Novità dal CES 2025: le soluzioni smart home che potrebbero sorprendere gli utenti

Il CES 2025, che si svolge attualmente a Las Vegas, sta portando alla luce numerose innovazioni nel campo della smart home, un argomento che continua a guadagnare attenzione. Tra i tanti dispositivi presentati, alcuni meritano di essere menzionati per le loro caratteristiche uniche e per il loro potenziale impatto sulle abitudini domestiche degli utenti. Iniziamo ad esplorare alcune di queste novità.

Honeywell X2S: un termostato accessibile e connesso

Uno dei prodotti che ha catturato l'attenzione è il termostato Honeywell X2S, un dispositivo economico che si propone come una valida alternativa a modelli più costosi. Viene commercializzato negli Stati Uniti al prezzo di 79 dollari e offre il supporto allo standard Matter. Questa caratteristica consente l'integrazione con vari ecosistemi esistenti come Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings e Home Assistant, rendendo il prodotto estremamente versatile.

Il design del Honeywell X2S, sebbene non possa competere con modelli più lussuosi come il Nest Learning Thermostat, presenta un display monocromatico luminoso e sei pulsanti per la regolazione delle impostazioni. Questo lo rende pratico e facilmente utilizzabile, senza necessità di un'interfaccia touch o di ulteriori complessità. Inoltre, può essere installato al posto di un termostato esistente della stessa marca, il che semplifica il processo di sostituzione senza richieste di rinforzi elettrici.

L'applicazione Honeywell Home consente di monitorare e regolare le funzioni del termostato a distanza, mentre il produttore sostiene che l'utilizzo di questo dispositivo potrebbe portare a un risparmio del 22% sulle spese di riscaldamento e del 17% su quelle di raffrescamento. Honeywell punta a catturare l'attenzione di chi desidera un termostato connesso ma alla ricerca di un'opzione economicamente accessibile, presentando un prodotto che, pur non essendo il più sofisticato sul mercato, dimostra efficienza e utilità.

Flic Duo: un pulsante universale per la gestione smart

Un'altra interessante proposta è il Flic Duo, un pulsante universale che permette un'interazione versatile con i dispositivi domestici intelligenti senza la necessità di assistenti vocali. Questo dispositivo pratico può essere fissato a una parete o utilizzato liberamente in mano, offrendo la possibilità di eseguire oltre 30 diverse azioni basate sul movimento. Gli utenti possono, per esempio, attivare uno speaker intelligente con un semplice swipe o regolare l'illuminazione di una lampada con una rotazione del polso.

La personalizzazione delle azioni è un aspetto chiave del Flic Duo; infatti, le funzioni possono variare se il dispositivo è in posizione fissa o in movimento. Grazie alla compatibilità con lo standard Matter, questo pulsante si integra facilmente con una vasta gamma di piattaforme smart home, semplificando ulteriormente la gestione della domotica.

La batteria di Flic Duo è sostituibile dall'utente e, una volta installata, garantisce un utilizzo fino a tre anni. Il lancio è previsto negli Stati Uniti con un prezzo iniziale di 49 dollari, ma le spedizioni inizieranno solamente nella seconda metà dell'anno. Questa fascia di prezzo, unita alla funzionalità innovativa, potrebbe rendere il Flic Duo un accessorio interessante per gli appassionati di tecnologia smart che preferiscono un approccio più manuale alla gestione della propria casa.

In sintesi, il CES 2025 ha presentato queste due soluzioni innovative che, con il loro supporto per la tecnologia Matter e la facilità d'uso, potrebbero rappresentare importanti aggiunte per la smart home di chi desidera migliorare la propria esperienza domestica.