Samsung annuncia il nuovo smartphone pieghevole con tripla piegatura: uscita prevista per il 2025

Samsung, uno dei leader del settore tecnologico, è pronto a lanciarsi in una nuova avventura nel mondo degli smartphone pieghevoli. Secondo quanto riporta il sito coreano Sisa Journal, l'azienda sta lavorando a un dispositivo rivoluzionario con una tripla piegatura, conosciuto probabilmente come Galaxy Tri-Fold. L’uscita di questo innovativo smartphone è attesa per la seconda metà del 2025, ponendo Samsung all'avanguardia in un mercato in continua evoluzione.

Un design innovativo: il concetto di tripla piega

Il nuovo modello di smartphone di Samsung si distingue nettamente dal noto HUAWEI Mate XT, grazie a una progettazione originale denominata "a G". Questo design prevede che i display esterni si pieghino verso l'interno, una scelta che mira a migliorare la durabilità dell’apparecchio. A differenza del competitor HUAWEI, che ha optato per un meccanismo di piegatura sia interno che esterno, Samsung sembra privilegiare una soluzione più robusta e funzionale, il che potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nel settore.

L'interesse verso questo modello è elevato, poiché si ipotizza che il Galaxy Tri-Fold non solo offrirà caratteristiche tecniche avanzate ma anche un'innovazione nel modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi. La piegatura tripla potrebbe consentire un'interfaccia utente evoluta, ma i dettagli tecnici rimangono ancora non del tutto chiari.

Limitazioni iniziali nella produzione e distribuzione

In un primo momento, il lancio del Galaxy Tri-Fold sarà contenuto, con una produzione che non supererà le 300.000 unità. La distribuzione sarà inizialmente focalizzata sulla Corea del Sud e su alcuni mercati selezionati dell'Asia. Solo successivamente, se il riscontro commerciale sarà positivo, potrebbe avvenire un'espansione globale. Questo approccio prudente è sintomatico delle attuali dinamiche di mercato e riflette la strategia di Samsung di testare le acque prima di un eventuale allargamento della sua offerta.

Un prezzo premium giustificato dalle innovazioni tecniche

Si stima che il costo del nuovo dispositivo di Samsung sarà superiore a quello del HUAWEI Mate XT, attualmente venduto in Cina per 20.000 Yuan . Questo posizionamento di prezzo è spiegato dalle complessità tecniche del dispositivo che includerà tre pannelli display, due cerniere interne e due esterne, unitamente a consistenti miglioramenti hardware. Le innovazioni previste faranno del Galaxy Tri-Fold un prodotto di fascia alta, destinato a clienti disposti ad investire in tecnologia di avanguardia.

Un contesto strategico per il futuro di Samsung

Il lancio del Galaxy Tri-Fold è parte di una strategia più ampia pianificata da Samsung per il 2025. L’azienda ha previsto una diminuzione generale nella produzione di smartphone pieghevoli, dovuta a performance commerciali non ottimali dei modelli Galaxy Z Fold 6 e Flip 6. Tuttavia, nonostante questa strategia di contenimento, il progetto del tri-fold mostra chiaramente che Samsung continuerà a investire in innovazioni nel settore, cercando di differenziarsi con soluzioni tecnologiche sempre più avanzate nel segmento premium.

Aspettative per il futuro: l’innovazione continua nel mercato pieghevole

Nonostante alcune difficoltà nei risultati delle vendite, il Samsung Galaxy Tri-Fold rappresenta un segno di determinazione nella ricerca e sviluppo del marchio. La società pare intenzionata a ridefinire gli standard nel mercato degli smartphone pieghevoli, puntando su tecnologie innovative e potenzialmente rivoluzionarie. Nel panorama competitivo attuale, la scelta di investire in un dispositivo con caratteristiche uniche è ben evidenziata e potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Con l'avvicinarsi del 2025, l’attenzione sarà focalizzata su questo nuovo modello, rimarcando la volontà di Samsung di tracciarne un percorso distintivo nel segmento dei pieghevoli.