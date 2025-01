Nuove e-bike di Segway lanciate al CES 2025: tecnologia e versatilità per la micromobilità

Al CES 2025 la mobilità sostenibile si trova al centro dell’attenzione. Segway, un brand riconosciuto per la sua innovazione nel campo della micromobilità, ha presentato le sue prime e-bike, Xyber e Xafari. Questo debutto segna un importante passo verso l’elettrificazione della mobilità su due ruote e mira a unire prestazioni elevate, tecnologia avanzata e accessibilità per gli utenti.

Caratteristiche della Segway Xyber

La Segway Xyber è progettata per coloro che cercano un'esperienza di guida intensa e prestazioni elevate. Dotata di un motore potente da 6.000 Watt e una coppia di 175 Nm, questa e-bike offre un'accelerazione da 0 a 20 miglia orarie in soli 2,7 secondi, rendendola estremamente reattiva. Grazie al sistema di doppia batteria da 2.880 Wh, la Xyber garantisce un'autonomia fino a 180 km con una singola carica, consentendo ai ciclisti di affrontare lunghe distanze senza preoccupazioni.

Il design della Xyber si ispira alle motociclette, caratterizzato da un telaio in alluminio robusto e sospensioni idrauliche sia anteriori che posteriori. Questi elementi assicurano comfort e stabilità durante la guida, anche su terreni difficili. Gli pneumatici multi-superficie e i freni a disco idraulici sono parte integrante della struttura, offrendo sicurezza e controllo.

La Xyber offre anche diverse modalità di guida—Eco, Sport e Race—che permettono ai ciclisti di personalizzare la propria esperienza in base alle condizioni del percorso e alle esigenze personali. Questa e-bike rappresenta quindi una scelta eccellente per chi ama l’adrenalina e non vuole compromettere la qualità della guida.

La versatilità della Segway Xafari

La Segway Xafari è dedicata a chi cerca una e-bike più accessibile e versatile, adatta a un pubblico più ampio. Con un telaio step-through dal design moderno, è facile da montare e smontare, rendendola ideale per utenti di tutte le età e stature. La batteria da 936 Wh consente un'autonomia di circa 140 km, parfaite per gli spostamenti quotidiani o per le gite nel tempo libero.

Il sistema batterie rimovibili rende la ricarica molto pratica, offrendo quindi la possibilità di sostituirla in modo semplice. Anche la Xafari è dotata di sospensioni anteriori e posteriori, offrendo così un ride confortevole anche su terreni irregolari. Gli pneumatici all-terrain, combinati con componenti regolabili come manubrio e sella, la rendono adattabile alle varie esigenze dei ciclisti.

Tra le funzionalità aggiuntive della Xafari ci sono un porta USB integrato, utile per la ricarica di dispositivi mobili durante il tragitto, e un supporto smartphone che migliora la comodità d’uso. Presenta anche opzioni di trasporto con borse rigide e morbide, rendendo questa e-bike ideale per escursioni e viaggi lunghi.

Innovazioni tecnologiche nell’Intelligent Ride System

Entrambe le e-bike, Xyber e Xafari, sono equipaggiate con il sistema Segway Intelligent Ride, che include avanzate tecnologie di sicurezza e comfort. Questo sistema prevede un blocco wireless automatico, utile per prevenire furti, e il tracciamento GPS in tempo reale. Tali funzionalità arricchiscono l’esperienza d’uso e offrono tranquillità ai ciclisti.

Un altro aspetto innovativo è l’assistente di pedalata adattivo, che regola automaticamente la potenza in base al terreno e allo sforzo del ciclista. Questa funzione migliora notevolmente l'efficienza della guida, adattandosi alle diverse circostanze. Un display TFT a colori fornisce informazioni chiare sulla navigazione e sui parametri del viaggio, mentre un sistema di illuminazione intelligente si adatta automaticamente alle condizioni ambientali, aumentando la visibilità e la sicurezza durante la guida notturna.

Prezzi e disponibilità delle e-bike

La Segway Xyber sarà disponibile al pubblico a un prezzo di 2.999,99 dollari, circa 2.900 euro, mentre la Xafari avrà un prezzo di 2.399,99 dollari, equivalenti a circa 2.300 euro. Questa offerta rappresenta un importante passo per Segway nel panorama della mobilità elettrica, sotto il segno di innovazione e accessibilità. Le due e-bike saranno disponibili per gli appassionati di micromobilità che cercano alternative ecologiche e pratiche per i propri spostamenti quotidiani.