Ritardi nell'attivazione dei nuovi Galaxy S25 Ultra per i clienti di Xfinity e Metro by T-Mobile

I clienti di Xfinity Mobile e Metro by T-Mobile stanno affrontando notevoli difficoltà nell'attivazione dei loro nuovi Galaxy S25 Ultra. Questi dispositivi, preordinati e attesi con entusiasmo, non possono essere attivati come previsto a causa di aggiornamenti di sistema non completati. Tra i clienti si è sollevata una certa frustrazione in merito a questa situazione.

Problemi di attivazione per i clienti Xfinity

I clienti di Xfinity Mobile stanno segnalando che i loro Galaxy S25 Ultra, appena ricevuti, non possono essere attivati fino almeno al 5 febbraio. Secondo le informazioni ricevute, la compagnia ha comunicato che solo dopo tale data sarà possibile completare gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del dispositivo. Il disagio è palpabile tra coloro che si sono affrettati a preordinare il telefono, trovandosi ora a non poterlo utilizzare. Un utente ha condiviso su Reddit la sua esperienza, esprimendo la propria insoddisfazione per non poter utilizzare un dispositivo per il quale ha atteso a lungo.

In particolare, la situazione pare che colpisca i clienti che utilizzano eSIM invece di una scheda SIM fisica. Questo ha sollevato domande sulla capacità effettiva dei fornitori di servizi di mantenere il passo con le velocità di spedizione di Samsung, che sono state notevolmente rapide. Gli utenti ora si chiedono quali siano i benefici reali del preordinare un telefono se poi ci si ritrova a dover attendere giorni prima di poter attivare e utilizzare il nuovo strumento.

Difficoltà per gli utenti di Metro by T-Mobile

Anche i clienti di Metro by T-Mobile stanno vivendo problemi analoghi nella loro esperienza con i Galaxy S25 Ultra. Alcuni utenti hanno riferito di aver ricevuto comunicazioni dalla compagnia riguardo all'incompatibilità del loro piano attuale con il nuovo dispositivo. Una di queste segnalazioni ha evidenziato come il cliente sia stato invitato a cambiare piano, ma si è rifiutato di farlo, ritenendo inaccettabile dover modificare le sue condizioni contrattuali.

Un'altra utente di Metro ha descritto la sua frustrazione dicendo che il suo attuale piano non è supportato dal nuovo modello. Sebbene ci fosse un'opzione per passare a un piano compatibile, non sembrava che il problema fosse legato ai piani stessi, quanto piuttosto all'aggiornamento della rete per supportare il Galaxy S25 Ultra. Fortunatamente, il cliente ha fino al 14 per poter restituire il telefono, ma è piuttosto irritante per lui non poterlo utilizzare nel frattempo.

Possibili soluzioni per l'attivazione

Un utente di Metro ha trovato un metodo alternativo per tentare di bypassare il problema di attivazione. Sostenendo che l'attivazione era bloccata, l'utente suggerisce di accedere al sito web della compagnia utilizzando un altro dispositivo in modalità desktop. Una volta effettuata questa operazione, è riuscito a completare con successo l'attivazione del Galaxy S25 Ultra. Questa soluzione ha fornito un po' di sollievo a coloro che sono stati colpiti dalle difficoltà iniziali.

La questione pare circoscritta agli utenti con eSIM. Sembra che i sistemi di Xfinity e Metro non siano ancora stati aggiornati per supportare pienamente i nuovi dispositivi, i quali saranno ufficialmente disponibili in vendita dal 7 febbraio 2025. Fino ad ora, né Xfinity né Metro hanno fornito comunicazioni ufficiali per chiarire la situazione. Si prevede che ulteriori sviluppi possano fornire soluzioni a questi disagi per i clienti.

