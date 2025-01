Risultati Netflix: 301 milioni di abbonati e nuovi aumenti di prezzo negli Stati Uniti

Netflix ha recentemente pubblicato i risultati finanziari per il quarto trimestre del 2024, un periodo che segna un'importante pietra miliare nella storia della piattaforma. Con ben 301 milioni di abbonati paganti, l’azienda ha riportato una crescita del 16%, equivalente a 18,91 milioni di nuovi membri. Questo rappresenta l'aumento di nuove adesioni più significativo da quando Netflix ha iniziato ad operare a livello globale.

Aumenti di prezzo in arrivo

Nonostante i risultati positivi, l'azienda ha annunciato anche un aumento dei prezzi per il servizio negli Stati Uniti. Questo rappresenta il terzo incremento in tre anni, una scelta che sicuramente susciterà discussioni tra i suoi numerosi abbonati. Secondo le informazioni fornite agli azionisti, il piano Standard con pubblicità costerà $7.99, mentre il piano Standard senza pubblicità aumenterà da $15.49 a $17.99. Infine, il piano Premium sarà fissato a $24.99, con effetto immediato. È importante notare che anche altre nazioni come Canada, Portogallo e Argentina subiranno aumenti di prezzo.

I nuovi prezzi sono riassunti nella seguente tabella, che offre una chiara visione degli aumenti rispetto ai periodi precedenti:

| Piano | Gen ’25 | Ott ’23 | Gen ’22 | Ott ’20 | Gen ’19 | Ott ’17 | |-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| | Standard con pubblicità | $7.99 | $6.99 | - | - | - | - | | Base | - | $11.99 | $9.99 | $8.99 | $8.99 | $7.99 | | Standard | $17.99 | $15.49 | $15.49 | $13.99 | $12.99 | $10.99 | | Premium | $24.99 | $22.99 | $19.99 | $17.99 | $15.99 | $13.99 |

Performance del quarto trimestre

Nonostante le preoccupazioni relative all'aumento dei costi, Netflix ha registrato risultati che superano le aspettative. La serie originale "Squid Game 2" è sulla buona strada per diventare la stagione più vista nella storia della piattaforma. In aggiunta, il film "Carry-On" ha raggiunto la Top 10 dei film più visti di sempre. Il combattimento tra Jake Paul e Mike Tyson è risultato essere l'evento sportivo più trasmesso in streaming, mentre le partite di Natale tra Chiefs e Steelers e Ravens e Texans si sono classificate come le più seguite nella storia della NFL.

Risultati finanziari e prospettive future

Nel quarto trimestre 2024, Netflix ha riportato un incremento del 16% nel fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e ha praticamente raddoppiato il reddito netto. Con queste performance, l'azienda prevede un continuo miglioramento nei prossimi tre mesi per quanto riguarda fatturato, profitto operativo e reddito. Questo scenario di crescita è un segnale positivo per i suoi azionisti e per il futuro del servizio di streaming, nonostante le sfide del mercato e i recenti aumenti di prezzo.