Pixel 8 e Pixel 8 Pro: tutte le novità in arrivo

Come abbiamo visto nella nostra recensione, Pixel 8 e Pixel 8 Pro stanno attirando l’attenzione di tutti, e ci sono molte ragioni dietro la loro crescente fama. I modelli presentati a ottobre non deludono gli appassionati di tecnologia, offrendo una vasta gamma di caratteristiche affascinanti sia in termini di funzionalità che di design.

Entrambi sono dotati di fotocamere avanzate, ideali per scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. I loro schermi Actua raggiungono luminosità estreme, con picchi fino a 2.400 nit. Pixel 8 presenta un display OLED LTPO da 6,2 pollici con risoluzione 1080p e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre Pixel 8 Pro offre un display OLED LTPO da 6,7 pollici, entrambi con frequenza di aggiornamento dinamica. Alimentati dal potente chipset Tensor G3, offrono opzioni di archiviazione fino a 1 TB.

Nel comparto fotografico, entrambi i modelli soddisfano le aspettative degli utenti, con un’ottima fotocamera Octa PD da 50 MP su Pixel 8 e una fotocamera periscopica 5x con sensore da 48 MP su Pixel 8 Pro. Per quanto riguarda la batteria, la capacità di 4.500 mAh con ricarica rapida promette un’autonomia eccezionale.

I potenti smartphone di Google non solo sono tra i migliori dispositivi del 2024, ma offrono anche una serie di funzionalità nascoste e poco conosciute che possono rivoluzionare completamente l’esperienza degli utenti. Dopo aver visto quali sono i migliori caricabatterie, cover e vetri temperati per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, partiamo con le ultime novità in casa Google! Continua a leggere per scoprire tutto ciò che i due nuovi smartphone hanno da offrire.

Le migliori novità di Pixel 8 e Pixel 8 Pro

I nuovi Pixel sono ora disponibili nel nuovo e attraente colore Verde Menta. Se desideri iniziare il nuovo anno con uno stile fresco ed elegante, i due nuovi gioiellini di Google potrebbero rivelarsi un’ottima scelta.

Il Feature Drop del 2024, inaugurato da Stephanie Scott, Product Manager, introduce aggiornamenti che rendono gli smartphone Pixel ancora più avanzati e accattivanti. Le nuove funzionalità sono state aggiunte ai dispositivi a partire dal 25 gennaio e continueranno ad essere disponibili nelle prossime settimane.

App Termometro

Con nuove funzionalità incentrate sulla salute e sul benessere, disponibili nell’app Termometro su Pixel 8 Pro, ora è possibile misurare la temperatura corporea semplicemente scansionando la fronte con il telefono, ottenendo in pochi secondi una misurazione precisa e accurata. Questi dati potranno poi essere salvati e aggiunti al profilo Fitbit, in modo da avere sempre sotto mano una panoramica precisa e approfondita della propria salute.

Cerchia e cerca

I nuovi Pixel rendono la ricerca ancora più semplice con la nuova funzionalità Cerchia e Cerca, disponibile a partire dal 31 gennaio. Per attivarla, basterà premere a lungo il tasto home o la barra di navigazione per cercare qualsiasi cosa sul telefono tramite l’intelligenza artificiale di Google e senza cambiare app. Con gli ultimi aggiornamenti della Ricerca Multipla basati sull’IA, sarà anche possibile porre domande più complesse su un’immagine che stai cercando e ottenere risultati migliori.

Magic Compose

La feature Magic Compose per Google Messages consente di migliorare i messaggi di testo utilizzando l’IA generativa di Google, rendendoli più concisi, professionali o poetici a seconda delle esigenze. Disponibile dai Pixel 6 in avanti, questa funzionalità avviene direttamente sul tuo dispositivo Pixel 8 Pro grazie a Gemini Nano, il modello più efficiente di Google.

Photomoji

Vuoi reagire a un messaggio con un adesivo personalizzato, magari con una tua foto o con un’immagine divertente? Grazie alla funzionalità Photomoji su Google Messaggi,da oggi puoi trasformare le tue foto preferite in adesivi grazie all’IA di Google. Potrai anche salvare tutte le tue creazioni e averle sempre a portata di mano.

Quick Share e Cambio Audio

Tra le novità dei nuovi smartphone Google spicca Quick Share (precedentemente nota come Nearby Share), che consente di condividere rapidamente contenuti con dispositivi compatibili negli ecosistemi Android, Chromebook e Windows. Basterà toccare la nuova icona di condivisione rapida nel menu di condivisione per visualizzare un elenco di dispositivi nelle vicinanze con cui è possibile condividere contenuti, anche in assenza di connessione. Inoltre, questo strumento offre un controllo totale della privacy e consente di personalizzare le impostazioni e di scegliere chi può visualizzare il dispositivo e inviare file a un determinato dispositivo.

Oltre a Quick Share, tra le novità in arrivo spicca il Cambio Audio espanso a Pixel Watch, che consente ai Pixel Buds Pro di collegarsi automaticamente da un dispositivo all’altro senza interruzioni.