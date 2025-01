Scopri come automatizzare la riproduzione musicale su iPhone: guida alle impostazioni

Immaginate di poter ascoltare la vostra musica preferita, semplicemente attivando il vostro speaker o indossando le cuffie. Grazie alla funzione Automazione dell’app Comandi rapidi su iPhone, questa visione può diventare realtà. Impostare la riproduzione automatica della musica in base al contesto è semplice e vi permetterà di godere di un'esperienza personalizzata, senza dover toccare il dispositivo. Scopriamo nei dettagli come attivare questa funzionalità e altre utili automazioni.

Come configurare la riproduzione automatica della musica su iPhone

Per iniziare, aprite l’app Comandi rapidi sul vostro iPhone. La prima cosa da fare è andare nella sezione Automazione. Se siete nuovi a questo strumento, cliccate su "Nuova automazione" al centro dello schermo. Se invece avete già impostato delle automazioni in precedenza, individuate il simbolo "+" in alto a destra.

Ora scorrete verso il basso e selezionate l'opzione Bluetooth. Sotto "Dispositivo", dovrete cliccare su "Scegli" per selezionare il dispositivo Bluetooth da cui partirete. Nel menu a tendina, troverete la lista dei vostri dispositivi collegati. Accertatevi di attivare l’opzione "È collegato". A questo punto, impostate anche "Esegui immediatamente" prima di procedere al passaggio successivo.

Dopo aver cliccato su Avanti, troverete diverse azioni che potete impostare. Selezionate "Riproduci musica", quindi cliccate sul pulsante che appare in grigio per scegliere l'album, il genere o la playlist che desiderate ascoltare. Una volta fatta la vostra selezione, premete nuovamente il tasto "+" per confermare. Se per voi è importante, potete attivare anche la riproduzione casuale o la ripetizione dei brani, andando a personalizzare ulteriormente le impostazioni.

Alla fine della procedura, cliccate su "Fine" in alto a destra. Da quel momento, ogni volta che il vostro dispositivo si collegherà al Bluetooth selezionato, la musica che avete scelto partirà automaticamente, garantendovi un’esperienza audio personalizzata ed immediata.

Interrompere la riproduzione musicale alla disconnessione del Bluetooth

Un altro aspetto interessante delle automazioni su iPhone è la possibilità di fermare la musica automaticamente quando si disconnette un dispositivo Bluetooth. Infatti, mentre gli AirPods mettono in pausa la musica in caso di disconnessione, questo non accade con altri altoparlanti Bluetooth. Ma non preoccupatevi, è possibile rimediare.

Per fare ciò, aprite di nuovo l’app Comandi rapidi e andate alla scheda Automazioni. Selezionate il simbolo "+" per creare una nuova automazione. Innanzitutto, dovrete stabilire una scorciatoia che metta in pausa la musica. Questo passaggio è essenziale: nella sezione "Pannello" scorrete fino a individuare l’azione "Riproduci/Pausa" e selezionatela. Cliccate sul nome e scegliete "Pausa" per salvare la modifica.

Dopo aver completato la scorciatoia, ripetete il procedimento per creare una nuova automazione. Tornate alla scheda Automazioni, cliccate nuovamente sul simbolo "+" e scegliete di nuovo la voce Bluetooth. Cliccate su "Scegli" per selezionare il dispositivo. Per fermare la musica su più dispositivi, potete selezionare "Qualsiasi dispositivo".

Ricordate di attivare "È scollegato" nella sezione corrispondente, disattivando l’altra opzione. Infine, selezionate "Esegui immediatamente" e cliccate su Avanti per completare la procedura e far sì che ogni volta che disconnetterete il dispositivo Bluetooth, la musica venga automaticamente messa in pausa.

Disabilitare le automazioni sul proprio iPhone

Se in un momento successivo desiderate disabilitare temporaneamente l’automazione che avvia la musica automaticamente, potete farlo senza eliminarla. Aprite l’app Comandi rapidi e recatevi nella sezione Automazioni. Selezionate l’automazione che volete disattivare. Nella parte superiore dello schermo troverete un menu a tendina dove potrete sostituire l'opzione "Esegui immediatamente" con "Non eseguire".

Cliccate su "Fine" e sotto l’automazione aggiornata apparirà la scritta "Disabilitata" in grigio. Quando vorrete riattivare l’automazione, basterà seguire gli stessi passaggi e impostarla nuovamente su "Esegui immediatamente".

Altre risorse utili per utenti Apple

Se cercate ulteriori indicazioni su iPhone e altri dispositivi Apple, Macitynet offre un’ampia gamma di tutorial. Potete esplorare vari argomenti, dalla gestione delle funzionalità di iOS all'utilizzo di Mac e Apple Watch per un'esperienza ottimale. Le sezioni dedicate a iOS 17 e iOS 18 raccolgono numerosi articoli informativi sugli aggiornamenti e sulle nuove funzionalità da sfruttare.