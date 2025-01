NETGEAR Orbi 870: il nuovo sistema mesh con Wi-Fi 7 per una connessione ultravelocità

NETGEAR, azienda americana nota nell'ambito delle tecnologie di rete, ha presentato il NETGEAR Orbi 870, un sistema mesh con tecnologia Wi-Fi 7, progettato specificamente per soddisfare le esigenze di connessione moderna in grandi abitazioni. Questo nuovo prodotto si inserisce nel portfolio della compagnia per offrire agli utenti un'ulteriore opzione nelle loro scelte di acquisto, puntando a prestazioni elevate e copertura estesa. Andiamo a esplorare le caratteristiche distintive e le novità introdotte da questo dispositivo.

Prestazioni e copertura del NETGEAR Orbi 870

Il NETGEAR Orbi 870 si distingue per la sua capacità di vantare un sistema Wi-Fi 7 tri-band, in grado di raggiungere velocità fino a 21 Gbps. Questa tecnologia non solo migliora l’esperienza di navigazione online, ma è anche adatta a gestire diverse attività simultaneamente, come streaming in 8K e gaming online. Il dispositivo è progettato per coprire interamente abitazioni di grandi dimensioni, garantendo una connessione forte e stabile senza interruzioni. Grazie alla sua porta Internet WAN capace di supportare connessioni fino a 10 Gbps, gli utenti potranno sfruttare al massimo il potenziale della loro connessione internet.

La tecnologia tri-band del sistema Orbi 870 permette una gestione ottimale del traffico di dati, in grado di sostenere fino a 150 dispositivi connessi contemporaneamente. Oltre a garantire una rete principale, l'utente può creare reti separate per ospiti o per dispositivi IoT, rendendo il sistema versatile e adatto a vari scenari d’uso.

Sicurezza e funzionalità aggiuntive

Un aspetto fondamentale del NETGEAR Orbi 870 è rappresentato dalla sicurezza, con due tecnologie offerte in prova gratuita per 30 giorni. NETGEAR Armor si occupa di proteggere la rete domestica e i dispositivi connessi da minacce esterne, mentre Smart Parental Control offre agli utenti la possibilità di gestire in modo efficace il tempo online dei propri figli. Questa dashboard consente di bloccare l’accesso a specifiche applicazioni o siti web, garantendo un utilizzo sicuro della rete.

Le funzionalità di sicurezza sono moderne e rispondono agli standard attuali, assicurando che ogni dispositivo sia adeguatamente protetto mentre è connesso alla rete. Questa attenzione alla sicurezza risponde anche alle crescenti preoccupazioni sulla privacy e sull'integrità dei dati degli utenti.

Specifiche tecniche in dettaglio

Il NETGEAR Orbi 870 presenta specifiche tecniche avanzate. Le dimensioni del router sono di 270,3 x 146,8 x 112,4 mm, con un peso di 1,2 kg per entrambi i satelliti e il router. Sotto il cofano, il dispositivo è equipaggiato con una CPU quad-core da 1,5 GHz, accompagnata da 2 GB di RAM e 4 GB di memoria Flash.

Il sistema è progettato per coprire superfici fino a 200 m², con un’estensione combinata per i satelliti che arriva fino a 600 m². La tecnologia Wi-Fi 7 offre opzioni di banda diverse: 11.520 Mbps sulla banda 6 GHz, 8.647 Mbps sulla banda 5 GHz e 688 Mbps su quella 2,4 GHz. Inoltre, supporta aggiornamenti firmware per mantenerlo sempre al passo con i requisiti di sicurezza.

Comparativa tra i modelli della gamma Orbi

Il NETGEAR Orbi 870 colloca in una posizione intermedia tra il modello Orbi 770, lanciato a settembre, e l’Orbi 970, considerato il top di gamma. Questi tre modelli presentano specifiche e fasce di prezzo differenti, permettendo così agli utenti di scegliere in base alle proprie esigenze.

| Modello | Velocità internet | Copertura | Tecnologia Wi-Fi | Velocità Wi-Fi | Dispositivi supportati | Porte | Fascia di prezzo | |----------|----------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------| | Orbi 770 | 1 Gbps | fino a 540 m² | Wi-Fi 7 Tri-Band | fino a 11 Gbps | fino a 100 | 2,5 Gbps , 3x 2,5 Gbps | Circa 1.000 euro | | Orbi 870 | 2,5 Gbps | fino a 600 m² | Wi-Fi 7 Tri-Band | fino a 21 Gbps | fino a 150 | 10 Gbps , 4x 2,5 Gbps | Circa 1.400 euro | | Orbi 970 | 10 Gbps | fino a 660 m² | Wi-Fi 7 Quad-Band | fino a 27 Gbps | fino a 200 | 2x 10 Gbps , 4x 2,5 Gbps | Circa 2.400 euro |

Disponibilità e prezzi del NETGEAR Orbi 870

Attualmente, il sistema NETGEAR Orbi 870 è già disponibile per l'acquisto in Italia, nelle colorazioni Bianco classico e Black Edition, esclusiva del sito ufficiale. Al momento, il sistema può essere acquistato solo nella confezione da tre unità con un prezzo consigliato di 1.399,99 euro. Presto sarà disponibile anche un'opzione con un solo satellite al prezzo di 899,99 euro, mentre satellite aggiuntivi potranno essere acquistati a 599,99 euro ciascuno.

Con queste nuove soluzioni, NETGEAR si conferma un attore chiave nell'evoluzione delle reti domestiche, promettendo prestazioni elevate e sicurezza in un mercato sempre più esigente.