Offerte imperdibili su smartwatch: sconti su Samsung e Google su Amazon

Nel mondo degli smartwatch, la competizione è sempre accesa e i modelli di punta cercano di attirare l'attenzione dei consumatori con offerte e sconti accattivanti. Attualmente, due dei più noti modelli sul mercato, il Samsung Galaxy Watch 7 e il Google Pixel Watch 2, stanno vivendo un momento di ribasso di prezzo su Amazon. Per chi è alla ricerca di un nuovo orologio smart, è un’occasione da non perdere, sia per le caratteristiche innovative di questi prodotti, sia per il risparmio. Andiamo a vedere nel dettaglio le proposte in corso.

Samsung Galaxy Watch7: caratteristiche e prezzo in offerta

Per chi sta considerando l’acquisto di uno smartwatch di alta qualità, il Samsung Galaxy Watch7 rappresenta una valida opzione, specialmente considerando l'odierna promozione di Amazon. Questo dispositivo, lanciato la scorsa estate, ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni elevate e un design moderno. Gli utenti possono scegliere tra due versioni: quella da 40 mm e quella da 44 mm, entrambe dotate di schermo Sapphire Crystal Super AMOLED, il primo con una dimensione di 1,3 pollici e risoluzione di 432 x 432 pixel, il secondo con un display da 1,5 pollici e risoluzione di 480 x 480 pixel.

Il cuore di questo smartwatch è il SoC Exynos W1000, progettato specificamente da Samsung e realizzato con un processo produttivo a 3 nm, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Per la connettività, l'orologio supporta Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC e GPS a doppia frequenza, garantendo una copertura completa e di qualità. Tra i diversi sensori disponibili, il BioActive spicca per la sua capacità di gestire molteplici funzioni attraverso un singolo chip. Inoltre, il dispositivo include sensori per la temperatura, accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e per la luminosità. Con una batteria da 300 mAh, il modello da 40 mm supporta anche la ricarica rapida wireless.

Il Samsung Galaxy Watch7 è prodotto utilizzando Wear OS 5 in combinazione con One UI 6 Watch. È compatibile con smartphone che dispongono di Android 11 e almeno 1,5 GB di RAM, anche se l'esperienza è ottimale se abbinato a un dispositivo Samsung. Il prezzo di partenza al lancio era di 319 euro, ma attualmente Amazon propone la versione da 40 mm a soli 219 euro. Anche il modello da 44 mm è in offerta a 249 euro, mentre le varianti con connettività LTE sono disponibili a un prezzo ridotto di 259,93 euro per il modello da 40 mm e 329 euro per quello da 44 mm.

Google Pixel Watch 2: sconto significativo su Amazon

Un'altra offerta interessante in corso su Amazon è quella relativa al Google Pixel Watch 2, un modello che ha riscontrato un grande interesse dal suo lancio. Questo smartwatch propone un display AMOLED da 41 mm, con una densità di 320 ppi e un livello di luminosità che raggiunge i 1000 nit, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5. La potenza del dispositivo è assicurata dal SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, accompagnato da un co-processore Cortex M33, 2 GB di RAM, e 32 GB di memoria interna.

Per la connettività, il Google Pixel Watch 2 offre Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS per il monitoraggio delle attività fisiche e NFC per facilitare i pagamenti elettronici tramite Google Pay. Questo modello è particolarmente apprezzato dagli sportivi, grazie alla sua certificazione IP68, che garantisce resistenza all'acqua. Tra le sue funzioni, ci sono il conteggio dei passi, il monitoraggio del sonno, il controllo dello stress e della frequenza cardiaca con ECG, insieme al monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue.

Il Google Pixel Watch 2 è stato lanciato a un prezzo consigliato di 399 euro, un costo che ha tenuto a distanza numerosi potenziali acquirenti. Tuttavia, ora è in offerta su Amazon a solo 199,99 euro, con uno sconto del 50%. Riscontrando risultati positivi, il modello è disponibile in varie colorazioni: Nero, Grigio Creta e Grigio Verde. Questa è senza dubbio un’opportunità da cogliere al volo per chi è in cerca di uno smartwatch di qualità a un prezzo abbordabile.