Presentato Pudu D9: il nuovo robot umanoide della Pudu Robotics tra potenzialità e scetticismo

Pudu Robotics ha recentemente svelato il suo ultimo arrivato, il Pudu D9, un robot umanoide che promette di possedere caratteristiche fisiche simili a quelle degli esseri umani. Tuttavia, le dichiarazioni dell'azienda e le immagini di presentazione sollevano interrogativi sulle vere capacità di questo dispositivo innovativo. Andiamo ad esplorare i dettagli e a capire meglio cosa c'è dietro a questo progetto.

Caratteristiche tecniche di Pudu D9

Il Pudu D9 è un robot che si distingue per le sue dimensioni, con un'altezza di 170 cm e un peso di 65 kg. La struttura articolata offre ben 42 gradi di libertà, il che teoricamente gli conferisce una flessibilità di movimento notevole. Tra le promesse dell'azienda, la capacità di carico del robot oltrepassa i 20 kg, e viene evidenziata anche la velocità di movimento che può arrivare a 2 m/s, corrispondente a circa 7,2 km/h. Questo lo colloca in un ambito di prestazioni superiori rispetto alla velocità media di un essere umano, che si attesta intorno a 1,4 m/s.

Una caratteristica significativa del Pudu D9 è la presunta abilità di salire le scale. Mentre il modello Tesla Optimus, competitor diretto, presenta specifiche simili in termini di altezza e capacità di carico, il Pudu D9 si distingue per la sua tecnologia di navigazione semantica visiva. Questa tecnologia impiega sensori avanzati per creare mappe 3D in tempo reale e facilitare il posizionamento autonomo e la pianificazione del percorso.

Interazione e capacità manipolative

Uno degli aspetti più intriganti di Pudu D9 è la sua mano PUDU DH11, che promette di eseguire manipolazioni di precisione. Inoltre, si parla di algoritmi di intelligenza artificiale che permettono al robot di interagire in modo naturale con le persone. L'azienda non ha rivelato dettagli specifici sui modelli di IA utilizzati, ed è lecito chiedersi se saranno in grado di mantenere interazioni efficaci e pertinenti, paragonabili a quelle delle più moderne tecnologie disponibili sul mercato.

Pudu Robotics ha avviato gli ordini per il Pudu D9 e ha definito i prezzi compresi tra i 16.000 e i 30.000 dollari. Questi prezzi si allineano con quelli di altri concorrenti, come Tesla Optimus, il cui costo si aggira tra i 20.000 e i 30.000 dollari. Tuttavia, il confronto dei prezzi è un elemento importante, ma non sufficiente a garantire il successo di un prodotto come Pudu D9, specialmente se non manterrà le promesse fatte.

Dubbi sulla mobilità e sulle capacità in pratica

Nonostante le impressionanti dichiarazioni, il video di presentazione del Pudu D9 ha suscitato alcune perplessità. In particolar modo, per quanto riguarda la velocità, il robot appare lontano dalle affermazioni da 7,2 km/h, non mostrando una mobilità efficace come quella promessa. Inoltre, la dimostrazione della capacità di salire le scale si limita a un piano inclinato di 10°, senza evidenziare la capacità di affrontare veri e propri scalini.

Altro elemento che solleva scetticismo riguarda la resistenza del robot agli urti: nel video, un operatore sembra spingere il Pudu D9 più che calciarlo, e non ci sono confronti diretti con i robusti standard di prestazione a cui ci ha abituato Boston Dynamics. Infatti, il Pudu D9 sembra più orientato ad azioni specifiche, come utilizzare una pulitrice e riconoscere lo sporco, piuttosto che alle interazioni dinamiche con l’ambiente circostante.

Il potenziale del Pudu D9 è indubbiamente interessante, ma diventa chiaro che ci sarà ancora molto lavoro da fare prima che questo robot possa realmente competere in maniera efficace nel mercato delle robotiche avanzate. La presentazione di Pudu Robotics ha messo in evidenza tecnologie promettenti, ma la strada da percorrere per raggiungere le aspettative è ancora lunga.