Per quanto tempo il mio Chromebook riceverà aggiornamenti?

Come ben saprai, qualunque tipo di computer o telefono prima o poi è destinato a smettere di funzionare. Alla fine tutti i dispositivi smettono di ricevere aggiornamenti e, dal quel momento, questi hanno i mesi contati. Utilizzare un dispositivo elettronico non aggiornato, soprattutto se collegato stabilmente alla rete, può esporre a rischi di sicurezza. Inoltre, vista l’usura, questo può risultare anche più propenso ai guasti di tipo fisico.

In questo articolo ci focalizzeremo sui Chromebook, per capire quando un prodotto specifico di questa categoria smetterà di ottenere aggiornamenti. Ciò può esserti molto utile sia se ne possiedi già uno, sia che tu stia pensando di acquistarne uno, sia esso nuovo o di seconda mano.

Come controllare la data di scadenza del tuo Chromebook

Se possiedi un Chromebook e vuoi vedere per quanto tempo riceverà ancora aggiornamenti, puoi farlo direttamente sul tuo dispositivo. Per fare ciò, fai clic sulle icone dell’ora e della batteria in basso a destra, per poi proseguire con l’ingranaggio Impostazioni. Nella finestra risultante, fai clic su Informazioni su Chrome OS sul lato sinistro, seguito da Dettagli aggiuntivi.

Qui vedrai un campo intitolato Pianifica aggiornamenti. Questa voce ti mostra quando il tuo Chromebook smetterà di ricevere aggiornamenti, con un messaggio di tipo “Questo Chromebook riceverà automaticamente aggiornamenti software e di sicurezza fino al [mese/anno]”.

Nel caso in cui questa data sia già, vedrai comunque la data in cui il Chromebook ha smesso di ricevere aggiornamenti. Se questo è il tuo caso, dovresti sostituire il Chromebook nel breve periodo, scegliendo possibilmente un modello recente.

Come controllare la data in cui il Chromebook non sarà più utilizzabile

Google conserva un elenco delle date di scadenza dell’aggiornamento automatico (AUE) per ciascun modello di Chromebook nella pagina delle norme relative all’aggiornamento automatico. Questo non è proprio facilissimo da individuare, quindi è facile che i normali consumatori non accedano a questa informazione.

Per vedere quanto durerà un determinato Chromebook, utilizza l’elenco per trovare un modello del produttore. Il numero di modello dovrebbe essere facile da trovare nella pagina di elenco dei prodotti di un Chromebook presso qualsiasi rivenditore online, anche se tieni presente che alcuni produttori usano lo stesso nome per diversi modelli di Chromebook.

Ad esempio, Acer ha diversi dispositivi venduti con il nome Chromebook 11. Questi differiscono in base al numero di modello, quindi è importante controllare il dispositivo giusto. Se il numero del modello non è elencato nel titolo dell’articolo, cerca nella pagina dell’elenco Numero modello articolo o qualcosa di simile.

In questo esempio specifico, possiamo considerare come il Chromebook CB314-1H di Acer riceverà aggiornamenti fino a giugno 2027. Quasi cinque anni di utilizzo sono più che sufficienti per un dispositivo relativamente economico come questo, quindi sarebbe un buon acquisto. Se scopri che un Chromebook scade nel prossimo biennio, dovresti evitare di acquistarlo. È meglio spendere i tuoi soldi per un modello più recente che durerà più a lungo.

La durata della vita varia di un Chromebook varia in base al singolo prodotto. Per alcuni modelli rilasciati a partire dal 2020, Google ora offre circa 8 anni di supporto, il che è eccellente: è alla pari con quello che puoi aspettarti da un MacBook. Tuttavia, questo non è il caso per tutti i computer di questo tipo.

Quali pericoli corri utilizzando un Chromebook non più supportato

Sebbene gli aggiornamenti del Chromebook possano portare nuove fantastiche funzionalità di Chrome OS, sono più importanti per l’applicazione delle patch di sicurezza. Una volta che il tuo Chromebook ha superato la data AUE, Google non risolverà i problemi che potrebbero sorgere con il suo utilizzo, soprattutto per quanto riguarda il browser.

Dal momento che al giorno d’oggi facciamo così tanto nei browser, una falla nella sicurezza potrebbe avere ripercussioni importanti. Non puoi installare un browser alternativo come faresti su un altro sistema operativo, quindi ci sono poche opzioni una volta scaduto il Chromebook.

Un Chromebook non smetterà di funzionare dopo il suo AUE, quindi puoi continuare a usarlo per un breve periodo se necessario. Ma dovresti ottenere un nuovo dispositivo appena ne hai l’opportunità. Se sai a priori qual è la data AUE, puoi comunque programmare la sostituzione hardware con tutta calma.

Fonte makeuseof.com