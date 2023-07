Apple Maps, ora gli utenti iPhone la preferiscono a Google Maps

Per diverso tempo i giudizi su Apple Maps sono stati negativi, tanto da spingere gli utenti a preferire di gran lunga Google Maps. Tuttavia, negli ultimi tempi le cose stanno finalmente migliorando e i proprietari di iPhone stanno iniziando ad apprezzare i cambiamenti che Apple ha apportato alla sua app.

All’inizio, infatti, Apple Maps presentava molti bug, tra cui la mancanza di attività commerciali e strade nelle varie città. L’esperienza degli utenti è stata così negativa da portare il CEO di Apple, Tim Cook, a scusarsi pubblicamente. La Mela ha deciso di rimboccarsi le maniche e ora Apple Maps è migliorato molto e sta convincendo sempre più persone a non passare a Google Maps.

Tra i cambiamenti principali troviamo soprattutto un design accattivante, una chiara direzione del trasporto pubblico, percorsi più veloci e una migliore gestione dell’imprevedibilità delle interruzioni della metropolitana rispetto a Google Maps.

Phone Arena ha riportato anche l’esperienza di Jane Natoli, che si considera un utente esperto di Google Maps. Natoli afferma di aver iniziato a utilizzare di più Apple Maps dopo che il suo iPhone le ha suggerito di utilizzare l’app in un aeroporto. L’app è stata in grado di rilevare che si trovava in aeroporto e le ha consigliato negozi e ristoranti nel suo terminal. Jane Natoli ha gradito il fatto che l’app le stesse fornendo informazioni più chiare rispetto a Google Maps. Anche le indicazioni stradali di Apple sembrano più semplici da comprendere rispetto a Google Maps.

Tuttavia Google Maps è ancora considerata l’opzione migliore alla guida, pertanto il colosso di Cupertino ha ancora molta strada da fare.