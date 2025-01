Samsung svela Vision AI e nuovi modelli innovativi al CES 2025

Al CES 2025, Samsung ha messo in risalto il suo impegno nell'innovazione tecnologica con l'anteprima di Vision AI, una nuova piattaforma che promette di rivoluzionare l'esperienza visiva sui televisori. Grazie all'integrazione di intelligenza artificiale, i modelli proposti non solo offriranno qualità visiva migliorata, ma anche una serie di funzioni avanzate che facilitano l'interazione con contenuti e smart home. Al centro dell'attenzione ci sono anche i nuovi televisori, come The Frame Pro, che elevano gli standard del design e della tecnologia audiovisiva.

Vision AI: la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale su TV

Samsung ha introdotto Vision AI come un grande passo avanti nella tecnologia televisiva. Sviluppata in collaborazione con Microsoft e altre aziende leader del settore, questa piattaforma mira a trasformare i televisori in dispositivi autonomi e capaci di adattarsi alle esigenze dell'utente. Non si limita a ottimizzare la qualità delle immagini e del suono, ma introduce anche funzionalità innovative che erano precedentemente disponibili solo sui telefoni. Tra queste, il sistema Click to Search offre la possibilità di ottenere informazioni in tempo reale su attori e ricette semplicemente puntando sullo schermo.

In aggiunta, Vision AI offre traduzione in tempo reale tramite i sottotitoli, permettendo agli utenti di comprendere contenuti in lingue diverse senza sforzo. Un'altra affascinante funzionalità è Generative Wallpaper, che consente agli utenti di creare sfondi artistici unici grazie all’IA generativa. Questo amplia notevolmente le possibilità espressive dei televisori, trasformando lo schermo in una tela virtuale.

Vision AI non è solo un'aggiunta estetica, ma si integra anche con il concetto di smart home. La funzionalità Home Insights, ad esempio, rende la TV un centro di comando per la sicurezza domestica, capace di monitorare video e audio provenienti da telecamere e microfoni, aiutando a identificare comportamenti anomali. Tale versatilità segna un'evoluzione importante nella concezione di ciò che un televisore può realizzare.

The Frame Pro: un mix di design e tecnologia

Un altro prodotto di spicco presentato da Samsung è The Frame Pro, un televisore che porta la qualità visiva dei modelli Neo QLED nella linea The Frame. Questa innovazione mira a superare i limiti precedentemente imposti dalla serie, che storicamente non ha utilizzato pannelli di alta gamma. Con colori più luminosi, un contrasto migliorato e neri più profondi, The Frame Pro si afferma come un'opzione attraente per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni.

Nonostante le sue caratteristiche avanzate, The Frame Pro non utilizza una tecnologia Mini LED completa; i LED sono concentrati nella parte inferiore dello schermo, il che limita un po' la capacità di local dimming. Tuttavia, Samsung assicura che la qualità di visualizzazione è significativamente migliorata, rendendo il televisore ideale per gli appassionati di cinema e serie TV.

In aggiunta, la One Connect Box, che racchiude tutte le componenti del televisore, si distingue per essere wireless, e questo rappresenta un notevole passo avanti nella facilità d'uso e nell'estetica complessiva. Gli utenti potranno dire addio ai cavi sporadici e alla complessità originale dell’installazione.

Funzionalità antiriflesso: la nuova scelta di Samsung

Samsung ha introdotto anche il suo rivestimento anti-riflesso, già presentato nell'S95D, sui nuovi modelli S95F QD-OLED e Neo QLED sia 4K che 8K. Questa tecnologia è progettata per ridurre al minimo i riflessi derivanti da fonti di luce esterne, offrendo una visione ottimale anche in ambienti luminosi. Tuttavia, l'adozione di questo rivestimento ha suscitato opinioni contrastanti tra i consumatori.

Alcuni utenti segnalano che il rivestimento potrebbe compromettere la qualità dell'immagine, in particolare in termini di resa dei neri, creando dubbi sull'efficacia del prodotto. La questione rimane aperta, con Samsung che continua a promuovere la sua tecnologia antiriflesso come un fattore chiave per un'esperienza di visione più coinvolgente e senza distrazioni.

L'evoluzione delle TV si conferma rapidamente un tema cruciale nel panorama tecnologico, e Samsung con i suoi nuovi modelli ed innovazioni non fa che confermare la sua posizione da leader di mercato.