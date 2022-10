I migliori PC portatili per bambini e ragazzi: guida all’acquisto

È finalmente arrivato il momento di regalare un computer a tuo figlio ma non sai proprio quale sia il più adatto? Niente paura. In questa guida ti illustreremo i migliori PC portatili per bambini e ragazzi e ti aiuteremo a scegliere il più adatto alle tue esigenze. Al giorno d’oggi il computer è un vero must a tutte le età: possono essere utilizzati per intrattenimento, per navigare sul web, per videogiocare e spesso anche per studiare e fare i compiti.

Ovviamente, trattandosi di uno strumento destinato a ragazzi giovani e bambini, non tutti i laptop in commercio si riveleranno una buona scelta. Infatti, mentre gli adulti desiderano un dispositivo potente e con tante funzionalità pensate per migliorare la produttività, un computer per ragazzi deve avere caratteristiche moto diverse. Per esempio, deve essere in grado di far funzionare correttamente alcuni tipi di videogiochi, di offrire una vasta gamma di strumenti per la scuola e per i compiti (come per esempio il pacchetto Office o altre suite di applicazioni) e soprattutto una buona durata della batteria per essere portato a scuola. Oggi, in commercio potrai trovare una grande varietà di PC portatili per bambini e ragazzi, come per esempio alcuni computer con Windows e molti modelli di Chromebook. Dopo aver visto quali sono i migliori tablet per studiare, diamo un’occhiata ai migliori PC portatili per bambini e ragazzi attualmente in commercio.

PC portatili per bambini e ragazzi: i requisiti da tenere a mente

Prima di illustrare quali siano i migliori PC portatili per bambini e ragazzi in commercio diamo un’occhiata ai requisiti fondamentali di cui tenere conto in fase di acquisto.

Le tue esigenze

Sembrerà strano, ma il primo fattore da tenere in considerazione quando si desidera acquistare un nuovo computer sono proprio le tue esigenze personali. Infatti, occorre valutare attentamente a chi sarà destinato il dispositivo e per cosa verrà utilizzato. Per esempio, se tuo figlio è molto piccolo e incline a rovinare gli oggetti con cui ha a che fare, potrai optare per un modello molto economico in modo da arginare eventuali danni, o per un modello notoriamente molto resistente. Se tuo figlio è un po’ più grande e necessita di un laptop per la scuola, tutto ciò di cui avrà bisogno sarà un computer base, con un processore Intel Core i3 e tutte le funzionalità di uso quotidiano, come la navigazione su Internet, la creazione e modifica di documenti, ecc. Acquistare un computer con un processore molto potente o con un’ottima scheda grafica non ha molto senso, a meno che tuo figlio non desideri utilizzare il computer per il gaming. Un computer con 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB potrebbe essere un ottimo compromesso, sia per i bambini delle elementari, sia per i ragazzi un po’ più grandi.

La batteria

Quello della batteria è un fattore molto importante e da valutare attentamente in fase di acquisto. Se stai acquistando un computer perché tuo figlio lo porti in classe e lo usi a scuola o in viaggio, è importante che questo sia dotato di una buona batteria, che duri tra le 10 e le 12 ore con una singola ricarica. Da questo punto di vista, un Chromebook o un Mac potrebbero rappresentare la scelta ideale.

Chromebook vs portatile Windows vs Mac

Ecco dove la scelta si fa più difficile. È meglio acquistare un Chromebook o un computer con Windows? L’acquisto dei migliori Chromebook potrebbe rivelarsi la scelta perfetta per la maggior parte dei bambini. Si tratta infatti di dispositivi durevoli e resistenti, con un’ottima protezione da virus e altre minacce informatiche. Inoltre, si tratta di dispositivi estremamente semplici da usare grazie al touchscreen. Per i ragazzi più grandi invece, un laptop con Windows potrebbe essere un’idea migliore, poiché in grado di eseguire qualsiasi tipo di app o programma. Infine ci sono i Mac, conosciuti in tutto il mondo per le tantissime funzionalità offerte, per la durata incredibile della batteria e per l’enorme resistenza e durabilità. Ovviamente i portatili con Windows e i Mac sono nettamente più costosi dei Chromebook, che spesso può sostituire tranquillamente un PC Windows o un Mac.

