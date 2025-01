Narwal Flow: il nuovo robot aspirapolvere svelato al CES 2025 affascina con innovative funzionalità

Durante il CES 2025, la fiera internazionale dedicata all'elettronica di consumo che si svolge a Las Vegas, è stato presentato Narwal Flow, l'ultimo modello del marchio asiatico Narwal. Questo robot aspirapolvere promette di rivoluzionare il concetto di pulizia domestica grazie a un sistema di lavaggio innovativo. A differenza di molte altre soluzioni disponibili sul mercato, Narwal Flow si distingue per la sua tecnologia avanzata, progettata per semplificare la vita quotidiana degli utenti e mantenere una casa impeccabile.

Narwal Flow: una pulizia unica con sistema a nastro

Il cuore dell'innovazione di Narwal Flow risiede nel suo particolare sistema di pulizia. Contrariamente ai robot aspirapolvere tradizionali, che utilizzano moci controrotanti che tendono a sporcarsi rapidamente, il nuovo dispositivo di Narwal adotta un metodo più funzionale. Utilizza un nastro speciale, con una superficie simile a un cilindro rotante, in grado di estendersi per pulire efficacemente gli angoli e i bordi delle stanze.

Questo sistema consente di raggiungere punti difficili da pulire, garantendo una pulizia completa anche nei posti più angusti. Narwal Flow è dotato di due serbatoi: uno per l'acqua pulita e l'altro per quella sporca. Ciò assicura che ogni passaggio del robot avvenga con acqua sempre fresca, compromettendo così gli standard di igiene. Inoltre, la tecnologia impiegata è stata progettata per minimizzare il rischio di accumulo di peli e capelli, con un'efficacia dichiarata del 99,99%, sollevando gli utenti da problematiche comuni legate alla manutenzione.

Prestazioni e tecnologia all'avanguardia

Narwal Flow si propone come un rivalità tra le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato, con una potenza di aspirazione notevole di 20.000 Pa. Un'altra caratteristica interessante è la sua capacità di sollevarsi fino a 40 millimetri dal pavimento. Questo permette al robot di superare ostacoli come gradini e gambe di sedie senza alcun problema, rendendolo estremamente versatile nell'uso quotidiano.

Il robot è dotato di una doppia fotocamera RGB e di un chip avanzato con una capacità di elaborazione di 10 TOPS, consentendogli di riconoscere oltre 200 oggetti diversi durante il percorso. Grazie a questa tecnologia, Narwal Flow è in grado di navigare efficacemente gli spazi domestici, evitando collisioni e ottimizzando il processo di pulizia.

La stazione di ricarica contribuisce a semplificare ulteriormente l'operatività del dispositivo. Essa gestisce il svuotamento del serbatoio della polvere, il rifornimento di acqua pulita, e la raccolta di quella sporca. Non solo, ma è anche responsabile della pulizia e asciugatura dei moci. Un aspetto pratico di questa stazione è che consente agli utenti di non preoccuparsi della manutenzione per un periodo massimo di quattro mesi, rendendo l’uso di Narwal Flow ancora più comodo.

Nuove scelte dalla gamma Narwal per il 2025

Oltre al lancio di Narwal Flow, la compagnia ha sfruttato la piattaforma del CES 2025 per presentare altre novità entusiasmanti destinate ad arricchire la sua linea di prodotti. Tra queste troviamo il Narwal Freo Z10, un robot aspirapolvere di fascia alta, progettato per offrire una pulizia libera da grovigli grazie alla sua spazzola unica e al design delle spazzole laterali. Dotato di una base che sterilizza i panni con ioni d'argento e lava con acqua calda, arriva sul mercato ad aprile 2025 ad un prezzo di 1.099 dollari.

Un altro modello interessante è il Narwal Freo Pro, che sarà in vendita a marzo 2025 a 699 dollari. Questa versione offre tecnologie simili per prevenire grovigli e garantire un’ottima pulizia senza aloni.

Infine, la linea si completa con Narwal S30, una lavapavimenti con funzionalità di auto-pulizia e asciugatura a 90 gradi per combattere la formazione di muffe. In grado di inclinarsi fino a 180 gradi, può infilarsi anche sotto i mobili più bassi. L'uscita di questo prodotto è attesa nella seconda metà del 2025, a un prezzo di listino di 649 dollari. La presentazione dei nuovi modelli segna un ulteriore passo in avanti per Narwal, puntando a soddisfare l'esigenza di una pulizia domestica più efficace e meno impegnativa.