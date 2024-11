Realme GT 7 Pro: recensione di un quasi top di gamma!

Quest’anno ho passato alcuni mesi in compagnia di Realme GT6, uno smartphone che, nonostante il prezzo di lancio di 699 euro, era quasi paragonabile ad un top di gamma per prestazioni e qualità e che mi era piaciuto moltissimo, trovate qui la recensione se volete recuperarla. La filosofia di Realme GT 7 Pro è sempre la stessa, ovvero l’idea di proporre uno smartphone in grado di competere con un top di gamma, naturalmente con alcune rinunce, ma venduto ad un prezzo competitivo.

Sto usando Realme GT 7 Pro da più di una settimana, sicuramente poco tempo per valutarne al meglio tutte le piccole sfaccettature, ma un tempo sufficiente per farsi un’idea abbastanza precisa di come si comporta il telefono nell’utilizzo quotidiano, ve ne parlo in questa recensione.

Videorecensione completa

Ragionamenti sul prezzo

E visto che ci troviamo fra le mani un device che vuole essere una sorta di top di gamma economico, è giusto iniziare la nostra recensione a partire da un punto fondamentale: il prezzo. Realme GT 7 Pro costa decisamente di più rispetto al modello precedente, parliamo di un prezzo di vendita ufficiale di 999 euro con un periodo iniziale di offerte lancio durante il quale sarà possibile acquistarlo scontato su Amazon a 799 euro con caricatore rapido da 120W in omaggio.

Teniamo conto quindi di uno street price di 799 euro visto che probabilmente sarà poi il prezzo definitivo, anche dopo il periodo iniziale di offerte, e terremo questo come valore di riferimento durante il prosieguo della recensione. A questo prezzo è sicuramente lecito aspettarsi qualche rinuncia rispetto ai top di gamma come Pixel 9 Pro o Galaxy S24 Ultra che al lancio costavano ben oltre i 1000 euro.

La recensione non sarà quindi una classica analisi dei vari aspetti del dispositivo, tanto ormai tutti gli smartphone sono uguali, ma un approfondimento degli aspetti dove Realme GT 7 Pro è in grado di tenere testa ai top di gamma e una analisi dei settori in cui non regge il confronto.

Dove se la gioca con i top di gamma

Nel complesso Realme GT 7 Pro è uno smartphone molto interessante sotto quasi tutti i punti di vista e regge il confronto con device top di altri brand senza troppe difficoltà sotto molti aspetti: costruzione, display, performance e fotocamera principale.

La qualità costruttiva è molto buona, ci troviamo fra le mani uno smartphone bello e ben costruito che riesce a combinare buoni materiali, vetro lavorato con un design ad onde che dovrebbe ricordare la superficie di Marte, sul display un Gorilla Glass 7i e sulla scocca acciaio inox. Non abbiamo materiali super top come il titanio o il Gorilla Glass Victus, ma stiamo comunque parlando i materiali di pregio.

La qualità costruttiva è ottima, Realme GT 7 Pro è uno smartphone resistente grazie alle certificazioni IP68 e IP69 e può contare su di una buona ergonomia grazie al peso di 222 grammi ben bilanciato e allo spessore di 8,6 mm che permettono di usarlo con una sola mano senza problemi enormi, anche se risulta abbastanza scivoloso ed il mio consiglio è quello di usarlo con la cover presente in confezione che è di buona fattura.

Non mi ha fatto impazzire il grosso blocco fotografico abbastanza esposto, e a questo siamo abituati visto che è uno spazio necessario per contenere le ottiche moderne, che ha due problemi: poco carattere, è un pataccone nero e sono sicuro che si sarebbe potuto trovare uno stile migliore, ed è decentrato e questo rende lo smartphone instabile quando usato, senza cover, su una superficie piana.

Altro grande punto di forza di Realme GT 7 Pro è sicuramente l’ottimo display OLED LTPO da 6,78 pollici che se la gioca alla pari e supera molti schermi dei top grazie a cornici ridotte e simmetriche e caratteristiche pazzesche: risoluzione WQHD+ da 1264 x 2780 pixel, 450 PPI, una luminosità di 2000 nits, una luminosità di picco di 6500 nits e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz.

Uno schermo molto luminoso e facilmente utilizzabile anche sotto la luce diretta del sole, anche se il valore della luminosità di picco potrebbe essere fuorviante. Un display perfetto per lo streaming grazie ai colori brillanti ed al supporto ad HDR10+ e Dolby Vision ci garantiscono una qualità visiva eccezionale e ideale per il gaming dove, anche grazie all’eccellente hardware, riusciamo ad sfruttare al meglio il refresh rate a 120 Hz.

Sotto al display troviamo anche un valido sensore per lo sblocco tramite impronta: è ben posizionato, funziona bene ed è migliorato notevolmente con i primi aggiornamenti, tanto che nella bozza di questo articolo lo avevo inserito fra i punti negativi. Qualche riserva in più sullo sblocco facciale sfruttando la fotocamera anteriore, posizionata nel piccolo foro presente nella parte alta dello schermo, con le solite limitazioni in caso di mancanza di luce e relative alla sicurezza, non possiamo ad esempio sfruttarlo per le app bancarie.

