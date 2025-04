Intel Unison: Chiusura dell’app che collegava smartphone e PC previste per giugno 2025

Negli ultimi anni, Intel Unison è stato uno strumento molto utile per gli utenti di smartphone Android e iOS desiderosi di condividere file, controllare messaggi e molto altro. Ora, però, Intel ha annunciato che metterà fine a questa applicazione, lasciando molti utenti sprovvisti di un’alternativa valida per collegare i loro dispositivi al computer.

L’importanza di Intel Unison

Intel Unison si distingue nel panorama delle applicazioni pensate per il collegamento tra smartphone e computer. Non è la prima applicazione a svolgere questa funzione, ma la sua combinazione di semplicità d’uso e funzionalità ha fatto guadagnare al software una base di utenti fidelizzati. Grazie a Intel Unison, utenti di diversi sistemi operativi hanno potuto sincronizzare i loro messaggi, file e notifiche in modo pratico e immediato.

Tuttavia, è importante notare che Windows 11 ha anche il suo servizio di collegamento, chiamato Phone Link. Questa applicazione consente agli utenti di Android di accedere a determinate funzionalità in modo simile a quanto offerto da Unison. Nonostante ciò, Phone Link è limitato agli utenti Android e iOS che non possono sfruttare appieno il servizio a causa di problematiche di compatibilità.

Fine imminente per Intel Unison

Recentemente, è emersa la notizia che Intel Unison chiuderà i battenti nel giugno 2025. Stando a quanto riportato da fonti come Neowin, il processo di dismissione è già in corso e gli utenti dell’app devono prepararsi a una realtà in cui non sarà più disponibile. Questo colpo potrebbe sorprendere coloro che contano su questa applicazione per tenere il passo con le comunicazioni e le notifiche dal loro smartphone.

Negli store di Microsoft, Google e App Store è stata pubblicata una notifica simile, che avverte gli utenti che il programma non funzionerà più a partire dalla data di chiusura. È un messaggio che riga il volto di molti, che si chiedono quale sarà la loro prossima mossa per mantenere il collegamento tra dispositivi.

Alternative per gli utenti di Windows 11

In vista della chiusura di Intel Unison, gli utenti di Windows 11 che utilizzano dispositivi Android possono attendere con fiducia l’opzione fornita da Phone Link. Pur fungendo da sostituto, è fondamentale sapere che mancano alcune delle funzionalità che erano disponibili con Intel Unison. Phone Link offre un modo gratuito e accessibile per ricevere notifiche e gestire comunicazioni direttamente dal proprio desktop o laptop, ma non sempre riesce a garantire la stessa completezza di utilizzo.

I possessori di dispositivi Lenovo Aura, tuttavia, possono stare tranquilli, poiché il servizio di Intel Unison continuerà a funzionare anche nel corso del 2025, un’ottima notizia per chi utilizza questi specifici dispositivi.

La mancanza di alternative da parte di Intel

Un altro aspetto rilevante è che, al momento, Intel non ha fatto conoscere piani per una nuova applicazione che possa sostituire Unison. Non solo non è stata fornita una chiara spiegazione riguardo la chiusura, ma gli utenti restano nell’incertezza su come procedere ora che l’app cesserà di essere operativa. Questa mancanza di comunicazione da parte di Intel lascia spazio a molti interrogativi, e gli utenti si trovano a dover cercare alternative sul mercato della tecnologia.

Mentre ci si avvicina alla data di cessazione del servizio, la comunità di utenti di Intel Unison si mobilita per trovare soluzioni e mantenere la continuità delle proprie comunicazioni tra smartphone e computer.