Scatta foto di gruppo senza lasciare nessuno indietro grazie al Google Pixel 9

A chi non è mai capitato di voler immortalare un momento con amici o familiari, ma finire per essere escluso dalla foto? Con il Google Pixel 9, questa situazione può essere facilmente evitata. Grazie alla nuova funzione chiamata "Add Me", Google ha introdotto un modo innovativo per unire due scatti, garantendo così che tutti siano presenti nella stessa immagine. Questa funzionalità rivoluzionaria utilizza la potenza dell'intelligenza artificiale per combinare le foto in modo efficace, permettendo a chiunque di essere parte dello scatto senza dover ricorrere a selfie scomodi o chiedere aiuto a uno sconosciuto.

Cos'è Add Me e come funziona

La funzione Add Me è un metodo pratico per catturare una foto di gruppo, assicurando che nessuno rimanga escluso. Il procedimento è piuttosto semplice: un gruppo di persone si riunisce per la foto, lasciando però uno spazio per chi scatta. Inizialmente, il primo fotografo cattura l’immagine, dopodiché passa il telefono a un altro partecipante, che si colloca nello stesso punto vuoto creatosi.

Il segreto sta nell’app della fotocamera del Pixel, che guida il secondo fotografo a allineare correttamente l’inquadratura in modo da replicare l'angolo del primo scatto. Una volta fatto, l'intelligenza artificiale di Google si occupa di mescolare le due immagini, creando l'illusione che tutti fossero presenti simultaneamente. Nell'app Google Foto, gli utenti potranno visualizzare sia la versione Add Me dell’immagine che le due foto originali utilizzate per la combinazione.

Tuttavia, come ogni tecnologia basata su AI, il risultato finale potrebbe non essere sempre perfetto. È consigliabile esaminare le immagini prima di decidere quale mantenere.

Passi per utilizzare Add Me con il Google Pixel 9

Usare Add Me sul Google Pixel 9 è un processo veloce e intuitivo. Di seguito, i passaggi necessari per scattare foto di gruppo in modo facile:

Aprire l’app Fotocamera sul dispositivo Pixel 9. Scorrere fino alla modalità Add Me nel menù delle modalità di scatto. Seguire le istruzioni visualizzate per utilizzare Add Me. Se non si desidera vedere nuovamente questi suggerimenti, è possibile selezionare "Non mostrare più". Scattare la prima foto, assicurandosi di lasciare uno spazio per se stessi. Passare il telefono a un'altra persona. L'altra persona dovrà allineare il mirino con quello della prima foto e successivamente catturare l’immagine. A questo punto, Add Me assemblerà le due foto. Nella propria galleria, sarà possibile visualizzare il prodotto finale, insieme alle due immagini separate.

Vantaggi di utilizzare Add Me

La funzionalità Add Me si rivela utile in molteplici situazioni. È frequente trovarsi in momenti in cui qualcuno non compare in una foto, perché nessuno è disponibile per scattarla. Rispetto all’uso di un timer o alla realizzazione di un selfie poco soddisfacente, Add Me offre un'alternativa più valida ed efficace. Il facile utilizzo permette a chiunque di cimentarsi, mentre l’app Camera del Pixel 9 fornisce supporto in ogni fase del processo.

Le occasioni in cui Add Me può risultare particolarmente vantaggioso sono molteplici: eventi di famiglia, celebrazioni tra amici o semplici riunioni potrebbero essere immortalati senza lasciare nessuno escluso. La tecnologia di Google in questo caso rappresenta uno strumento accessibile capace di migliorare la qualità e l’esperienza delle fotografie di gruppo.