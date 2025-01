Rivoluzione nelle chiamate FaceTime: Comcast annuncia un nuovo upgrade per ridurre la latenza

Gli utenti di Comcast Xfinity possono aspettarsi un miglioramento significativo delle chiamate FaceTime. L'azienda ha annunciato l'inizio di un aggiornamento capace di ridurre il tempo di latenza, offrendo una connettività migliore per esperienze digitali più fluide. In questo articolo, esploreremo le modalità di funzionamento di questa nuova tecnologia e i benefici attesi per gli utenti di diverse città.

Le nuove tecnologie che semplificano la comunicazione

Comcast ha avviato l’implementazione di un sistema innovativo che migliorerà le prestazioni del servizio internet nelle città di Atlanta, Chicago, Colorado Springs, Philadelphia, Rockville e San Francisco. Secondo l'azienda, questa iniziativa si traduce in un'esperienza di connettività caratterizzata da una latenza ultra-bassa. La nuova tecnologia si basa su uno standard denominato L4S, che significa "Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput". L'obiettivo principale dell'aggiornamento consiste nella riduzione dei tempi di latenza, rendendo comunicazioni come le videochiamate molto più simili a conversazioni di persona, senza interruzioni o ritardi indesiderati.

L'approccio L4S offre un meccanismo che segnala ai pacchetti di dati l'eventuale congestione lungo il percorso tra l'utente e il servizio a cui si stanno connettendo. In caso di ritardi, i dispositivi possono adattarsi per mitigare questa congestione, evitando così di aggravare il problema. Sebbene questa tecnologia non possa superare la velocità della luce, è in grado di diminuire i ritardi occasionali nelle comunicazioni, rendendo quindi l'esperienza online più gratificante.

Collaborazione tra giganti: chi partecipa al progetto

Nel corso dello sviluppo di questa tecnologia, Comcast ha collaborato con realtà importanti del settore come Apple, Nvidia e Valve. Grazie a questo lavoro congiunto, i benefici del sistema L4S sono già disponibili sui dispositivi Apple, a partire da iOS 17 e macOS Sonoma. Si prevede che gli utenti cominceranno a notare questi miglioramenti in diverse applicazioni, tra cui FaceTime, GeForce Now di Nvidia, numerosi giochi su Steam, e sulle app per i visori di realtà mista di Meta.

Comcast ha dichiarato che la tecnologia sarà aperta anche ad altri provider di contenuti che vorranno adottare questo nuovo standard. Questo potrebbe tradursi in un'accelerazione notevole delle prestazioni per molte altre applicazioni e piattaforme, rendendo il servizio internet non solo più veloce, ma anche più accessibile e versatile per un numero crescente di utenti.

Le prove sul campo e le aspettative dei consumatori

Non essendo ancora stata testata da tutti gli utenti, le dichiarazioni di Comcast circa i miglioramenti delle prestazioni rimangono promettenti ma necessitano di conferma sul campo. Un portavoce dell'azienda, Joel Shadle, ha indicato che nei test effettuati durante lo sviluppo, è stato possibile ridurre la latenza lavorativa di ben il 78% in condizioni normali di utilizzo domestico. Ciò significa che gli utenti Comcast possono ragionevolmente aspettarsi un miglioramento sostanziale nella loro esperienza di navigazione e comunicazione.

Una volta completata l’implementazione, Comcast assicura che tutti i clienti Xfinity Internet beneficeranno di questa nuova tecnologia. Con l'introduzione di standard come L4S, il servizio internet non solo aumenta la banda disponibile, ma si propone di rendere l'uso quotidiano del web molto più immediato ed efficiente, sovvertendo le tradizionali aspettative così a lungo alimentate da adattamenti graduali del servizio internet.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un futuro della telefonia e della comunicazione online sempre più integrato e performante.