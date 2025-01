Scopri Code 24: il cavo audio di alta gamma che impressiona gli audiofili

Alla scoperta del mondo dell'audio, ci imbattiamo in marchi e prodotti che possono non essere immediatamente familiari, ma che hanno un impatto significativo nel settore. Uno di questi è Effect Audio, un’azienda specializzata nella creazione di cavi audio di alta qualità, tra cui il recente Code 24. Questo prodotto ha suscitato particolare interesse tra gli appassionati di audio, non solo per la sua costruzione, ma anche per l'impatto che ha sulla qualità del suono.

Caratteristiche costruttive del cavo Code 24

Partiamo dalle specifiche tecniche del cavo Code 24. Ciascun elemento è progettato con grande attenzione per garantire un'elevata qualità. Il cavo utilizza fili di gauge 16.5AWG realizzati con rame placcato argento UP-OCC, una scelta nota nel settore per migliorare le prestazioni sonore. Ogni filo presenta una particolare miscela di fili di dimensioni diverse, ben tredici in totale, che lavorano insieme per ottimizzare la conduzione del segnale.

Il cuore del cavo è rappresentato dal sistema definito da Effect Audio come Trio-Flex Pure Solid Core System. Questo sistema è composto da tre fili, tutti fatti dallo stesso materiale Litz. A protezione del nucleo, il cavo è avvolto in un isolamento EA UltraFlexi, il che conferisce una certa resistenza all'usura quotidiana. Rispetto ai cavi standard, il Code 24 risulta più massiccio, suggerendo che una cura meticolosa è stata dedicata al suo design e costruzione.

Design accattivante e funzionalità

Il design del Code 24 è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. Il suo colore blu intenso, unito ai riflessi dorati, lo rende esteticamente piacevole e distintivo. È difficile trovare un altro cavo che possa vantare un’estetica così appagante; le immagini non riescono a trasmettere appieno la sua eleganza. Il cavo presenta un design ibrido: è intrecciato fino al divisore, dopodiché si distende verso i connettori.

Per quanto riguarda i connettori, il Code 24 viene fornito di un plug da 4.4mm di serie, con la possibilità di avere connettori intercambiabili da 2.5mm e 3.5mm. Utilizza un connettore standard a 2 pin e viene fornito con un set di connettori ConX che include anche gli MMCX. Questa versatilità permette di utilizzarlo con una varietà di IEM, garantendo comodità e compatibilità.

In termini di dimensioni, il cavo ha una lunghezza standard di 1.2 metri. La sua costruzione lo rende più pesante rispetto ad altri cavi simili, ma durante l'uso quotidiano questo peso non risulta un problema. Tuttavia, non è consigliabile utilizzarlo in movimento. Per aiutare con la custodia, Effect Audio include una pratica custodia di qualità decente che può contenere il cavo e gli IEM insieme a tasche interne per gli accessori.

La qualità audio del cavo Code 24

L'esperienza sonora fornita dal Code 24 è davvero notevole. È stato testato con diversi modelli di IEM, come il Elysian Acoustic Labs Pilgrim e il Fiio FA19, tra gli altri. Abbinarlo a amplificatori come il Fiio K19 e M23 ha messo in evidenza una qualità audio superiore. Il cavo offre un basso più ricco, con maggiore presenza e impatto, ciò che rende l’ascolto più coinvolgente e piacevole.

Le medie frequenze rimangono neutrali, ma guadagnano in chiarezza, risultando particolarmente adatte per la riproduzione vocale, che appare più corposa e dettagliata. Anche le alte frequenze beneficiano di una leggera brillantezza che conferisce calore senza introduzione di sibilanze. L'abilità di Effect Audio nella gestione delle sfumature sonore è evidente, poiché il Code 24 riesce a restituire una risoluzione incredibile e una spazialità sonora che affascina anche gli audiofili più esigenti.

Resta da considerare chi può realmente giustificare il costo di 799 dollari del Code 24. Questo prodotto è rivolto principalmente a coloro che cercano di massimizzare l’esperienza audio con gli IEM di alta gamma. La differenza rispetto ai cavi di base è tangibile e per chi ha già investito in cuffie di alta qualità, il Code 24 rappresenta un complemento di valore.