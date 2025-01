Samsung lancia il Galaxy S25 con opzione di archiviazione da 512GB: novità e considerazioni

La Samsung ha ampliato la sua offerta introducendo un modello con memoria interna da 512GB per la serie Galaxy S25. Questo approccio consente agli utenti di scegliere anche il modello più piccolo senza sacrificare la capacità di archiviazione, fondamentale per conservare musica, foto e video per un lungo periodo. Tuttavia, questa opzione rimarrà esclusiva per i mercati internazionali, mentre i consumatori statunitensi non potranno accedervi, sollevando delusione tra i fan del brand.

Prezzi della nuova versione e considerazioni sul mercato

Il nuovo smartphone da 512GB avrà un prezzo di partenza di £959, che si tradurrebbe in circa $959 se fosse disponibile negli Stati Uniti. Sebbene rappresenti un'alternativa interessante per chi necessita di ulteriore spazio, il costo elevato potrebbe scoraggiare numerosi potenziali acquirenti. In aggiunta, ci si aspetterebbe che il costo standard di partenza per la serie Galaxy si posizioni a un livello più competitivo. Molti utenti si chiedono perché la Samsung non abbia deciso di eliminare il modello da 128GB, proponendo come base quella da 256GB e dando così una spinta significativa alle prestazioni di archiviazione della serie.

Per moltissimi consumatori, avere un dispositivo di punta significa anche disporre di spazio sufficiente, soprattutto considerando i sette anni di aggiornamenti previsti dalla Samsung, i giochi sempre più pesanti e la crescente quantità di foto e video che si tende a scattare. Valutando la situazione, si scopre che 128GB possono esaurirsi rapidamente, considerando le dimensioni occupate dal sistema operativo e da applicazioni molto utilizzate. Pertanto, per un telefono di questo livello, una memoria standard di 256GB risulterebbe decisamente più adeguata.

La questione dello spazio per i telefoni di dimensioni contenute

Un argomento importante riguarda la disponibilità di spazio di archiviazione per utenti di dispositivi di dimensioni più piccole. Nonostante le dimensioni ridotte dei modelli, le necessità di archiviazione rimangono elevate, quindi perché i clienti di Galaxy S25 Plus e Ultra sembrano avere più opzioni a disposizione? Le versioni Plus e Ultra partono rispettivamente da $999 e $1,299, con 256GB di memoria, mentre il Galaxy S25 standard è proposto a $849. Questo posizionamento di prezzo potrebbe spingere gli acquirenti verso le versioni superiori, che forniscono maggiori capacità a un costo poco più elevato, rendendo poco competitivo il modello base.

Un esempio molto significativo è rappresentato dal OnePlus 13, che è ben posizionato con un prezzo di partenza di $899 per 256GB. Pur essendo leggermente più costoso del Galaxy S25, offre una serie di vantaggi come ricarica veloce e un sistema fotografico moderno, che potrebbero giustificare la spesa aggiuntiva. Da considerare anche che alternative come il OnePlus 13R offrono 256GB per $599, e il Xiaomi 14T si trova intorno a $529, rendendo il Galaxy S25 sempre meno appetibile.

Cosa significa per il futuro della gamma Galaxy

L’attuale situazione di stallo in merito alla capacità di archiviazione può essere attribuita a diversi fattori. I grandi marchi come Samsung, Apple e Google tendono a mantenere livelli di archiviazione più bassi per far apparire i loro prezzi più competitivi, spingendo al contempo i consumatori a investire in modelli di fascia superiore. Nonostante i vantaggi di un’opzione di archiviazione espansa, la preoccupazione di perdere un vantaggio in termini di prezzo potrebbe frenare l’avanzamento in questa direzione.

Un’anomalia potrebbe verificarsi nel momento in cui uno dei brand decide di differenziarsi: offrire 256GB come standard in grado di attrarre un gran numero di utenti in cerca di dispositivi più compatti ma con prestazioni superiori. Per molti, investire in un Galaxy S25 con 128GB appare come una scelta discutibile, specie se si prevede di utilizzare il telefono per il periodo garantito di sette anni di aggiornamenti.

Nonostante tutto, Samsung ha attivato una promozione di pre-order che consente di raddoppiare lo spazio di archiviazione a pari prezzo su ogni modello della serie Galaxy S25, presentandosi come un’occasione interessante per ottenere più memoria a un costo contenuto. Le aspettative per il modello Galaxy S26 continuano a crescere, e molti attendono che la Samsung possa finalmente uniformare le opzioni di archiviazione anche per il mercato statunitense.