera e propria giungla. Ogni giorno escono nuovi modelli, ognuno con le sue caratteristiche, i suoi punti di forza, il suo prezzo e, soprattutto con tanto marketing che rende difficile scegliere il modello giusto per le proprie esigenze. A volte però, in mezzo a questa giungla di offerte, si trova qualche chicca che abbina il giusto prezzo a qualità audio e costruttive importanti ed è proprio quello che mi è successo testando le nuove SoundPEATS Air5.

Il brand non è dei più noti, ma ne abbiamo già parlato positivamente nella recensione delle SoundPeast Air 4 Pro. Riusce a tirar fuori prodotti interessanti e venduti al giusto prezzo, nel caso delle Air5 parliamo di 75 euro. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa rende le SoundPEATS Air5 così speciali.

Prima di tutto, parliamo di qualità audio. Del resto è l’aspetto che conta di più in un paio di cuffie, giusto? I driver dinamici da 13mm fanno un ottimo lavoro riuscendo ad offrire un suono ricco e dettagliato dove gli strumenti si distruggono in maniera chiara e le voci risultano chiare e brillanti, anche in chiamata. Durante l’ascolto di differenti generi musicali abbiamo modo di apprezzare bassi abbastanza profondi e con una potenza più che buona, ma senza mai sovrastare le altre frequenze. I medi sono chiari e mi hanno soddisfatto, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Che siate amanti del rock, del pop, della classica o dell'hip-hop, le Air5 vi faranno apprezzare al meglio i vostri brani preferiti.

Non manca una soddisfacente riduzione attivare del rumore ANC. Qui le SoundPEATS Air5 non deludono grazie al sistema ANC ibrido che blocca efficacemente i rumori esterni garantendo un ottimo isolamento, anche negli ambienti più caotici e rumorosi. Se volete evitare un isolamento eccessivo, potete sempre attivare la modalità trasparenza.

Ma la qualità audio e l'ANC non sono gli unici punti di forza di queste cuffie. Le SoundPEATS Air5 sono anche incredibilmente comode da indossare: leggerissime e con un design ergonomico si adattano perfettamente alle orecchie e rimangono saldamente in posizione anche durante l'attività fisica. E con la certificazione IPX5, non dovrete preoccuparvi di sudore o pioggia mentre vi allenate o le indossate all’aperto.

Un altro aspetto che mi ha colpito è la durata della batteria. Con una singola carica, le Air5 offrono fino a 4 ore di riproduzione con ANC attivo e 6 ore con ANC disattivato. Grazie alla custodia di ricarica, potrete godere di un'autonomia complessiva di circa 30 ore.

Non mancano le funzionalità extra. Le SoundPEATS Air5 sono dotate di controlli touch intuitivi, che vi permettono di gestire la riproduzione musicale, le chiamate e l'ANC con semplici tocchi. Inoltre, grazie al Bluetooth 5.4, la connessione è sempre stabile e affidabile e ci permette di sfruttare i codec aptX. Se volete personalizzare ulteriormente la vostra esperienza d'ascolto, potete scaricare l'app SoundPEATS, che vi permette di regolare l'equalizzazione, attivare la modalità gioco a bassa latenza e aggiornare il firmware delle cuffie.

Prima di concludere, vorrei spendere due parole sul design. Le Air5 hanno un aspetto moderno ed elegante, con una finitura opaca e dettagli minimalisti che le rendono molto piacevoli. La custodia di ricarica è compatta e leggera, facile da trasportare in tasca o in borsa, anche se non mi ha convinto particolarmente l’apertura frontale del case che ho trovato poco pratica.

Le SoundPEATS Air5 sono quindi delle cuffie valide che potete acquistare in tranquillità: offrono prestazioni di alto livello a un prezzo incredibilmente competitivo. Se state cercando un paio di cuffie true wireless con un'ottima qualità audio, un ANC efficace, un design confortevole, una lunga durata della batteria ed un prezzo ragionevole, le Air5 sono la scelta perfetta.