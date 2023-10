5 motivi per cui dovresti avere un Apple Watch al tuo polso

In un mercato in cui numerosi marchi lanciano svariati ed eccellenti modelli di smartwatch, trovare la scelta giusta può essere complicato.

A detta degli esperti del settore, però, i nuovi Apple Watch sono i prodotti migliori per una buona fetta d’utenza. A dispetto dei limiti di compatibilità, con la possibilità di interagire solo con sistemi iOS/macOS, questi modelli offrono comunque tante funzionalità avanzate e vantaggi.

In questo articolo elencheremo cinque caratteristiche degli Apple Watch che potrebbero facilmente convincere gli indecisi a mettersi al polso uno di questi orologi.

Funzioni ed ecosistema

Per chi è appassionato di Apple, le funzionalità dell’ecosistema sono ciò che è facile considerare come il punto di forza unico di un Apple Watch. Certo, il colosso di Cupertino è generalmente noto per il suo ecosistema ristretto, ma i dispositivi wearable possono effettivamente essere un ponte tra diversi dispositivi per semplificare molte attività.

Ad esempio, il tuo Mac può sbloccarsi automaticamente quando sei nelle vicinanze e indossi il tuo Apple Watch. Per non parlare del fatto che macOS ti consente anche di confermare determinati dialoghi utilizzando l’orologio invece di ricorrere ai dati biometrici o digitare la password. Allo stesso modo, quando mascherato, il tuo orologio può bypassare Face ID sul tuo iPhone.

Non è solo una questione di sicurezza, però. L’Apple Watch può controllare la riproduzione musicale sul tuo iPhone o HomePod. In questo modo posso facilmente modificare lista di brani da riprodurre dal tuo polso, indipendentemente da dove ti trovi in casa. Allo stesso modo puoi ignorare o posticipare gli allarmi dell’iPhone, effettuare e rispondere a chiamate, inviare messaggi e persino controllare i tuoi accessori HomeKit.

L’Apple Watch funziona davvero bene con il resto della tua suite iDevice.

Salute e allenamenti

Se sei attento alla tua salute o alle tue abitudini di fitness, l’Apple Watch può esserti molto utile. I modelli recenti supportano l’ECG, le misurazioni dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca, la registrazione di dati riguardo dozzine di diversi tipi di allenamento, la stima dei passi percorsi, le calorie bruciate così come il tempo di esercizio, il monitoraggio del ciclo mestruale, il rilevamento delle cadute e l’elenco potrebbe continuare.

Questo minuscolo dispositivo può fungere da vero e proprio “guardiano” del tuo fisico, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto a rilevare irregolarità cardiache, cadute, incidenti stradali e altro ancora.

Per non parlare del fatto che include anche un coach virtuale integrato che ti aiuta a vivere una vita più attiva spingendoti a fare un’attività fisica regolare. Anche Apple si rivolge a chi ama la vita all’aria aperta con l’Apple Watch Ultra.

Va anche oltre la salute fisica e la forma fisica. L’Apple Watch supporta anche esercizi di meditazione, guida alla respirazione, registrazione dell’umore e promemoria per non dimenticarti di assumere i medicinali.

È davvero un dispositivo indispensabile per chi ha a cuore il proprio benessere e le storie di successo condivise da numerosi clienti sulle piattaforme online dimostrano in modo evidente quanto sia effettivamente efficace questo dispositivo.

Indipendenza

Apple Watch è un ottimo smartwatch per connettersi con i tuoi dispositivi, ma funziona anche senza di essi.

In effetti, puoi praticamente usarlo come uno smartphone indipendente, dopo averlo configurato con un iPhone per la prima volta. Puoi scaricare musica per l’ascolto offline, installare app dall’App Store dedicato, orientarti con Apple Maps e svolgere tante altre attività avanzate, il tutto senza avere un iPhone a portata di mano.

Quindi, se sei un utente Android, puoi facilmente chiedere a un membro della famiglia con un iPhone di configurare il tuo dispositivo indossabile abilitato alla telefonia mobile e quindi utilizzarlo in modo indipendente per un periodo di tempo indefinito. Racchiude davvero una potenza senza pari rispetto agli altri smartwatch in circolazione.

Accessori di terze parti

Un altro motivo minore, ma comunque degno di attenzione, per cui Apple Watch è una scelta sensata nel contesto smartwatch, è senza dubbio l’abbondanza di accessori di terze parti. Quando acquisti un Apple Watch, non sei limitato ai cinturini ufficiali. Puoi esplorare migliaia di stili e colori diversi offerti da aziende di tutto il mondo.

Quindi puoi creare una collezione colorata senza spendere una fortuna. Per non parlare del fatto che potresti anche trovare facilmente custodie e protezioni per lo schermo dell’Apple Watch.

Sebbene i componenti aggiuntivi di terze parti siano senza dubbio disponibili per altri dispositivi indossabili sul mercato, non si può negare che l’Apple Watch supporti la collezione più ampia e diversificata del settore.

Non importa neanche in quale paese ti trovi: probabilmente troverai molti negozi che offrono questi accessori non ufficiali. Con gli smartwatch di altre marche, almeno nella maggior parte dei casi, trovare accessori compatibili potrebbe essere molto più difficile.

Valore di rivendita

Ultimo ma non meno importante, quando acquisti un Apple Watch, investi in un dispositivo premium che potrebbe durarti per anni.

Detto questo, se decidi di venderlo, è garantito che otterrai un prezzo migliore rispetto al valore di rivendita di altri smartwatch. Quindi puoi usarlo in modo affidabile per molto tempo e recuperare parte del tuo denaro quando passi a un modello più recente.

Considerazioni finali

Osservando i motivi che rendono Apple Watch il miglior device indossabile in circolazione, avrai notato che molti di questi vantaggi si applicano ad altri prodotti Apple.

Le funzionalità proposte, infatti, rendono questi accessori molto “vicini” tecnologicamente a iPhone e Mac. Allo stesso modo di tali prodotti, poi, Apple Watch tende a mantenere alto il suo valore di rivendita, anche dopo più anni di utilizzo.

E, naturalmente, trovare custodie e altri accessori per i nuovi iPhone e iPad è generalmente molto più semplice che cercare componenti aggiuntivi progettati per altri telefoni e tablet. Questo è esattamente ciò che rende Apple un marchio desiderabile che molti clienti cercano, anche se non tutti apprezzano le politiche, la filosofia e la direzione di questo colosso tecnologico.