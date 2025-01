Snap rilancia con un programma di premi per sviluppatori di AR e nuove offerte per studenti

Snap, la compagnia dietro il noto social network Snapchat, ha recentemente avviato una nuova iniziativa per incentivare gli sviluppatori a creare più contenuti per la propria piattaforma. Con l'introduzione dei Challenge Tags, Snap mira a riconoscere e premiare l'innovazione nel campo della realtà aumentata , promuovendo il coinvolgimento degli sviluppatori di tutto il mondo.

La novità dei Challenge Tags per sviluppatori di AR

I Challenge Tags rappresentano un metodo unico per incoraggiare la partecipazione attiva degli sviluppatori all'interno della piattaforma Snapchat. A differenza di altre iniziative simili, questo programma offre ai creatori la possibilità di vincere premi in denaro per la realizzazione di Lenses che incorporano attivamente i Challenge Tags. Snap ha chiarito che questi Lenses saranno valutati in base a criteri come l'originalità, l'eccellenza tecnica e il focus tematico. Questo approccio differenziante mira a garantire che i progetti più creativi e ben realizzati ricevano il riconoscimento che meritano.

In collaborazione con Lenslist, una piattaforma di marketing AR, Snap ha aperto le porte della competizione a sviluppatori provenienti da oltre 100 paesi. Gli sviluppatori possono registrarsi per ciascun challenge, creare i propri Lenses utilizzando Lens Studio, lo strumento di creazione AR di Snap, e quindi applicare il Challenge Tag durante il processo di pubblicazione per essere considerati per i premi. Questa nuova struttura permette di ampliare il campo di partecipazione e di scoprire talenti emergenti da ogni angolo del pianeta.

Premi e opportunità nella competizione

Per il primo Challenge Tag, Snap ha stanziato un montepremi complessivo di 10.000 dollari, disponibile fino al 31 gennaio. Le prime tre posizioni riceveranno rispettivamente 2.500, 1.500 e 1.000 dollari. Inoltre, verranno riconosciuti anche venti menzioni onorevoli, che riceveranno ciascuna un premio di 250 dollari. I vincitori della competizione saranno annunciati il 14 febbraio, creando un'attesa crescente tra gli sviluppatori che partecipano a questa iniziativa.

L'introduzione dei Challenge Tags offre non solo la possibilità di vincere premi sostanziosi, ma rappresenta anche un'opportunità per esprimere creatività e competenze tecniche. Snap si impegna a lanciare nuove sfide ogni mese, mantenendo vivo l'interesse e la partecipazione della comunità di sviluppatori.

Offerte per studenti: nuovi sconti e prezzi

Oltre al programma di premi, Snap ha presentato nuove offerte dedicate agli studenti per il suo prodotto Spectacles. A partire da oggi, gli studenti e gli insegnanti che sono affiliati a istituzioni educative accreditate in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Italia, Austria e Paesi Bassi, potranno accedere a prezzi educativi favorevoli. Il costo per allegarsi a questa offerta è di 49,50 dollari al mese o 55 euro.

Questa nuova misura rende il prodotto più accessibile a studenti e insegnanti, supportando l’apprendimento e l'innovazione all'interno delle aule. Snap continua a mostrare il proprio impegno nel sostenere la comunità educativa, offrendo strumenti che possono arricchire l'esperienza di apprendimento attraverso la realtà aumentata. Con queste iniziative, l'azienda non solo valorizza i talenti creativi, ma si posiziona anche come alleata delle nuove generazioni nel mondo della tecnologia e della comunicazione digitale.