Microsoft lancia la nuova app Xbox per giocare in streaming su iPhone (ma in Remote Play)

Microsoft sta per rilasciare un grande aggiornamento dell’app Xbox per iOS che include la possibilità di riprodurre in streaming i giochi Xbox One su un iPhone. La nuova app Xbox, che sta sbarcando sull’App Store, include una funzionalità di riproduzione remota, che consente ai possessori di console Xbox One di riprodurre in streaming i loro giochi su un iPhone.

Tuttavia è doveroso fare una precisazione. La riproduzione remota, nota anche come Remote Play, è diversa dal servizio xCloud di Microsoft, che riproduce i giochi direttamente dai server senza servirsi della console Xbox One. Questa funzionalità di riproduzione remota Xbox consentirà solo la connessione alla console Xbox, non a xCloud. È una novità simile alla funzione di riproduzione remota PS4 di Sony, disponibile anche su Android e iOS.

Gli utenti potranno accedere a una console Xbox tramite Wi-Fi o anche servendosi di una connessione LTE o 5G. La Xbox si avvierà senza suoni e senza la luce nella parte anteriore: quando l’utente deciderà di disconnettersi, la piattaforma andrà in standby dopo un breve periodo di inattività.

Come accennato, di recente una nuova app Xbox è arrivata su Android, e questa versione aggiornata per iPhone include lo stesso nuovo design e le innovazioni dal punto di vista delle funzionalità. L’utente può scaricare o condividere rapidamente clip di gioco e screenshot acquisiti su una console Xbox One o Xbox Series X / S ed è inoltre possibile gestire lo spazio della console ed eliminare i giochi.

L’app Xbox aggiornata di Microsoft non cambia la situazione relativa a xCloud. Tuttavia, sono molti gli esperti del settore che considerano questo lancio come una sorta di “compromesso”, nella speranza che nel prossimo futuro vengano apportati ulteriori miglioramenti.

Microsoft sta attualmente testando questa app Xbox con i membri di TestFlight, il che significa che dovrebbe essere messa a disposizione molto presto sull’App Store.

Fonte The Verge