Novità Nanoleaf: in arrivo una maschera LED per la terapia della pelle e altre sorprese

Sebbene al momento il sito italiano di Nanoleaf sia irraggiungibile, ci sono importanti novità riguardanti i prodotti dell'azienda. In particolare, una maschera per la terapia della pelle è già in prevendita negli Stati Uniti. Con diverse opzioni interessanti, Nanoleaf sta ampliando la propria gamma di dispositivi innovativi per il benessere e l’illuminazione domestica.

La maschera LED Nanoleaf per il trattamento del viso

La Nanoleaf LED Light Therapy Face Mask rappresenta un'opzione portatile e ricaricabile per chi è in cerca di soluzioni per migliorare la cura della pelle. Questa maschera, già disponibile in prevendita sul sito americano dell'azienda, ha un prezzo Early Bird di 135 dollari e un costo finale di 149,99 dollari. Le spedizioni sono previste per la metà di febbraio.

Uno dei punti salienti di questo dispositivo è la tecnologia "clinicamente provata" e i materiali di grado medico utilizzati nella sua realizzazione. La maschera offre ben sette modalità di trattamento, ideali per affrontare vari problemi dermatologici, dalle piccole rughe all’acne, fino a migliorare il tono della pelle irregolare. Nanoleaf promette risultati visibili al tatto e alla vista, grazie a ben 432 LED, distribuiti in 108 "bulbi" di luce. Questo articolo non solo si distingue per la sua innovazione, ma è anche approvato dalla FDA, segno di una garanzia di efficacia e sicurezza per gli utilizzatori.

Aggiornamenti sulle novità per la casa

Nanoleaf non si ferma alla cura della pelle. Per chi è appassionato di tecnologia domestica, l'azienda ha presentato una nuova lampada da terra Smart Multicolor. Questo dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la musica, creando atmosfere uniche negli ambienti. Attualmente, è disponibile in prevendita a un prezzo scontato di 90 dollari, rispetto ai 99,99 dollari di prezzo pieno, con spedizioni anch'esse programmate per metà febbraio.

Ma le novità non finiscono qui. Nanoleaf ha svelato ulteriori prodotti pensati per migliorare l'illuminazione smart all'interno delle case. Tra questi, le nuove strisce luminose progettate per adattarsi ai contorni di PC e TV, capaci di creare effetti luminosi che si sincronizzano con i contenuti visivi.

Le strisce luminose per PC e TV

Le nuove strisce luminose sono divise in due categorie: la PC Screen Mirror Lightstrip e la 4D V2. La prima è formata da una striscia LED a zig-zag, compatibile con Mac e PC Windows, e si adatta a monitor fino a 32 pollici. Dall'altra parte, la 4D V2 è pensata per i televisori e include una fotocamera integrata in grado di "leggere" e riprodurre i colori visualizzati sullo schermo. Questi accessori sono progettati per amplificare l'esperienza visiva e il coinvolgimento emotivo durante la visione di film o la giocabilità.

Entrambe le strisce saranno disponibili sul mercato nel secondo trimestre del 2025, ma i dettagli sui prezzi non sono ancora stati divulgati.

L'abbonamento Nanoleaf Premium

Oltre ai prodotti fisici, Nanoleaf ha lanciato un interessante servizio in abbonamento chiamato Nanoleaf Premium. Questo servizio, disponibile a 1,99 dollari al mese o 19,99 dollari all'anno, è mirato specificamente per l'app desktop dell'azienda. Gli utenti possono accedere a strumenti come Orchestrator, che permette di rilevare canzoni e creare animazioni personalizzate in base ai brani. Scenescapes è un'altra funzione gratificante, in grado di combinare effetti luminosi con suoni rilassanti, arricchendo ulteriormente l'esperienza d'uso dei prodotti Nanoleaf.

L'introduzione di questi dispositivi e servizi dimostra come Nanoleaf si posizioni come un attore di riferimento nell'innovazione tecnologica applicata alla vita quotidiana, offrendo nuovi strumenti per il benessere personale e per un ambiente domestico più coinvolgente.