I migliori PC portatili per bambini e ragazzi

Una volta capito quali siano i requisiti fondamentali di cui tenere conto quando si acquista un nuovo computer, andiamo a vedere quali sono i migliori PC portatili per bambini e ragazzi sul mercato.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Il portatile Lenovo IdealPad Duet è un ottimo dispositivo per bambini e ragazzi giovani. Con un display da 10.1 pollici in FullHD e una risoluzione di 1920×1200, il Chromebook è in grado di offrire un’ottima qualità visiva e un’ottima potenza, grazie al processore MediaTek p60T. Inclusa nella confezione anche una tastiera Lenovo Keyboard. Si tratta di un dispositivo pensato per lo studio, per il lavoro e anche per il divertimento: infatti, può essere utilizzato sia come notebook che come tablet semplicemente rimuovendo la tastiera plug-and-play. Compresi nell’acquisto anche tre mesi di Amazon Music Unlimited.

Acer Chromebook 314 CB314-1H-C0U7

Anche il Chromebook Acer 314 CB314-1H-C0U7 è un altro ottimo dispositivo pensato per i più giovani. Con un processore Intel di ultima generazione e una batteria che dura fino a 12 ore, il dispositivo è in grado di offrire un bassissimo consume energetico e prestazioni veloci e fluide. Il sistema operativo è veloce e semplice da usare anche per i più piccoli. Si avvia in pochi secondi e possiede un antivirus integrato perfetto per proteggere il dispositivo dalla maggior parte dei virus e dei pericoli del web grazie agli aggiornamenti automatici. I ragazzi potranno godere di tantissime app pre-installate pensate per il lavoro, per lo studio e per il divertimento sia online che offline. Si tratta di un dispositivo leggero, compatto ed estremamente comodo da trasportare.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook

Come già spiegato nella nostra recensione, ci troviamo davanti a un altro Chromebook di alta qualità e perfetto per i giovani. Si tratta del Lenovo IdeaPAD Flex 5, un dispositivo con display touchscreen da 13.3 pollici in FullHD IPS e con una risoluzione di 1920×1080. Il processore Intel Celeron 6305 ti consentirà di ottenere delle ottime prestazioni anche su quello che non è altro che un notebook sottile e leggero. Con 64GB di spazio di archiviazione e 4GB di RAM, il dispositivo è abbastanza capiente per i più giovani e in grado di offrire una performance veloce e fluida. Come tutti i Chromebook, questo dispositivo può essere utilizzato sia come tablet che come notebook.

HP – PC 15s-fq0008sl

Passiamo ora a un PC portatile con Windows 11: il sistema operativo è veloce, potente e totalmente sicuro: le nuove funzionalità per la sicurezza introdotte con l’ultimo upgrade rendono tutti i dispositivi con questo sistema operativo estremamente sicuri e protetti da qualisasi tipo di attacco informatico. Il processore Intel Celeron N4120 lo rende anche molto veloce. Con 4 GB di RAM e un SSD da 128 GB, il dispositivo offre 25 GB aggiuntivi di spazio in cloud su Dropbox per 12 mesi. Il display FullHD da 15,6 pollici offre una risoluzione di 1920×1080 e uno schermo antiriflesso con un’ottima luminosità. La batteria è in grado di durare fino a 10 ore con un’unica ricarica.

Acer Aspire 3 A315-58-532H

Ecco un altro dispositivo veloce, sicuro e performante con Windows 11. Il portatile Acer Aspire 3 è caratterizzato da un processore Intel Core 15, da un display FullHD da 15,6 pollici, da 8 GB di RAM espandibili fino a 12 GB e da un ottimo SSD interno da 256 GB. Dal punto di vista della connettività, il dispositivo offre un segnale WiFi molto forte e diverse porte USB 3.2, usb 2.0 E HDMI per connettere il laptop ad altri dispositivi. La batteria offre un’autonomia di oltre nove ore con un’unica ricarica.

HUAWEI MateBook 14

Huawei Matebook 14 è un laptop ultrasottile, leggero e caratterizzato da uno schermo multi-touch ad alta precisione. La batteria da 56 Wh ti permette di riprodurre video Full HD fino a 11 ore e ti garantisce fino a 2,5 ore di lavoro o studio con soli 15 minuti di carica. Dal unto di vista dell’audio invece, il dispositivo offre un incredibile effetto surround.

MacBook Air M1 2020

Infine troviamo MacBook Air M1 2020, un dispositivo di fascia alta e che costa decisamente di più degli altri modelli consigliati. Tuttavia, si tratta di un computer estremamente resistente, semplice da usare e con una batteria in grado di durare fino a 18 ore. Grazie agli 8 GB di RAM il computer è estremamente veloce e performante. Il display Retina da 13,3 pollici offre un ottimo livello di dettaglio, colori incredibili e una qualità visiva senza pari.