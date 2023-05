Sei alla ricerca di modi intelligenti per rendere Windows 11 più efficiente dal punto di vista energetico? Gli ultimi anni sono stati davvero impegnativi e l’aumento del costo della vita ha spinto gran parte della popolazione a trovare sempre nuovi modi per risparmiare. Le bollette energetiche sono alle stelle, e proprio per questo molte persone hanno iniziato ad accendere le luci più raramente, ad evitare di usare gli elettrodomestici superflui e a fare docce meno brevi. Questi sono solo alcuni esempi in grado di rendere meno gravose le bollette. Come comportarsi però per quanto riguarda il computer e gli altri apparecchi tecnologici? Gli anni di pandemia hanno visto un’incredibile diffusione dello smart working. Sebbene si tratti sicuramente di un’ottima cosa, questo costringe molte persone a utilizzare i propri dispositivi e la propria corrente elettrica. Se hai un PC con Windows e lavori da casa, imparare a migliorare l’efficienza energetica del tuo dispositivo può essere un’ottima soluzione per gravare meno sui costi energetici, ma anche per migliorare la durata della batteria e dare una tregua all’ambiente. In particolare, trattandosi di un OS estremamente moderno e innovativo, l’ultimo upgrade del sistema operativo di Microsoft può gravare particolarmente sui costi della bolletta. Fortunatamente, si tratta di un sistema in grado di offrire una lunga serie di trucchetti pensati proprio per aiutare l’utente a ridurre al minimo i consumi. Dopo aver visto come attivare la modalità di risparmio energetico su Windows 11, andiamo a vedere quali sono i modi migliori per rendere Windows 11 più efficiente dal punto di vista energetico.

I modi migliori per rendere Windows 11 più efficiente

Dopo aver visto come rendere più veloce il nuovo sistema operativo Microsoft, partiamo subito con alcuni consigli utili che ti aiuteranno a rendere Windows 11 più efficiente dal punto di vista energetico per dimezzare i costi della bolletta e prendersi cura dell’ambiente.

Riduci la luminosità dello schermo

Probabilmente eri già a conoscenza di questo consiglio, ma la luminosità del tuo display può avere un grande impatto sul consumo energetico. Il modo migliore per limitare il consumo e rendere Windows 11 più efficiente è quindi quello di ridurre la luminosità: questo ti aiuterà a risparmiare sulla bolletta e a riposare al meglio i tuoi occhi.

La maggior parte dei migliori notebook in commercio possiede un tasto apposito per alzare e abbassare la luminosità in pochissimi secondi. Puoi anche modificare quest’impostazione accedendo al menu Impostazioni> Sistema> Display e regolando il dispositivo di scorrimento “Luminosità” a tuo piacimento.

Alcuni monitor e laptop possono anche essere impostati per regolare automaticamente la luminosità in base all’illuminazione esterna. Questa è una buona opzione di efficienza energetica per la maggior parte delle persone. Tuttavia, se trovi fastidioso lo sbalzo continuo di luminosità puoi semplicemente impostarla su un valore fisso e modificarla al bisogno.

Se la luminosità automatica è già attivata e desideri disattivarla non dovrai fare altro che cliccare sulla piccola freccia rivolta verso il basso accanto al dispositivo di scorrimento della luminosità e deselezionare la casella contrassegnata con Aiuta a migliorare la batteria ottimizzando il contenuto mostrato e la luminosità.

Se il computer lo permette, riduci la frequenza di aggiornamento dello schermo

Su Windows 11, la frequenza di aggiornamento dello schermo predefinita è di 60Hz, ma alcuni display possono arrivare fino a 360Hz, ovviamente con molte opzioni intermedie. L’aggiornamento fino a 360 volte al secondo ha un evidente impatto sul consumo energetico: ecco perché, se non hai davvero necessità di impostare il computer sui valori massimi, un buon modo per rendere Windows 11 più efficiente dal punto di vista energetico è proprio quello di ridurre questo valore.

Per farlo accedi a Impostazioni e seleziona Sistema> Display> Display avanzato: qui, clicca sulla casella accanto a Scegli una frequenza di aggiornamento e imposta il valore che preferisci, tenendo conto che più alto sarà il valore scelto, maggiore sarà il consumo di energia.

Scegli uno sfondo e un tema scuri

I colori più scuri non necessitano di tanta energia quanto quelli più chiari. Ecco perché, un altro ottimo modo per ridurre i consumi e rendere Windows 11 più efficiente è proprio quello di optare per uno sfondo e un tema scuro. Per farlo, accedi a Impostazioni > Personalizzazione e dai un’occhiata alle opzioni a tua disposizione. Per modificare il background del desktop clicca su Sfondo e seleziona Immagine: qui, prediligi sfondi scuri. Poi, accedi alla sezione dedicata ai Temi e abbina i colori disponibili allo sfondo, sempre prediligendo i toni più scuri. Infine, clicca su Colori e seleziona Scuro dal menu.

