Oracle e Microsoft in trattative per l'acquisizione globale di TikTok

Il futuro di TikTok è al centro di trattative che coinvolgono Oracle e un consorzio di investitori, tra cui Microsoft. Le discussioni, riportate da NPR, si concentrano sull'acquisizione delle operazioni globali della popolare piattaforma di social media. In base all'intesa, si prevede che ByteDance mantenga una partecipazione di minoranza in TikTok, mentre Oracle avrà la supervisione su algoritmi, raccolta di dati e aggiornamenti software dell'applicazione.

L'accordo e il ruolo di Oracle

Oracle, essenziale per l'infrastruttura di TikTok, gioca un ruolo cruciale grazie alla sua rete di server che supporta gran parte delle operazioni della piattaforma. Secondo fonti anonime avvicinate alle trattative, il nuovo accordo permetterebbe a Oracle di monitorare e supervisionare le attività legate a TikTok, con l'intento di ridurre la proprietà cinese all'interno dell'azienda. Ciò riflette le preoccupazioni di sicurezza nazionale degli Stati Uniti riguardo alle operazioni di ByteDance, il colosso cinese che possiede TikTok.

Il coinvolgimento di Oracle rientra in una strategia più ampia del governo statunitense, che mira a garantire che le informazioni degli utenti americani siano gestite e protette dall'influenza cinese. Questa mossa potrebbe quindi rappresentare un cambiamento significativo nella governance e nella trasparenza delle operazioni di TikTok, elementi già sotto scrutinio per le preoccupazioni sull'uso dei dati personali.

Microsoft's posizione e il passato di alleanze

Microsoft ha mostrato un certo interesse nel formato della trattativa, anche se i dettagli sul suo ruolo rimangono poco chiari. È stato descritto come “coinvolto nei colloqui”, ma senza una partecipazione attiva confermata. La storia recente di Microsoft con TikTok risale al 2020, quando l'azienda aveva tentato di acquisire la piattaforma in collaborazione con Oracle e Walmart. Tuttavia, Bill Gates, cofondatore di Microsoft, aveva definito quell'operazione come “un calice avvelenato”, segnalando le complessità e i rischi associati a un'acquisizione di questo tipo.

In questa nuova fase, Walmart non risulta essere parte delle trattative. L'azienda avrebbe scelto di allontanarsi dopo aver valutato il prezzo previsto per l'accordo, evidenziando le difficoltà finanziarie e strategiche che accompagnano una possibile acquisizione.

Le implicazioni delle decisioni di Trump

Le notizie riguardanti queste trattative giungono in seguito all’emanazione di un ordine esecutivo da parte del Presidente Trump, che ha concesso a TikTok un periodo di grazia di 75 giorni prima di qualsiasi azione riguardante la richiesta da parte del governo degli Stati Uniti di una dismissione da parte di ByteDance. Gli sviluppi dell’ordine esecutivo aprono a diverse interpretazioni e possibilità, inclusa quella di un "joint venture" in cui gli Stati Uniti possano possedere una quota significativa della società.

Queste decisioni coinvolgono non solo le dinamiche aziendali, ma anche questioni di sicurezza nazionale e competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. In questo contesto, il destino di TikTok rimane cruciale per i suoi utenti e per il mercato dei social media a livello globale.