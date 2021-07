Recensione Blackview Tab 10 2021: tablet economico con Android 11

Il mercato dei tablet è dominato dagli iPad e con l’arrivo dei nuovi modelli con processore M1 si fa ancora più dura per i migliori tablet Android. Fra i produttori di tablet Android c’è però chi è ancora in grado di sfornare prodotti economici di buona qualità che risultano perfetti per essere utilizzati per svago e tempo libero.

Nel corso delle ultime due settimane ho passato molto tempo utilizzando il nuovo tablet Blackview Tab 10 con Android 11. Nonostante Blackview sia un produttore famoso per gli smartphone rugged devo dire che con questo Tab10 ha fatto un ottimo lavoro riuscendo a creare un tablet prestante, ben realizzato e venduto al giusto prezzo.

Nelle righe che seguono vi racconto come sono andate queste due settimane in compagnia dell’ultimo tablet di Blackview, procediamo quindi con la recensione di Blackview Tab10 con una analisi completa di tutte le sue parti e cerchiamo di identificare i pregi ed i difetti di questo prodotto.

Videorecensione: Non male!

Specifiche tecniche di Blackview Tab10

Sistema operativo: Android 11

Peso: 523 grammi

Dimensioni: 243 x 162 x 8,4 mm (8,8 mm di spessore con la fotocamera)

Display: 10.1” IPS FHD+ 1200*1920

Connettività: 4G Dual SIM (doppio slot nano SIM con uno slot ibrido per microSD)

Bluetooth: 5.0

Processore: MTK8768 Octa core (Cortex -A53 2,0 Ghz)

GPU: IMG GE8320

RAM: 4GB LPDDR3

Memoria interna: 64GB EMMC

USB: TYPE-C

Fotocamera frontale: 8.0MP IMX219 f2.2

Fotocamera posteriore: 13.0MP IMX258 f2.2 con flash

Registrazione video: 1080p 30fps

Batteria: 7480mAh

Navigazione: GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU

Altro: Radio FM, supporto OTG, Sblocco facciale

Cosa c’è nella scatola – Confezione

La confezione di Blackview Tab10 è una delle più ricche viste negli ultimi anni. Va detto che la confezione è piacevole e ben realizzata, ad un primo sguardo sembra completamente bianca ma guardandola in controluce si nota una trama a mattoni lucida. All’interno della scatola troviamo una dotazione di accessori davvero completa che comprende:

Tablet

Pellicola per la protezione dello schermo (già applicata)

Cover a libro utilizzabile come stand

Caricabatterie USB

Cavo USB a USB Type C

Auricolari USB-C

Adattatore OTG da USB Type C a USB

PIN per l’estrazione del carrellino della SIM

Manualistica varia

Non manca davvero niente per potersi godere al massimo il tablet in tutte le sue modalità di utilizzo. La perfezione si sarebbe raggiunta aggiungendo alla confezione di vendita anche il modulo con trackpad e tastiera (venduta separatamente), ma sarebbe stato chiedere troppo.

Gli accessori sono complessivamente di buona qualità. La pellicola è ben realizzata ed essendo applicata in fabbrica è posizionata perfettamente e riesce a proteggere lo schermo dai graffi. La custodia a libro è solida e ben fatta e ci consente di proteggere il tablet nella sua interezza e di usare la cover come stand per poggiare il device su una superficie. L’alimentatore è compatibile con la ricarica veloce a 18 W ed è una piacevole aggiunta tecnica. Gli auricolari in confezione sono di qualità media, ma tornano utili in varie occasioni e suonano sufficientemente bene per godersi un film o un po’ di musica. Molto gradita la presenza dell’adattatore OTG che ci permette di collegare dispositivi USB ed hard disk esterni al tablet.

Com’è costruito – Design, costruzione ed ergonomia

Il tablet Blackview Tab 10 nella sua versione 2021 è costruito in maniera eccellente grazie ad una scocca realizzata interamente in metallo che regala una grande solidità ed un feeling piacevole al tatto.

Le dimensioni, 243 x 162 x 8,4 mm, sono nella media del prodotto, così come il peso di 523 grammi. Mezzo kg di tablet non è il massimo della comodità e difficilmente si riesce ad utilizzare a lungo con una sola mano: il peso si fa sentire e dopo un po’ ci si affatica. L’ergonomia è complessivamente buona, il tablet si lascia impugnare ed utilizzare senza particolari problemi.

