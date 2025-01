Owc presenta nuove soluzioni per i professionisti della produzione video e della connettività

OWC, noto marchio nel settore della tecnologia, ha svelato importanti novità che promettono di rivoluzionare il flusso di lavoro per i professionisti della produzione video e della connettività. Due innovativi prodotti sono stati recentemente annunciati: l'OWC ThunderBlade X12, una soluzione RAID professionale, e l'OWC USB4 40Gb/s Active Optical Cable, progettato per migliorare l'efficienza nella gestione dei dispositivi su lunghe distanze. Queste novità puntano a ottimizzare le prestazioni e la gestione delle risorse nei contesti di lavoro ad alta intensità.

Owc ThunderBlade X12: prestazioni e versatilità per i professionisti del video

L'OWC ThunderBlade X12 si posiziona come un'opzione versatile per i professionisti dell'industria cinematografica e televisiva, che necessitano di una soluzione RAID trasportabile. Questo dispositivo offre un'ampia capacità di storage e prestazioni elevate, tutto in un formato compatto e mobile. Con la possibilità di configurazioni RAID 0, 1, 5 e 10, l’OWC ThunderBlade X12 supporta flussi di lavoro di grande valore, consentendo trasferimenti rapidi e backup efficienti direttamente sul set di produzione.

Le caratteristiche tecniche di questo dispositivo sono impressionanti: è capace di raggiungere velocità di trasferimento fino a 6,500 MB/s. Questa velocità è particolarmente utile per chi lavora con produzioni video in alta definizione, inclusi formati come 4K, 6K e anche 8K, oltre a video stereoscopici 360 VR. Grazie a queste capacità, gli utenti possono importare rapidamente i contenuti e modificare i filmati in tempo reale, facilitando un flusso di lavoro più produttivo e interattivo.

La capacità di archiviazione dell’OWC ThunderBlade X12 varia da 12 TB fino a 96 TB, rendendolo adatto a progetti di qualsiasi dimensione. Inoltre, è stato progettato per garantire una maggiore stabilità termica rispetto ai modelli precedenti, un aspetto cruciale per l’uso intensivo. Elemento interessante è la presenza di LED a luce regolabile, che aggiunge un tocco di praticità, aiutando l'utente a monitorare le operazioni anche in ambienti di lavoro poco illuminati. La disponibilità del prodotto è prevista per marzo, ma i dettagli sul prezzo rimangono ancora da confermare.

Owc Active Optical Cable: la soluzione per la connettività su lunghe distanze

Il cavo OWC Active Optical Cable rappresenta un'innovazione significativa per la connettività dei dispositivi Thunderbolt e USB. Descritto come la soluzione più potente e affidabile, questo cavo è progettato per garantire eccellenti prestazioni su lunghe distanze, eliminando il consueto limite di due metri imposto dai cavi tradizionali. Con una capacità di trasmissione fino a 40 Gb/s e supporto per una potenza di consegna fino a 240W, è una scelta ideale per gli ambienti di lavoro moderni.

Questo cavo, dotato di tecnologia a fibre ottiche, consente agli utenti di posizionare dispositivi a una maggiore distanza da fonti di rumore, o di mantenerli nascosti per una gestione più estetica dello spazio di lavoro. In particolare, il supporto per risoluzioni fino all'8K rende l'OWC Active Optical Cable un compagno ideale per apparecchiature ad alte performance. Disponibile in due varianti di lunghezza, 3 metri e 4,5 metri, i prezzi rispettivamente sono di 98,99$ e 129,99$. Questa versatilità rende il cavo appetibile per chiunque desideri ottimizzare il proprio setup senza compromessi sulla qualità.

Owc Thunderbolt 5 Hub: potenziare la connettività

L'OWC Thunderbolt 5 Hub offre una soluzione compatta e pratica per chi ha bisogno di espandere le porte Thunderbolt 5. Questa interfaccia trasforma una singola connessione in tre porte Thunderbolt 5 e una porta USB-A, consentendo di collegare più dispositivi contemporaneamente. Le straordinarie velocità bidirezionali di fino a 80 Gb/s, che raddoppiano le performance di Thunderbolt 4 e USB4, rendono questo hub uno strumento indispensabile per chi gestisce carichi di lavoro pesanti, come il collegamento di monitor ad alta larghezza di banda.

Il prestazionale hub è un prodotto che punta a facilitare il flusso di lavoro, consentendo collegamenti rapidi e stabili. Negli Stati Uniti, il prezzo dell'OWC Thunderbolt 5 Hub è attualmente fissato a 189,99$. I professionisti che lavorano nel campo della grafica, video editing e altre applicazioni che richiedono una notevole quantità di dati troveranno in questo hub un’ottima risposta alle loro esigenze, rendendo il lavoro più fluido e senza interruzioni.