Nel 2025 si prevede un aumento degli attacchi informatici grazie all'intelligenza artificiale

I report sulle minacce informatiche future indicano un'evidente evoluzione delle tecniche utilizzate dai cybercriminali. Secondo l'ultimo studio "The Easy Way In/Out: Securing The Artificial Future" di Trend Micro, presentato durante l'evento #SecurityBarcamp, nel 2025 gli attacchi basati su intelligenza artificiale si faranno più complessi e mirati, sfruttando phishing avanzato e varie forme di truffa.

L'impatto dell'intelligenza artificiale sugli attacchi informatici

Nel contesto attuale, i criminali informatici stanno scoprendo come utilizzare le informazioni esposte online per creare modelli linguistici che imitano i profili degli utenti. Ciò significa che gli attacchi saranno sempre più convincenti e difficili da identificare. Un elemento centrale di questa nuova offensiva sarà rappresentato dai "malicious digital twins", ovvero gemelli digitali malevoli che, grazie a informazioni dettagliate, potranno ingannare le vittime in modi inaspettati.

Questa evoluzione sta ponendo rilevanti sfide per la sicurezza informatica. La possibilità di generare malware altamente personalizzati renderà le difese tradizionali sempre meno efficaci. I deepfake e altri strumenti di manipolazione visiva, utilizzati per creare contenuti falsi, diventeranno una minaccia prevalente. Grazie a queste tecniche, i cybercriminali possono diffondere disinformazione e truffe in modo molto più credibile rispetto al passato.

Le minacce principali del 2025

Secondo Trend Micro, nel 2025 alcune delle minacce più significative includeranno:

Deepfake e gemelli digitali : Questa tecnologia sarà utilizzata per creare truffe più convincenti, imitando personalità , stili vocali e comportamenti delle vittime. La profonda immersione nelle tecnologie di deepfake permetterà ai malintenzionati di colpire i target con un realismo senza precedenti.

Attacchi alle aziende : Con la crescente autonomia dell' IA , molte organizzazioni potrebbero perdere la visibilità sulle sue operazioni. Ciò potrebbe portare a un aumento delle vulnerabilità e a una maggiore esposizione agli attacchi esterni.

Gruppi APT avanzati : In questo contesto, le organizzazioni legate agli stati aumenteranno la loro aggressività, focalizzandosi su informazioni sensibili in ambito diplomatico , militare e nelle catene di approvvigionamento .

Settore automotive : Con la crescente standardizzazione delle piattaforme , i veicoli potrebbero essere esposti a vulnerabilità significative, portando a problemi di sicurezza fisica .

Evoluzione dei ransomware: I ransomware cominceranno a sfruttare account compromessi e altre vulnerabilità, abbandonando le tattiche di phishing tradizionali.

Strategie di difesa per aziende e organizzazioni

Trend Micro offre suggerimenti pratici per le aziende per proteggersi da queste minacce emergenti. Un approccio alla sicurezza basato sul rischio è fondamentale. Le organizzazioni dovranno integrarsi con l'IA per migliorare la gestione delle minacce e formare gli utenti sui rischi insiti nelle tecnologie emergenti. La sorveglianza e la protezione dei sistemi di IA dagli abusi diventeranno cruciali, così come il rafforzamento della sicurezza dei modelli linguistici di grandi dimensioni.

Alessandro Fontana, Country Manager di Trend Micro Italia, ha evidenziato l'importanza di restare vigili di fronte all'evoluzione delle tecnologie. "Con l’espansione dell'intelligenza artificiale generativa, è indispensabile focalizzarsi sull’individuazione e neutralizzazione di attacchi sempre più sofisticati, consentendo un'adeguata protezione delle informazioni."

Trend Micro e il panorama della cybersecurity

Trend Micro si posiziona come un attore di riferimento nella cybersecurity, dedicandosi alla creazione di un ambiente digitale più sicuro. Con oltre trent'anni di esperienza e una rete globale di oltre 500.000 organizzazioni e milioni di utenti protetti, l'azienda continua a evolversi per affrontare le minacce emergenti.

La piattaforma Trend Vision One offre soluzioni avanzate contro le minacce, integrazioni con gli ecosistemi IT principali e funzionalità XDR, che permettono alle organizzazioni di gestire i rischi cyber in modo efficace. Con un approccio proattivo e innovativo, Trend Micro rimane in prima linea nella lotta contro gli attacchi informatici.