Modifica le impostazioni di alimentazione e batteria

Tra i migliori trucchetti per rendere Windows 11 più efficiente e prediligere il risparmio energetico spiccano ovviamente le impostazioni di alimentazione e batteria. L’ultimo upgrade di casa Microsoft offre infatti un’intera sezione del menu Impostazioni dedicata ad esse, tramite la quale è possibile impostare il sistema a piacimento e secondo le proprie esigenze.

Per farlo, vai a Impostazioni> Sistema> Alimentazione e batteria e scegli le impostazioni migliori in base alle tue preferenze.

Disabilita gli effetti di animazione

Ogni volta che apri, chiudi o riduci a icona un’app in Windows 11, verrà riprodotta una breve animazione. Si tratta di un’impostazione sicuramente carina e in grado di rendere più gradevole l’aspetto generale del nuovo OS di Microsoft, che oggi offre una grande varietà di opzioni di personalizzazione del desktop e del design generale. Tuttavia, se desideri rendere Windows 11 più efficiente dal punto di vista energetico ti consigliamo di rinunciare ad alcune di queste impostazioni in modo da gravare meno sul consumo.

Per farlo, vai a Impostazioni> Accessibilità> Effetti visivi e disattiva la spunta accanto a Effetti di animazione.

Arresta le app in esecuzione in background che non usi

Molte app vengono eseguite in background per impostazione predefinita, ma solo poche di queste sono davvero necessarie. Anzi, molte di esse consumano energia inutilmente.

Prima di procedere, ricorda sempre che se non sei sicuro di poter chiudere un’app è sempre meglio informarsi o lasciarla in esecuzione. In questo modo eviterai di causare danni al computer. Infatti, spesso alcune app che sembrano insignificanti possono essere importanti per il corretto funzionamento del tuo dispositivo.

Per vedere se riesci a disattivarne qualcuna e rendere Windows 11 più efficiente, vai a Impostazioni> App> App installate, clicca sui tre punti accanto al nome dell’app che vuoi chiudere e poi su Opzioni avanzate. Se non trovi quest’opzione significa che non è disponibile per il tuo dispositivo. s

Ora, sotto il menu Consenti l’esecuzione delle app in background, seleziona Mai.

Vale anche la pena aprire Task Manager e controllare eventuali processi in background non necessari e che consumano molta energia. Clicca con il tasto destro del mouse su qualsiasi processo che sei sicuro di poter chiudere e seleziona Termina attività.

Non tenere il computer sempre collegato

Se utilizzi un computer portatile, un notebook da gaming o un tablet come computer principale, potresti finire per tenerlo sempre collegato. Alcuni dispositivi moderni interrompono l’alimentazione una volta raggiunto il 100% (a volte anche prima), ma altri continueranno a provare a caricare la batteria. Scendere al 99% e ricaricare immediatamente per tornare al 100% può essere davvero nocivo per la salute della batteria e potrebbe comprometterne il funzionamento in breve tempo. Inoltre, i consumi energetici saranno alle stelle. Un ottimo modo per rendere Windows 11 più efficiente è collegare il computer alla corrente solamente se il livello di carica è sotto il 50%.

Se non hai bisogno di Internet, attiva la modalità aereo

La maggior parte delle attività su Windows 11 si basa su una connessione Internet o Bluetooth. Ma se non ne hai bisogno per un motivo particolare, attivare la modalità aereo è un modo semplice per risparmiare energia.

Per farlo, clicca sull’icona del Wi-Fi, audio o batteria nella barra delle applicazioni per aprire il Centro operativo, quindi seleziona Wi-Fi e Bluetooth per assicurarti che non siano accese: qui potrai anche attivare la modalità aereo, che potrà poi essere disattivata al bisogno seguendo gli stessi identici passaggi.

Usa la modalità efficienza di Microsoft Edge

Microsoft Edge, se usato correttamente, può diventare il browser più efficiente dal punto di vista energetico. Infatti, la famosa app di Microsoft offre una modalità di efficienza integrata che consente di ridurre l’utilizzo della CPU diminuendo l’attività sulle schede inattive e mettendo quelle in background in sospensione dopo pochi minuti.

Per impostazione predefinita, la modalità efficienza è abilitata ogni volta che utilizzi Edge con la modalità di risparmio energetico attivata. Dal menu Prestazioni potrai modificare qualsiasi impostazione legata a questa modalità e decidere se attivarla o disattivarla.