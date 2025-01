Recensione EarFun OpenJump: Cuffie Bluetooth Open-Ear Comode e Accessibili

In questa recensione ggi vi parlo di un paio di cuffie davvero particolari: le EarFun OpenJump, perfette per chi ama ascoltare musica durante l'attività fisica o semplicemente cerca un'alternativa comoda e "aperta" alle classiche cuffie in-ear. Queste sono cuffie open-ear, il che significa che non si infilano nel canale uditivo e non coprono l'orecchio come quelle tradizionali. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa le rende speciali!

Prima di raccontarvi nel dettaglio le mie impressioni sulle EarFun OpenJump, mi piacerebbe spendere due parole sul concetto di cuffie open-ear. Perché sceglierle? La loro caratteristica principale è quella di lasciare libero il condotto uditivo e di non coprire l’orecchio come quelle tradizionali, è un bel vantaggio in diverse situazioni. Immaginate di correre al parco o di andare in bici: con queste cuffie, potrete godervi la vostra playlist preferita senza perdere il contatto con l'ambiente circostante. Sentirete i rumori del traffico, le voci delle persone e tutto quello che vi circonda evitando l’effetto tappo e di isolamento delle cuffie in-ear classiche.

Ma non è solo una questione di sicurezza e di isolamento, ma anche di comodità. Molte persone trovano le cuffie open-ear semplicemente più comode rispetto alle in-ear o alle over-ear, soprattutto se si usano per tante ore di fila. Niente più sensazione di pressione o di orecchie tappate, ma un comfort prolungato che vi permetterà di concentrarvi su quello che state facendo, che sia sport, lavoro o relax. È importante sapere che ci sono anche degli svantaggi. Ad esempio, l'isolamento acustico è praticamente assente, quindi in ambienti molto rumorosi potreste faticare a sentire bene la musica o a effettuare chiamate. E poi, la qualità del suono, soprattutto i bassi, non è sempre paragonabile a quella delle cuffie tradizionali, anche se molto dipende dal metodo con cui viene diffuso il suono. Però, vi assicuro che le EarFun OpenJump mi hanno stupito, come vedremo tra poco.

Design e Comfort: comode ma appariscenti

Appena tirate fuori dalla scatola, le EarFun OpenJump colpiscono per il loro design ad archetto. Questo archetto passa dietro l’orecchio e garantisce una stabilità davvero notevole, anche durante gli allenamenti più intensi. Gli auricolari, dalla forma un po' allungata e particolare, si appoggiano delicatamente sulla parte superiore dell'orecchio. La costruzione è di ottima qualità grazie ad una plastica resistente e leggera, con una finitura gommata che è piacevole al tatto e non fa scivolare le cuffie. Certo, una colta indossate sopra l’orecchio non passano inosservate ed attirano sicuramente l’attenzione.

I controlli fisici sono tutti sui lati esterni degli auricolari e permettono di mettere in pausa la musica, passare alla traccia successiva, rispondere alle chiamate, regolare il volume e anche attivare l'assistente vocale del telefono.

Le cuffie sono certificate IPX7, il che significa che sono resistenti al sudore, alla pioggia leggera e agli spruzzi d'acqua. Potrete quindi utilizzarle senza problemi durante l'attività fisica o sotto una pioggerellina, ma non sono adatte per essere immerse in acqua o utilizzate sotto la doccia.

Qualità Audio delle EarFun OpenJump: suono chiaro e bilanciato

E qui arriviamo al punto cruciale: come suonano queste EarFun OpenJump? Non ero scettico a riguardo avendo provato di recente anche le Nothing Open Ear che seguono questa filosofia.

La qualità audio è davvero buona per questa tipologia di cuffie. Certo, non siamo ai livelli di cuffie over-ear top di gamma, sia chiaro. Ma per essere delle cuffie open-ear, le OpenJump se la cavano alla grande.

Il suono è chiaro, ben definito, con medi e alti bilanciati. Le voci sono nitide, gli strumenti si riescono a distinguere abbastanza bene. E i bassi? Beh, qui entra in gioco la tecnologia Hi-Res Audio di EarFun che sforna bassi presenti e percepibili, medi ottimi e alti chiari e limpidi.

A differenza di altre cuffie open-ear che utilizzano la tecnologia a conduzione ossea, le EarFun OpenJump si affidano a un'architettura acustica aperta. In pratica, dei piccoli altoparlanti direzionali, in questo modello dei driver dinamici da 14.2mm, sono posizionati in prossimità dell'orecchio e il suono viene direzionato verso il canale uditivo. Questo sistema permette di ridurre la dispersione sonora e di ottenere una discreta qualità audio, pur mantenendo l'orecchio libero.

Funzionalità e Connettività: Bluetooth 5.3, modalità gaming ed app

Le EarFun OpenJump si affidano al Bluetooth 5.3, una garanzia di connessione stabile e risparmio energetico. L'accoppiamento con il mio smartphone è stato immediato e non ho mai avuto problemi di disconnessioni o interruzioni. La portata del segnale? Circa 10-15 metri, nella media.

