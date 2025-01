Presentata la nuova JBL Horizon 3: l’evoluzione della sveglia da tavolo smart

Con una storia che affonda le radici in quasi un decennio di innovazioni, JBL torna a far parlare di sé introducendo la terza generazione della sua sveglia da tavolo Horizon. Questo nuovo modello è stato recentemente svelato in occasione di un'importante fiera di settore a Las Vegas, dove la tecnologia e l’elettronica di consumo si fondono in esperienze mai viste prima. La JBL Horizon 3 si distingue per un design rinnovato e funzioni avanzate, facendo un passo ulteriore nell’ambito degli orologi da comodino.

Un design raffinato e funzionale

Il design della JBL Horizon 3 è un aspetto che colpisce fin dal primo sguardo. Il nuovo modello presenta un display opaco e bordi morbidi e arrotondati, che si integrano facilmente in qualsiasi stanza. Questa componente estetica è particolarmente importante per chi cerca un elemento che si sposi armoniosamente con l’arredamento esistente. Inoltre, l’illuminazione ambientale è personalizzabile, permettendo di regolare tanto la luminosità quanto la temperatura del colore. Queste opzioni consentono di adattare la luce alle proprie preferenze individuali, che si tratti di creare un'atmosfera tranquilla e rilassante per la notte, o di risvegliarsi dolcemente al mattino con una luce simile a quella dell’alba.

La possibilità di aggiungere effetti sonori, come il dolce rumore delle onde che si infrangono o il canto degli uccelli, rende questo prodotto non solo un semplice dispositivo per misurare il tempo, ma anche uno strumento per il relax e l’aiuto al sonno. Le aziende di oggi cercano sempre più di offrire esperienze che vanno oltre il mero funzionamento dei prodotti, e JBL sembra essere sulla giusta strada in questa direzione.

Innovazioni tecnologiche al servizio dell’utente

La JBL Horizon 3 non è solo bella da vedere, ma presenta anche caratteristiche tecnologiche di alto livello. Disponibile in due colorazioni principali, grigio e nero, questo modello include una porta USB-C, che facilita la ricarica rapida di dispositivi mobili come smartphone. Questa funzione è utile per chi desidera mantenere ordinato lo spazio sul comodino, evitando il disordine causato da troppi caricabatterie e cavi.

Dal punto di vista audio, la JBL Horizon 3 non delude. Equipaggiata con doppi driver full-range da 1,5” insieme a due radiatori passivi, offre un suono pieno e avvolgente, perfetto per ascoltare la propria musica o radio mentre ci si rilassa. Inclusa c’è la radio FM integrata, che aggiunge un ulteriore livello di versatilità.

In termini di connettività, il dispositivo supporta Bluetooth 5.3, assicurando una trasmissione audio senza fili di alta qualità. La compatibilità con Auracast amplia ulteriormente le possibilità, consentendo a più altoparlanti di connettersi alla stessa sorgente audio in tutta la casa. L'interfaccia utente è facilmente gestibile tramite l’app JBL One, disponibile per iOS e Android. Attraverso l’app, è possibile impostare le sveglie, regolare gli equalizzatori e ottimizzare l’illuminazione, con la comodità di gestire fino a due sveglie diverse.

Disponibilità e prezzo della nuova sveglia

Per chi fosse interessato ad acquistare la JBL Horizon 3, il lancio sul mercato è previsto per maggio 2024 al prezzo di 139 euro. Questa offerta rappresenta un’ottima opportunità per coloro che desiderano migliorare la propria esperienza nel sonno e nel risveglio grazie a tecnologie moderne e funzionalità intuitive. Con JBL, gli utenti possono attendere un prodotto che unisce design, funzionalità e versatilità, portando la tecnologia direttamente nel cuore delle case.

Notizie dal CES 2025

La fiera dell’elettronica di consumo di Las Vegas continua a offrire novità entusiasmanti. Per scoprire ulteriori informazioni sull’evento e sulle ultime innovazioni, si consiglia di consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale dedicato al CES 2025. Le novità devono ancora venire, e la JBL Horizon 3 è solo un esempio delle emozioni che questo evento ha da offrire.