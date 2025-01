Samsung svela i piani per i foldabili e i modelli economici del 2025

Samsung, il colosso sudcoreano dell'elettronica, ha recentemente rivelato dettagli significativi sui suoi piani per il 2025 durante la chiamata sugli utili del quarto trimestre del 2024. Queste informazioni suggeriscono che l'azienda sarà attivamente coinvolta nell'evoluzione dei suoi dispositivi pieghevoli e nella strategia dei suoi smartphone a prezzo accessibile. Questo nuovo approccio mira a migliorare sia il design che la durabilità, oltre a diversificare l'offerta di prodotti per attrarre un pubblico più ampio.

Innovazioni nei dispositivi pieghevoli del 2025

Nel corso della chiamata, un dirigente di Samsung ha anticipato piani ambiziosi per i propri dispositivi pieghevoli, delineando la volontà di "migliorare" il design e la robustezza dei futuri modelli. Anche se i dettagli esatti non sono stati resi noti, l'idea di diversificare il portafoglio è un elemento chiave. Tra le voci circolanti, spicca quella di un possibile Galaxy Z Flip FE, un modello che potrebbe rispondere alla richiesta di smartphone pieghevoli più accessibili. Un dispositivo di questo tipo, se lanciato, potrebbe contribuire ad ampliare la base di clienti, accogliendo un pubblico che finora non è stato in grado di investire nei premium foldable.

La gamma di foldable di Samsung ha generalmente visto il lancio di nuovi modelli nella seconda metà dell'anno, e la speculazione su nuove realizzazioni è giustificata. I miglioramenti attesi sono rivolti sia all'estetica che alla funzionalità, senza però chiarire i modi in cui questi cambiamenti si tradurranno in un valore aggiunto per il consumatore. Resta da scoprire se l'azienda introdurrà anche un modello Fold SE nei mercati che al momento non vedono l'offerta di dispositivi premium.

Smartphone Galaxy più accessibili: cosa aspettarsi nel 2025?

Il colosso tecnologico ha inoltre fornito indicazioni sulle sue strategie per la gamma di smartphone Galaxy a prezzo contenuto. I piani si concentrano principalmente sulla serie Galaxy A, in cui verranno migliorate le specifiche principali che gli utenti considerano fondamentali: design, display e durata della batteria. Queste migliorie saranno affiancate da una strategia di commercializzazione che sarà all'altezza dei dispositivi di punta.

Nelle ultime settimane, si sono rincorse voci e leak riguardanti il Galaxy A56, che pare presentare un design rinnovato per il modulo della fotocamera, mantenendo il telaio in metallo e i bordi piatti del Galaxy A55. Tra le anticipazioni emergono anche dettagli sulla ricarica cablata a 45W, che supererebbe quella del Galaxy S25, attestandosi tuttavia con una batteria da 5.000mAh. Le migliorie nella durata della batteria potrebbero derivare dall'integrazione del nuovo chipset Exynos 1580 e dalle ottimizzazioni software.

Samsung ha anche accennato a un focus sui suoi smartphone entry-level, ribadendo che non si impegnerà in guerre di prezzo aggressive o competizioni sui dettagli tecnici. L'orientamento della società rimane sulla comunicazione delle proprie qualità distintive, come la sicurezza e la competitività generale dei suoi prodotti, con particolare riferimento a mercati emergenti come il Medio Oriente e l'Africa. L'azienda è nota per il suo impegno a garantire aggiornamenti software frequenti per i propri modelli economici, un aspetto che potrebbe risultare vantaggioso per i futuri smartphone low-cost.

Le dichiarazioni di Samsung tracciano una chiara strada per il futuro, anche se chi sperava in sostanziali innovazioni hardware potrebbe rimanere deluso nell'immediato.