Ed è proprio il comparto hardware il fiore all’occhiello di Realme GT 7 Pro: il nuovo processore a Snapdragon 8 Elite a 3 nm affiancato da 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna rende il telefono pazzescamente veloce in ogni tipo di utilizzo e riesce a dare il massimo in gaming con prestazioni solidissime sia in termini di qualità che di frame rate. Realme GT 7 Pro è il telefono perfetto per giocare, ma funziona perfettamente in ogni ambito grazie ad una fluidità pazzesca e ad una potenza di calcolo che ci permette, ad esempio, di fare video editing in scioltezza.

Snapdragon 8 Elite che riesce a gestire l’AI in tantissimi aspetti del sistema operativo: dalla modifica delle immagini con un ottimo editor che riesce a rimuovere elementi e persone, a migliorare la nitidezza delle foto e video e a trasformare uno schizzo in immagine, oltre a rimettere a fuoco foto mosse. AI che riesce anche a migliorare le prestazioni in gaming e streaming, di riconoscere lo schermo ed estrarre contenuti e a migliorare generalmente l’esperienza di utilizzo del telefono con tante piccole chicche che fanno la differenza nell’utilizzo quotidiano. Il telefono nell’uso generico non scalda eccessivamente, ma ho voluto far girare dei benchmark per una quindicina di minuti ed in quel caso, nonostante l’ottima cassa di dissipazione, tende a diventare particolarmente caldo.

Snapdragon 8 Elite affianca efficacemente il comparto fotografico dove troviamo un’ottima fotocamera principale Sony IMX906 da 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS capace di scattare foto di qualità eccellente di giorno e di notte con un punto di bianco corretto, un buon bilanciamento dei colori e poco rumore anche in condizioni difficili. Ottimo anche il software fotografico che ha molte interessanti modalità, personalmente ho apprezzato la modalità strada con una mesa a fuoco più rapida e alcune funzioni secondarie. Buoni anche i video fino ai 4k 60 fps, mentre gli 8k 24 fps sembrano solo una trovata di marketing e poco apprezzabili e ancor meno utili nell’uso quotidiano.

Ultimo grande pregio è l’ottima batteria da 6500 mAh che ci offre una autonomia molto buona, sono sempre arrivato a fine delle giornate stress con almeno un 20% residuo, e ottima la ricarica rapida da 120W che carica del 50% la batteria in 13 minuti e arriva al 100% in soli 37 minuti.

Chiudiamo con due piccole chicche che vale la pena di citare: NFC a 360° che torna utile in alcune occasioni e la possibilità di fare foto subacquee con una dedicata di scatto dedicata che si attiva automaticamente una volta immerso il telefono.

Dove non regge il confronto

Veniamo ai punti dolenti, perché Realme GT 7 Pro si atteggia da top di gamma ma ha naturalmente alcune mancanze, assolutamente comprensibili visto il prezzo di vendita, che lo allontanano da competitor come iPhone, Pixel e Galaxy.

Partiamo anzitutto con le lamentele relative alle fotocamera secondarie: l’ottica telephoto 3x da 50 MP, f/2.7, 73mm (telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS è nella media e si salva, ma la grandangolare da 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm va in difficoltà facilmente e la qualità non è adeguata per un telefono venduto ad 800 euro. Oltre a questo trovo inutili alcune funzionalità come lo zoom 120x e i video 8K che sembrano più che altro trovate del comparto marketing.

C'è poi un aspetto che critico in ogni recensione dei prodotti Realme di fascia alta: la curvatura del display. La curvatura è meno accentuata rispetto ai modelli precedenti e tende quindi a diventare poco utile perché non porta a particolari miglioramenti nell’ergonomia e rende lo smartphone più soggetto a tocchi involontari sui bordi e difficile da proteggere con le pellicole. Se tutti i top, da Samsung a Google, passando per Apple utilizzano schermi piatti un motivo ci sarà, e gli utenti sembrano anche apprezzare.

Ci sono poi alcune piccole mancanze software (es. registrazione e trascrizione delle chiamate) che risulta più maturo e completo ma ancora non a livello di Samsung e dei Pixel, e a mancanze hardware come quella della ricarica wireless e della porta USB non compatibile con l’uscita video. Sono piccolezze che lo allontano dalla perfezione e che ritengo giusto segnalarle visto che stiamo parlando comunque di una spesa di 800 euro.

Quindi vale la pena di acquistare Realme GT 7 Pro?

Alla fine dei conti Realme GT 7 Pro non è un top di gamma, ma è un flagship killer che offre tutto quello che serve per avere buone foto, ottime performance ed una utilizzabilità quotidiana semplicemente eccellente, si rinuncia a poco e si spende il giusto: il prezzo di vendita di 799 euro lo rende molto interessante e super consigliato a chi cerca un telefono di fascia alta venduto ad un prezzo ragionevole.

Foto scattate con la fotocamera principale di Realme GT 7 Pro

Foto scattate con la fotocamera grandangolare di Realme GT 7 Pro

Foto di Realme GT 7 Pro