Il design è sobrio e molto piacevole grazie alle linee semplice ed agli angoli arrotondati in maniera abbastanza morbida. Sul lato destro troviamo il pulsante per l’accensione ed il bilanciere del volume, tutti e tre i pulsanti sono ben realizzati e precisi in fase di input, mentre sul lato sinistro sono posizionate la porta USB-C e slot SIM, quest’ultimo nasconde un carrellino ibrido in grado di ospitare due NanoSIM o, alternativamente una NanoSIM ed una microSD. Sul lato alto è posizionato solo un microfono, mentre su quello inferiore troviamo il doppio speaker stereo ed i pin per connettere la tastiera. Sulla cover posteriore troviamo il piccolo modulo fotografico, esposto di 4 mm, e la banda che nasconde le antenne.

Nel complesso quindi il Blackview Tab 10 si è dimostrato essere un tablet molto solido e ben costruito.

Fascia media ma con buone prestazioni – Hardware, audio e connettività

Il comparto hardware si basa su componentistica di fascia medio/bassa ma in grado di garantire buone prestazioni per un utilizzo generico del tablet. Il processore è un MTK8768 Octa core da 2,0 GHz a cui si affiancano una scheda grafica IMG GE8320, 4GB LPDDR3 e 64 GB di memoria interna EMMC espandibile tramite microSD.

Ottimo il comparto connettività che può contare su una valida connessione WiFi, Bluetooth 5.0 ed Dual SIM con supporto a 4G LTE. Oltre a questo troviamo la, già nominata, porta USB Type C, un valido sistema di navigazione, supporto a Radio FM e OTG ed il LED di notifica.

Il sistema di sblocco è legato alla fotocamera frontale che ci permette di accedere al tablet grazie al riconoscimento facciale. Le limitazioni ed i problemi sono i classici e quindi non riuscirete ad utilizzare lo sblocco in condizioni di poca luce o di buoi. Non sono presenti sensori per le impronte, che avrebbero fatto comodo, ma è possibile utilizzare le modalità di sblocco smart offerte da Android 11.

La ricezione del segnale, sia WiFi che 4G, è buona e non ho avuto problemi di lag o disconnessioni. Grazie al supporto alle SIM è possibile usare il tablet anche per effettuare telefonate.

Molto valido il doppio speaker stereo, posto nella parte inferiore, che riesce a garantire un audio di buona qualità e con un buon volume massimo. Il tablet, grazie al valido comparto audio, si conferma un ottimo prodotto per l’intrattenimento casalingo.

Uno schermo luminoso, peccato per il Widevine L3 – Display

Lo schermo è basato su un pannello IPS da 10,1 pollici con formato 16:10 e risoluzione FullHD da 1920 x 1200 pixel. Lo schermo ha delle ottime caratteristiche tecniche e risulta davvero piacevole da utilizzare, anche si poteva forse fare qualcosa di meglio sulle cornici che sono abbastanza importanti.

I colori sono brillanti e ben tarati e la luminosità massima è davvero buona e ci regala una piacevole esperienza d’uso con una visione chiara e piacevole di tutti i dettagli.

Le prestazioni nell’utilizzo quotidiano sono davvero buone e ci permettono di usare il tablet anche all’aperto senza particolari problemi.

C’è però un problema abbastanza importante, lo schermo è limitato dalla certificazione Widevine L3. Questo limita lo streaming dei contenuti video alla risoluzione SD, ovvero a 480p (640×480 pixel) che risultano mediamente sgranati. Il problema si nota abbastanza con le app di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+ e pregiudica in maniera abbastanza importante la qualità di riproduzione video, che però rimane sufficiente. Questo aspetto va valutato attentamente in fase di acquisto, se avete intenzione di utilizzare per molte ore al giorno il tablet per lo streaming di video potrebbe non essere il prodotto ideale per le vostre esigenze.

Tutti gli altri contenuti, invece, sono riprodotti in alta qualità e lo schermo luminoso, con i suoi colori brillanti, riesce a comportarsi bene con le app più note e con le app da gaming.

Buono il funzionamento della luminosità automatica che riesce sempre a calibrare al punto giusto la retroilluminazione dello schermo.

