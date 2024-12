Nasce IRIS²: l’europa si dota di una rete satellitare per la connessione globale

L'Unione Europea avanza nel settore delle telecomunicazioni con l'annuncio di un'iniziativa ambiziosa: la creazione di IRIS², una costellazione spaziale di 290 satelliti progettata per offrire connettività a banda larga in tutta Europa. Questo intervento, che prevede un investimento di 10,6 miliardi di euro, prende di mira non solo il miglioramento delle comunicazioni in campo governativo e commerciale, ma si propone anche di portare Internet veloce in zone rurali e isolate. Obiettivo primario è garantire l'accesso a una rete moderna e sicura entro il 2030, superando le limitazioni delle infrastrutture terrestri.

Il contratto e i partner coinvolti

A gestire questo complesso progetto sarà SpaceRISE, un consorzio composto da importanti operatori satellitari europei come SES, Eutelsat e Hispasat. Il contratto di concessione, di durata 12 anni, segna un passo significativo verso la realizzazione delle ambizioni europee in materia di comunicazione spaziale. Tra i subappaltatori di spicco figurano anche compagnie leader come Airbus e Deutsche Telekom, noti per la loro esperienza nel settore tecnologico e delle telecomunicazioni.

Il significato di IRIS², che sta per "Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite", illumina l'importanza di creare un’infrastruttura robusta che risponda a esigenze di sicurezza e resilienza nelle comunicazioni. Grazie a questa iniziativa, l'Europa intende non solo competere con giganti come Starlink, il servizio satellitare di Elon Musk, ma anche creare un ecosistema di comunicazioni più autonomo e sicuro.

Le dichiarazioni delle istituzioni europee

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutivo dell'Unione Europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha sottolineato l'importanza di IRIS² per il futuro del continente. Secondo Virkkunen, questa costellazione rappresenta un'opportunità cruciale per proteggere le infrastrutture critiche dell’Europa, oltre a garantire l'accessibilità nelle aree più remote. La sua affermazione mette in luce la convinzione che l'innovazione possa prosperare solo attraverso una sinergia tra pubblico e privato, in modo da apportare benefici tangibili a tutti i cittadini europei.

Questa iniziativa non è solo una questione tecnologica, ma anche una strategia per garantire l’autonomia strategica dell’Europa nello scenario globale. Creando una rete di comunicazione spaziale, l'UE mira a ridurre la dipendenza da operatori esterni, permettendo così a Stati e cittadini di esercitare un maggiore controllo sulle proprie comunicazioni.

Il confronto con Starlink e il settore delle comunicazioni

Il progetto IRIS², che prevede il lancio di 290 satelliti, si trova in diretta competizione con Starlink, il servizio innovativo di SpaceX che già ha messo in orbita circa 7.000 satelliti dal 2017. Questo confronto evidenzia come il mercato delle telecomunicazioni satellitari stia vivendo una fase di rapida evoluzione, nella quale la concorrenza può portare a vantaggi significativi per i consumatori, tra cui prezzi più competitivi e una maggiore innovazione.

Jessica Rosenworcel, presidente della Federal Communications Commission negli Stati Uniti, ha recentemente espresso la necessità di una maggiore concorrenza nel settore, un’affermazione che trova eco nell'iniziativa europea. Rosenworcel ha evidenziato che un mercato delle comunicazioni sano, basato sulla concorrenza, è essenziale per abbattere i costi e stimolare l'innovazione, un concetto che potrebbe trovare applicazione concreta anche con l'introduzione di IRIS². Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che questa costellazione possa realmente sfidare il predominio di Starlink e avere un impatto significativo, considerato il divario temporale che esiste tra i due progetti.

Con l'implementazione di IRIS², l'Europa si allinea con le più recenti tecnologie di comunicazione globale, segnando un passo avanti decisivo verso una rete di telecomunicazioni più integrata e autonoma.