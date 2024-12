Soundcore Motion Boom Plus: L’altoparlante Bluetooth che conquista con potenza e versatilità

Cercate una cassa Bluetooth portatile che possa davvero soddisfare le vostre esigenze? Il Soundcore Motion Boom Plus rappresenta un’ottima scelta, specialmente ora che la sua offerta è ridotto a 89,99 €. Questo altoparlante offre una qualità del suono che potrebbe stupire anche i più esigenti.

Potenza acustica e tecnologia innovativa

Il Soundcore Motion Boom Plus si distingue per una configurazione audio altamente efficace. Equipaggiato con due woofer da 30 W, due tweeter da 1 pollice con potenza di 10 W ciascuno e due driver passivi situati ai lati, questo dispositivo è in grado di sprigionare fino a 80 W di potenza. Grazie a questa generosa erogazione potete aspettarvi un suono avvolgente che riesce a riempire l’ambiente in cui vi trovate.

Un elemento chiave di quest’altoparlante è la tecnologia BassUp, che amplifica i bassi in tempo reale, rendendo ogni brano esplosivo. La gamma di frequenze coperta varia da 20 Hz a 40 KHz, permettendo di ascoltare perfettamente sia i toni più profondi che quelli più acuti.

In aggiunta, il suono viene diffuso a 360 gradi, grazie all'utilizzo di driver in titanio, il che significa che ognuno potrà godere di un’esperienza sonora uniforme, indipendentemente dalla posizione rispetto all'altoparlante.

Design robusto e portabilità

La resistenza è un altro dei punti di forza del Soundcore Motion Boom Plus. Con certificazione IP67, questo dispositivo è progettato per resistere non solo alla polvere, ma anche all'acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni come giardini, spiagge o montagne. Non importa dove vi troviate, questo altoparlante si adatta facilmente a ogni situazione.

Un'ulteriore vantaggio è la portabilità. Il Motion Boom Plus è dotato di una maniglia integrata e cinghie staccabili, così da poterlo trasportare senza fatica ovunque andiate. Che si tratti di una festa o di un'uscita, il trasporto non sarà mai un problema.

Funzionalità e connettività

Questo altoparlante non è solo potente, ma anche estremamente versatile. La funzione PartyCast 2.0 consente di collegare fino a 100 altoparlanti compatibili per riprodurre la stessa musica simultaneamente, un modo originale per animare i vostri eventi. In più, la modalità True Wireless Stereo permette di associare due dispositivi, raddoppiando di fatto il volume e l’impatto sonoro.

La batteria da 13.400 mAh garantisce un’autonomia fino a 20 ore con una sola carica, e il processo di ricarica è rapido, richiedendo meno di sei ore tramite USB-C. Non solo: l’altoparlante può funzionare anche come powerbank per ricaricare smartphone o tablet, un’altra comodità che ne amplia l’uso.

Per quanto riguarda la connettività, il Soundcore Motion Boom Plus offre il Bluetooth 5.3 e un ingresso AUX-IN per collegamenti diretti a TV o computer. È anche possibile personalizzare l’equalizzazione tramite l’app Soundcore, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, permettendo di ottimizzare l’audio in base ai vostri gusti musicali.

Offerta disponibile

Attualmente, il Soundcore Motion Boom Plus è disponibile su diverse piattaforme, tra cui Amazon, al prezzo di 169,99 €. Una promozione speciale per il Black Friday ha ridotto il costo a sole 89,99 €, rendendolo un’affare imperdibile per chiunque ami la musica in alta qualità e desideri un altoparlante versatile e potente.