Ma queste cuffie offrono anche altre chicche interessanti:

Modalità Gioco a Bassa Latenza: Amate giocare con lo smartphone? Questa modalità fa al caso vostro. Riduce il ritardo tra audio e video, migliorando l'esperienza di gioco. Si attiva e disattiva facilmente con una pressione prolungata del tasto "-" sull'auricolare sinistro. Nella modalità standard, la latenza si attesta intorno ai 200ms , un valore accettabile per la visione di video, ma che potrebbe risultare fastidioso per i giochi più frenetici. Per questo motivo, EarFun ha integrato una modalità gioco a bassa latenza che riduce il ritardo a circa 100ms , migliorando notevolmente la sincronizzazione tra audio e video. Non si tratta di un valore bassissimo in senso assoluto, ma è di certo un'ottima aggiunta per questa tipologia di cuffia .

Amate giocare con lo smartphone? Questa modalità fa al caso vostro. Riduce il ritardo tra audio e video, migliorando l'esperienza di gioco. Si attiva e disattiva facilmente con una pressione prolungata del tasto "-" sull'auricolare sinistro. Nella modalità standard, la latenza si attesta intorno ai 200ms, un valore accettabile per la visione di video, ma che potrebbe risultare fastidioso per i giochi più frenetici. Per questo motivo, EarFun ha integrato una modalità gioco a bassa latenza che riduce il ritardo a circa 100ms, migliorando notevolmente la sincronizzazione tra audio e video. Non si tratta di un valore bassissimo in senso assoluto, ma è di certo un'ottima aggiunta per questa tipologia di cuffia.

Microfoni con Cancellazione del Rumore: Le OpenJump hanno ben quattro microfoni (due per auricolare) con tecnologia ENC (Environmental Noise Cancellation). Nelle mie prove, le chiamate sono risultate chiare, anche in ambienti non proprio silenziosissimi. Il vento forte, però, può dare ancora qualche problema. I microfoni sono posizionati strategicamente lungo il corpo degli auricolari per catturare al meglio la voce e ridurre i rumori ambientali.

Assistente Vocale a Portata di Voce: Potete attivare Siri o Google Assistant con una semplice pressione prolungata del tasto "+" sull'auricolare destro. Comodo, no?

App EarFun Audio: Tramite l'app EarFun, disponibile sia per iOS che per Android, potete personalizzare alcune funzioni. Ad esempio, potete scegliere tra diversi preset di equalizzazione. Peccato solo che non si possano regolare manualmente le frequenze.

Autonomia e Ricarica: Buona durata, ma custodia ingombrante

Con una singola carica, le EarFun OpenJump offrono circa 11 ore di autonomia. Un risultato in linea con la media delle cuffie open-ear. La custodia di ricarica, però, è un po' ingombrante e ha dimensioni abbondanti che non la rendono comodissima da trasportare. La custodia non è dotata di tasti fisici e garantisce ben 42 ore di autonomia complessiva.

Per ricaricare completamente le cuffie ci vuole circa 1 ora, mentre per la custodia servono circa 2 ore. C'è anche la ricarica rapida: con soli 10 minuti nella custodia, avrete circa 2 ore di riproduzione.

Prezzo delle EarFun OpenJump: il vero punto di forza

Arriviamo ad un aspetto fondamentale: il prezzo. Le EarFun OpenJump costano di listino 79,99€, ma si possono acquistare su Amazon a 59,99€utilizzando il codice sconto OJOWS251. Questo sconto le rende davvero competitive e accessibili, soprattutto per chi non ha mai provato le open-ear ed è curioso di provarle senza spendere troppo. Se consideriamo la qualità audio, il comfort e le funzionalità, il rapporto qualità/prezzo è uno dei punti di forza di queste cuffie.

Conclusioni EarFun OpenJump: le tue prossime cuffie Open-Ear?

Tirando le somme, queste EarFun OpenJump mi hanno convinto. Non sono perfette, sia chiaro. Il design è un po' ingombrante, l'app potrebbe essere più completa e la custodia non è il massimo della portabilità. Ma se cercate un paio di cuffie open-ear comode, stabili, con una buona qualità audio e un prezzo accessibile, allora le OpenJump sono un'ottima scelta.

Per chi sono perfette le EarFun OpenJump?

Per chi fa sport all'aperto e vuole rimanere in contatto con l'ambiente circostante, senza rinunciare alla propria musica.

e vuole rimanere in contatto con l'ambiente circostante, senza rinunciare alla propria musica. Per chi cerca cuffie comode da usare per ore, senza fastidi o pressioni alle orecchie.

da usare per ore, senza fastidi o pressioni alle orecchie. Per chi vuole provare l'esperienza delle cuffie open-ear senza spendere troppo.

Per chi non sono adatte le EarFun OpenJump?

Per chi cerca il massimo isolamento acustico per immergersi completamente nella musica.

per immergersi completamente nella musica. Per gli audiofili incalliti che cercano bassi profondi e una fedeltà audio assoluta.

che cercano bassi profondi e una fedeltà audio assoluta. Per chi vuole cuffie piccole e discrete.

In conclusione, le EarFun OpenJump sono un prodotto riuscito, che consiglio a chi cerca un'alternativa valida e più economica alle cuffie a conduzione ossea o alle classiche in-ear o over-ear. Se state cercando delle cuffie Bluetooth open-ear per lo sport, il lavoro o il tempo libero, dategli una chance.