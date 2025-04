Microsoft introduce nuove opzioni per le icone della taskbar in Windows 11

Windows 11 continua a evolversi e sorprendere i suoi utenti grazie a nuove funzionalità, ora è il turno della taskbar che sta ricevendo aggiornamenti significativi. Microsoft sta testando una funzione che permette agli utenti di ridimensionare le icone della taskbar, con l’obiettivo di ottimizzare lo spazio disponibile quando si aprono più applicazioni. Questa novità è presente nell’ultima versione beta del programma Insider Preview, accessibile a un numero selezionato di utenti.

La personalizzazione dei pulsanti della taskbar

Gli utenti che partecipano al programma beta possono adesso trovare nuove opzioni nella sezione delle impostazioni della taskbar. Sotto il menu “Comportamenti della taskbar“, è possibile scegliere tra tre diverse modalità per visualizzare le icone: “Sempre”, “Mai” e “Quando la taskbar è piena”. Se si opta per quest’ultima, le icone si ridurranno automaticamente per adattarsi a tutti i programmi aperti, evitando il disguido di avere app nascoste in un secondo menu.

Questa funzione mira a migliorare l’esperienza dell’utente, specialmente per coloro che lavorano con un grande numero di applicazioni aperte. La somiglianza con il comportamento del dock di macOS, dove le icone si rimpiccioliscono all’aumentare delle finestre minimizzate, rende questo cambiamento facilmente riconoscibile per i più fedeli utenti Apple.

Aggiornamenti anche per il menu Start

In aggiunta alla taskbar, Microsoft sta apportando modifiche anche al menu Start. Secondo i report dell’utente X phantomofearth, noto tra i bazzicatori delle versioni Insider, è stata introdotta una nuova impostazione che offre un layout più ampio. Questa modifica include anche la possibilità di nascondere le applicazioni recenti consigliate, un’opzione che mira a semplificare l’accesso alle app più utilizzate.

In questo modo, gli utenti possono usufruire di un’esperienza più pulita e meno affollata, visualizzando direttamente tutte le applicazioni disponibili su un’unica pagina. Questo aggiornamento risponde a una continua richiesta di personalizzazione e semplificazione da parte degli utenti, che desiderano avere un controllo maggiore sull’aspetto e sul funzionamento del loro sistema operativo.

Potenziali problemi e ritorni attesi

È importante segnalare che gli utenti che decidono di aggiornare a questa nuova Insider Build potrebbero perdere alcune delle iconografie recenti sullo stato della batteria, recentemente introdotte da Microsoft nel mese di gennaio. La società ha confermato l’intenzione di ripristinare queste novità in una futura versione per coloro che partecipano al programma Insider, alleviando così le preoccupazioni degli utenti che si sono affezionati a queste funzionalità.

In sintesi, Microsoft continua a concentrarsi sull’ottimizzazione e sull’innovazione del proprio sistema operativo, con l’obiettivo di offrire agli utenti una maggiore personalizzazione e un’interfaccia più user-friendly. Con queste nuove funzionalità, gli utenti di Windows 11 possono aspettarsi un’esperienza sempre più fluida e adattabile alle loro necessità quotidiane.