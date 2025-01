NVIDIA lancia Smooth Motion: la nuova tecnologia di ottimizzazione dei frame per i giochi

Nella giornata di oggi, NVIDIA ha sorpreso il mondo del gaming con il rilascio di Smooth Motion, una nuova funzionalità che si integra nell'applicazione NVIDIA e nei recenti driver Game Ready 572.16. Questa innovazione è stata annunciata simultaneamente con l'uscita delle schede grafiche RTX 5090 e RTX 5080, allargando ulteriormente le possibilità per i videogiocatori. Smooth Motion promette di generare fotogrammi aggiuntivi in tutti i titoli, richiamando alla mente la funzione Fluid Motion Frame di AMD, e si presenta come un'opzione allettante per gli appassionati di videogiochi.

Dettagli sulla tecnologia Smooth Motion

Smooth Motion è progettato per lavorare specificamente con i giochi basati su DirectX 11 e 12, aumentando la fluidità delle immagini per un’esperienza di gioco più coinvolgente. Questa funzionalità è particolarmente utile per i titoli che non supportano il DLSS o che hanno una sola Super Resolution senza la generazione di frame aggiuntivi. Secondo quanto comunicato da NVIDIA, Smooth Motion ha la capacità di raddoppiare il framerate percepito, un vantaggio significativo per i giocatori che cercano prestazioni migliori senza dover necessariamente aggiornare l'hardware.

Anche se la tecnologia è stata lanciata con grande clamore, la vera prova della sua efficacia si avrà solo attraverso test pratici. Al momento, infatti, non è possibile esprimere un giudizio preciso sulla qualità dei frame generati, sugli eventuali artefatti che potrebbero comparire o sui miglioramenti reali del framerate. La comunità di gaming resterà in attesa di report dettagliati, che arriveranno nei prossimi periodi a seguito di prove dirette della nuova funzionalità.

Disponibilità e compatibilità delle schede grafiche

Attualmente, Smooth Motion è accessibile soltanto per le nuove schede grafiche NVIDIA RTX 50. Tuttavia, NVIDIA ha anticipato che prossimi aggiornamenti porteranno questa tecnologia anche alle schede RTX 40, ampliando in tal modo il numero di giocatori che potranno beneficiarne. Nonostante la notizia sia stata accolta positivamente, resta da chiarire se e quando ci sarà supporto per le generazioni precedenti di schede video, come le RTX 30 e RTX 20. Al momento, l'azienda non ha fornito dettagli precisi né tempistiche per questi sviluppi, lasciando i clienti con un velo di incertezza mentre attendono aggiornamenti futuri.

Procedura per abilitare Smooth Motion

Attivare Smooth Motion risulta essere un'operazione semplice e rapida. Gli utenti devono accedere all’applicazione NVIDIA, selezionare un gioco compatibile e navigare nelle impostazioni del driver, dove troveranno un'opzione per attivare Smooth Motion. Questa opzione si colloca sotto le impostazioni legate al DLSS Override, una precedente novità che consente di abilitare la Multi Frame Generation per i giochi con un'unica generazione di frame. Con pochi passaggi, i videogiocatori possono così iniziare a sfruttare i benefici di questa innovativa tecnologia, promettendo un potenziale miglioramento nell'esperienza di gioco.

In sintesi, l'uscita della tecnologia Smooth Motion da parte di NVIDIA rappresenta un passo interessante nel panorama del gaming, mettendo a disposizione dei videogiocatori un nuovo strumento per migliorare la qualità visiva dei loro titoli preferiti. Come e quanto questa nuova tecnologia influenzerà le prestazioni in gioco rimane da vedere, ma le aspettative sono elevate.