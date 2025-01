Nuova funzionalità Google: come Cerchia e Cerca semplifica le ricerche su smartphone Android nel 2024

A partire da inizio 2024, Google ha introdotto una novità interessante per gli utenti di smartphone Android: Cerchia e Cerca. Questa funzione, resa possibile grazie all'intelligenza artificiale, permette di effettuare ricerche semplicemente toccando lo schermo con un dito. Scopriamo nel dettaglio come funziona, quali dispositivi la supportano e quali vantaggi offre ai consumatori.

Cosa è cerchia e cerca

Cerchia e Cerca è un'innovativa funzionalità di Google che sfrutta il riconoscimento visivo per facilitare la ricerca di informazioni. La premessa alla base di questo strumento è semplice: spesso ci troviamo di fronte a oggetti, immagini o testi affascinanti e vorremmo saperne di più, come ad esempio il costo di un capo di abbigliamento visto per strada oppure la ricetta di un piatto gustato in un ristorante. Cerchia e Cerca consente di “cerchiare” un oggetto direttamente dallo schermo del telefono, avviando così una ricerca dedicata.

Questa funzione rappresenta una sorta di evoluzione dell'app Google Lens, ma con una peculiarità: è stata progettata per operare direttamente sull'elemento visivo selezionato. Ad esempio, se si desidera informazioni su un prodotto, si può evidenziare l'immagine e Cerchia e Cerca fornisce rapide risposte. La semplicità d'uso è uno dei punti di forza di Cerchia e Cerca, rendendola accessibile anche ai meno esperti in tecnologia.

Compatibilità dei dispositivi con cerchia e cerca

Cerchia e Cerca è stata lanciata inizialmente con la nuova serie Galaxy S24 di Samsung all'inizio del 2024 e successivamente è diventata disponibile anche per i Pixel 8. Successivamente, la funzione ha cominciato a espandersi verso altri dispositivi, garantendo così un’ampia accessibilità per gli utenti. Attualmente, sono diversi i modelli supportati, tra cui molti smartphone delle serie Pixel, Galaxy di Samsung, oltre a modelli di altri marchi come OnePlus, Motorola e Xiaomi.

Qui di seguito alcuni esempi di smartphone compatibili:

Google Pixel 9 e sue varianti

Smartphone Samsung Galaxy S23 e S24

Modelli OnePlus come OnePlus 12 e 13

Dispositivi Motorola, come il Razr 50 e Edge 50 Ultra

Tablet Samsung della serie Galaxy Tab, tra cui il Tab S10 e S9

È possibile che altri dispositivi vengano aggiornati per supportare questa funzione in futuro, e potrebbe essere possibile l'implementazione tramite modding, seppure con la necessità di root. Tuttavia, non tutti i telefoni potranno accedervi facilmente, poiché ciò implica capacità tecniche avanzate.

Come attivare e utilizzare cerchia e cerca

Attivare Cerchia e Cerca è un processo piuttosto semplice. Di norma, la funzione è abilitata di default, ma gli utenti hanno la possibilità di verificarne lo stato e attivarla manualmente. Durante la configurazione iniziale del dispositivo, si viene interrogati su quale funzione impostare quando si preme a lungo il tasto Home o la barra di navigazione. È possibile scegliere tra Assistente Google o Cerchia e Cerca.

Se l'opzione dell'Assistente Google è già selezionata, è sufficiente andare nelle Impostazioni del telefono. Da lì, si può navigare nella sezione "Display" o, a seconda del telefono, in "Sistema" e "Gesti", per selezionare l'opzione corretta e attivare Cerchia e Cerca.

Una volta attivata, l'operatività è semplice: basta avere un'immagine o un testo sullo schermo e toccare il tasto home per far apparire la funzione. La barra di ricerca di Google si apre e l'utente può procedere a evidenziare l'oggetto desiderato sullo schermo. In pochi secondi, verranno restituite le risposte e le informazioni più pertinenti relative all'oggetto o al testo selezionato.

Applicazioni pratiche di cerchia e cerca

Cerchia e Cerca offre diversi scenari di utilizzo quotidiano per gli utenti. Per esempio, chi desidera riscoprire la ricetta di un piatto che ha apprezzato può utilizzare la funzione per evidenziare l'immagine mostrata e chiedere a Google: “Qual è la ricetta?”. In men che non si dica, l'utente avrà accesso agli ingredienti e ai passaggi necessari per la preparazione.

Analogamente, se un utente vuole acquistare un capo d'abbigliamento visto in un video, può selezionarlo e chiedere informazioni sul prezzo e la disponibilità. Cerchia e Cerca fornisce dei link diretti per lo shopping, mostrandone anche le recensioni.

In contesti linguistici, la funzione si dimostra utile per tradurre o cercare significati di parole. Con la semplice evidenziazione di un termine, si possono avere le traduzioni e le definizioni complete. Inoltre, per chi ama viaggiare potrebbe essere un compagno utile, offrendo suggerimenti su luoghi da vedere o indicazioni stradali basate su informazioni ottenute da immagini.

Infine, una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di scoprire il titolo di una canzone. Evidenziando un brano musicale in riproduzione, Cerchia e Cerca permette di identificare il titolo e il cantante in pochi secondi, rendendola una funzione versatile e innovativa per il pubblico attuale.