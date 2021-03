I 5 migliori controller da gaming per iPhone ed iPad |Guida all’acquisto

Ai computer da gaming e alle classiche console da gioco, negli ultimi anni è andata via via ad affiancarsi la possibilità di giocare ai videogiochi anche sui propri smartphone. I videogiochi per iPhone, in particolare, sono migliorati notevolmente nel corso degli ultimi anni. La vera spinta verso il miglioramento è arrivata con l’introduzione del servizio di gaming Apple Arcade nel 2019 e sono molti i gamers che ora fanno anche lunghe sessioni di videogiochi con il proprio iPhone. Non tutti i gamers però sono abituati a videogiocare su uno smartphone utilizzando i controlli touch, proprio per questo motivo sono arrivati nel mercato diversi modelli di controller da gaming per iOS. I controller, infatti, danno la possibilità di giocare su Apple TV o sul proprio dispositivo proprio come si stesse giocando con una console e permettono di avere un controllo migliore delle proprie azioni.

Anche noi giochiamo molto sui nostri iPhone ed iPad e per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una selezione dei migliori controller da gaming compatibili con tutti i dispositivi iOS.

Rotor Riot

Rotor Riot è uno dei migliori controller da gaming che presenta levette cliccabili (L3 e R3) ed è certificato MFi da parte di Apple. Le sue caratteristiche lo rendono un joypad in grado di ricreare la stessa esperienza di una console sull’iPhone o sull’iPad. Il Rotor Riot è un controller cablato che si collega con un cavo lightning , dettaglio tecnico che permette di evitare eventuali ritardi o latenze durante il gaming. Oltre alla connessione via cavo va segnalata la presenza di una comoda porta che consente la ricarica del dispositivo iOS tramite pass-through mentre si gioca.

È presente il supporto Zero Gravity che permette di fissare saldamente l’iPhone sulla parte superiore del controller. I Pulsanti A, B, X, Y sono digitali così come quelli dorsali L1 e R1 mentre i grilletti L2 e R2 sono analogici. Vuoi controllare quali app sono disponibili con Rotor Riot? Scarica l’app Ludu Mapp dall’App Store e scopri quali giochi sono compatibili.

SteelSeries Nimbus +

Tra i primi controller da gaming per iOS che ci sentiamo di consigliare c’è senza dubbio lo SteelSeries Nimbus +: un dispositivo wireless venduto con licenza ufficiale Apple e dotato di ottime specifiche tecniche. Il controller della Nimbus include diverse funzionalità come una batteria integrata ricaricabile tramite cavo Lightning, levette cliccabili L3/R3 e un modulo Bluetooth 5.0.

La batteria integrata garantisce 50 ore di autonomia con una sola carica e, tra le altre feature presenti, ci sono menù e pulsanti dedicati per navigare in maniera più rapida tra i tuoi giochi. Nimbus + è stato concepito per dare la miglior esperienza di gioco su iPhone, iPad, iPod, Apple TV e Mac. Insieme al controller è incluso anche un supporto per iPhone.

Razer Kishi

Razer è una delle aziende migliori quando si parla di accessori relativi al mondo del gaming. Quindi potete andare sul sicuro se decidete di acquistare un joystick Razer Kishi: un controller comodo e facile da portare con sé ovunque. Razer Kishi è un controller da gaming compatibile con la maggior parte dei dispositivi sia iOS che Android e grazie al suo design versatile non solo garantisce una presa sicura durante il gioco ma permette anche di essere utilizzato per lunghe sessioni grazie alla sua comodità e al preso leggero. Razer Kishi fa dell’ergonomia uno dei suoi punti forti ed ha un feedback tattile incredibile. Ottima anche la presenza di levette analogiche cliccabili ad alta precisione.

Il riscontro da chi ha utilizzato questo controller è ottimo poiché i dispositivi iOS possono essere collegati alternativamente via Bluetooth o tramite cavo lightning. Questa seconda modalità è ideale per chi vuole evitare i problemi di latenza che talvolta invece sorgono quando si usa una connessione Bluetooth o wireless. Durante la sessione di gioco il cavo lightning può anche ricaricare il telefono e questa è una funzionalità davvero interessante.

DualShock 4 di PlayStation 4

Per qualsiasi proprietario di PlayStation 4 il DualShock 4 è il proprio controller di fiducia. Il DS4 è un joypad preciso e dotato di un design pratico molto comodo da utilizzare. Il joystick di PS4 può essere anche utilizzato su iPhone, iPad e Apple TV. Associarlo è facile: basta tenere premuti i pulsanti Condividi e PlayStation finché la barra luminosa non lampeggia e il controller non si connette tramite Bluetooth al dispositivo. Tutto è curato nei minimi dettagli, con il layout dei pulsanti che è stato ben studiato ed è per questo considerato uno dei migliori controller in circolazione.

La batteria può essere caricata da qualsiasi porta USB di PS4 ed è possibile eseguire la ricarica comodamente anche mentre si gioca. L’unico inconveniente è legato all’impossibilità di controllare la ricarica della batteria direttamente sul controller. Detto questo, i gamers che possiedono già Play Station 4 non devono effettuare acquisti extra e questo è sicuramente un enorme vantaggio.

Controller Xbox One

Il controller di Xbox One è in grado di regalare un’esperienza di gioco su iOS e Apple TV davvero sensazionale ed è considerato da molti gamers molto più comodo rispetto al Dual Shock. Se avete già in casa una console Xbox non dovete fare altro che configurare il vostro pad allo smartphone e iniziare a giocare.

La connessione si crea in modo molto simile al DS4 tenendo premuto il pulsante wireless sulla parte anteriore del controller fino a quando il dispositivo iOS (o l’Apple TV) non riconosce il controller e si accoppia. Un’altra caratteristica del controller Xbox One, rispetto al suo concorrente di PlayStation, è il fatto che utilizza batterie AA. Quello che manca, invece, a questo controller è la funzione di ricarica che è presente nel controller della Sony.

Conclusioni e consigli finali

Quello che rimane per noi il miglior controller da gaming per iOS è sicuramente SteelSeries Nimbus+, tuttavia anche Razer Kishi e Rotor Riot sono dispositivi che garantiscono un buon rapporto qualità\prezzo. Se sei già in possesso di una console XBox o di una PS4 i controller che hai già sono più che perfetti per videogiocare sul tuo smartphone. Ricorda che se hai un controller PS4 puoi collegarlo con facilità anche al tuo dispositivo Android.