Non male le foto – Fotocamera

Sappiamo che i tablet non sono dei device pensati per la fotografia, un comparto fotografico sufficiente però può tornare utile in molte occasioni. Blackview Tab 10 in questa versione 2021 monta una fotocamera principale con un’ottica da 13 megapixel con apertura focale f2.2 ed un flash LED ed una fotocamera frontale da 8.0 megapixel con apertura focale f2.2.

La fotocamera principale riesce a scattare foto buone con un sufficiente livello di dettaglio, anche se non paragonabili a quelli realizzate da smartphone della stessa fascia di prezzo. Le foto scattate con buona luminosità possono contare su colori ben tarati, poco rumore e dettagli ben definiti. La situazione peggiora al calare della luminosità: con poca luce o al buio le foto non sono sufficienti.

La fotocamera frontale, posta centralmente sulla cornice superiore, riesce a scattare dei selfie sufficienti per la condivisione sui social e ci permette di effettuare video chiamate di buona qualità.

Con l’ottica posteriore è possibile girare video in 1080o a 30 fps senza stabilizzazione che non mi hanno fatto impazzire.

Quindi come va – Software ed esperienza d’uso

Il sistema operativo è basato su Android 11 ed offre una versione molto simile ad Android Stock con poche personalizzazioni aggiunte dal produttore.

Il sistema offre le classiche funzionalità come la modalità scura, lo split view per utilizzare due app a schermo contemporaneamente, la navigazione tramite gesture e la gestione degli utenti multipli. Tutto sul tablet scorre in maniera fluida e non ci sono problemi di lag o rallentamenti. Il tempo di apertura delle app è buono e tutte funzionano correttamente e con tempi di caricamento abbastanza contenuti.

L’ho usato per un paio di settimane nel tempo libero e devo dire che si comporta bene in tutti gli ambiti. La navigazione tramite Chrome è buona e le app per i social girano bene e non hanno problemi di funzionamento. Tutte le app che ho testato girano bene e non ho avuto nessun problema. L’unica limitazione è quella delle app di video streaming che girano bene, ma con le limitazioni di cui ho parlato nel paragrafo del display.

Le prestazioni in gaming sono sufficienti. L’ho testato con i classici Call of Duty, Wild Rift e Real Racing 3 e devo dire che le performance sono risulta sempre buone con una buona fluidità e senza problemi di lag o rallentamenti, tempi di caricamento più che accettabili e fps sempre sufficienti per godersi le partite online. Non si possono pretendere livelli di dettaglio altissimi, ma la grafica non è affatto male anche con livelli di dettaglio medi o bassi.

Nell’uso quotidiano quindi il tablet Blackview Tab 10 si comporta davvero bene ed è un prodotto economico valido per essere utilizzato nel tempo libero.

Parliamo di autonomia? – Batteria

Blackview Tab 10 monta una batteria da 7.480 mAh che riesce a garantire un’ottima autonomia. Naturalmente molto dipende dalla tipologia di utilizzo e dalle app eseguite, generalmente si riesce ad utilizzare il tablet per circa 5 ore in gaming, 6 ore in riproduzione video o in streaming, poco più di 7 ore in navigazione con Chrome e si arriva fino a 30 ore in riproduzione musicale con app come Spotify.

La ricarica avviene tramite la porta USB-C ed è compatibile con la ricarica rapida a 18W che si può sfruttare utilizzando il caricabatterie presente in confezione.

Ben realizzata la modalità a risparmio energetico che riduce il consumo della batteria in background andando a limitare le attività delle app in background e disabilitando alcune funzionalità.

Quanto costa – Prezzo

Il Blackview Tab 10 viene venduto su Amazon a 219 euro e sul sito del produttore a 199 euro. In entrambi i casi il prezzo è davvero interessante ed il rapporto qualità-prezzo davvero molto buono.

In questa fascia di prezzo la concorrenza è agguerrita, ma il Tab 10 ha interessanti caratteristiche per difendersi al meglio.

Conclusioni – A chi lo consiglio

Nel complesso Blackview Tab 10 si è rilevato essere un valido tablet economico che può contare su una completa dotazione di accessori, una buona costruzione, un hardware valido e delle performance sufficienti in tutti gli ambiti.

Ne consiglio l’acquisto a chi cerca un tablet nella fascia dei 200 euro da utilizzare nel tempo libero per la navigazione, i social ed un po’ di gaming e cerca un device con un bel display da 10 pollici.

Immagini di Blackview Tab 10 2021