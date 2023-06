Miglior controller per PC: Nintendo, Sony e Microsoft a confronto

La maggior parte dei giocatori PC non riesce a rinunciare al fascino del mouse e della tastiera per godersi i propri giochi preferiti. Tuttavia, molti giocatori moderni trovano più comodo utilizzare un gamepad per migliorare le meccaniche di alcuni giochi. Per esempio, i giochi di corsa o tante avventure grafiche diventano più semplici e godibili utilizzando un gamepad esterno. Oggi i giocatori hanno letteralmente l’imbarazzo della scelta quando si tratta di scegliere e acquistare un nuovo dispositivo da gaming. Chi possiede già altre console di gioco potrà infatti utilizzare il controller già in suo possesso per godersi al meglio anche i giochi su PC. Ma qual è il miglior controller per PC? Dopo aver visto quali sono i migliori notebook da gaming, diamo un’occhiata ai migliori gamepad in commercio, analizzandone le caratteristiche per decretare quale sia il migliore per giocare al computer.

DualSense di PS5

Sono passati ormai tre anni dall’uscita di PS5 e del suo innovativo controller. Come abbiamo già visto, le funzionalità inaspettate di DualSense sono davvero tante. Si tratta infatti di un hardware straordinario e in grado di offrire ottime prestazioni agli appassionati di gioco. Con touchpad, un set di grilletti adattivi, feedback tattile e microfono integrato, il gamepad di Sony è davvero un gioiellino, soprattutto se lo si utilizzare per giocare su PS5. Invece, sebbene il controller funzioni anche su PC, alcune funzionalità potrebbero non funzionare alla perfezione. Infatti, molte delle funzionalità che rendono DualSense speciale e innovativo non sono supportate da molti giochi per PC. Nonostante ciò, il gamepad è supportato da Steam e offre un’ottima durata della batteria, che ti consentirà di giocare per oltre sei ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare.

Nintendo Switch Pro Controller

Nintendo Switch Pro è indubbiamente uno dei controller più amati dalla maggior parte degli appassionati di gaming. Infatti, è in possesso della maggior parte delle feature offerte da DualSense, oltre a Gyro Control, rumble HD e supporto Amiibo. Inoltre, il suo design moderno ed ergonomico lo rende incredibilmente comodo da tenere in mano. Il Nintendo Switch Pro Controller è compatibile con Steam e PC e offre un’incredibile durata della batteria, che consente ai giocatori di giocare ininterrottamente per un massimo di 40 ore. Tuttavia, vale la pena notare che, proprio come il controller di Sony, molte di queste funzionalità non sono disponibili su PC.

Controller Wireless di Xbox

Il controller Wireless Elite Xbox è ampiamente considerato da molti come il controller più ergonomico e comodo da impugnare sul mercato. Trattandosi di un dispositivo Microsoft, potrai utilizzarlo tranquillamente per giocare a qualsiasi titolo per PC senza preoccuparti di problemi di compatibilità. Infatti, sebbene le funzionalità offerte non siano le stesse delle controparti di Sony e Nintendo, il controller Wireless Elite di Xbox offre su PC tutte le feature offerte su Xbox. Il dispositivo dispone di un comodo pulsante di condivisione facilmente accessibile, che consente di catturare i tuoi momenti di gioco senza dover navigare nel menu, e di un pad ibrido che offre un movimento diagonale più semplice. Il controller wireless Xbox è di gran lunga il più economico in assoluto. Inoltre, chi ama costruire il proprio setup da gaming con accessori customizzati, amerà particolarmente la sezione del sito di Xbox dedicata alla personalizzazione del controller. Il sito consente infatti di creare da zero il proprio controller, scegliendo tra una vasta gamma di colori, pattern e fantasie. A differenza degli altri modelli offerti da Sony e Nintendo, il controller di Xbox funziona con due batterie AA, che vanno sostituite dopo circa 40 ore di gioco.

Miglior controller per PC: quale scegliere?

Ciascuno di questi tre controller offre una qualità incredibile e diverse funzionalità. Tuttavia, quando si tratta di scegliere quale di questi tre modelli acquistare per giocare su PC, occorre tenere in considerazione diversi aspetti. Diamo allora un’occhiata alle caratteristiche di questi prodotti per capire quale sia il migliore controller per PC, anche tenendo conto delle tue esigenze personali e dei tuoi gusti.

Quale controller è più economico?

In termini di prezzo, il controller wireless Xbox è di gran lunga il più economico. Infatti, il prezzo offerto da Microsoft è inferiore di circa 20€ rispetto alle controparti Nintendo e Sony. Inoltre, sebbene il gamepad non offra le stesse funzionalità innovative di DualSense e controller Pro, la maggior parte di queste non sarebbero comunque disponibili su PC.

Qual è il controller con la migliore batteria?

Quando si tratta di scegliere il miglior controller per PC in termini di batteria, il Nintendo Switch Pro Controller offre la migliore esperienza in assoluto, con un’autonomia che può superare le 40 ore di gioco. Lo stesso si può dire del controller di Xbox, che però funziona con due batterie AA. Questo significa che potresti ritrovarti a dover sostituire le batterie nel bel mezzo di una boss fight.

Quale controller è più comodo?

Tutti e tre i gamepad offrono un’ottima impugnatura ergonomica in grado di rendere le sessioni da gaming comode e rilassanti. Inoltre, il fattore della comodità in termini di tasti dipende principalmente da quale controller sei abituato a utilizzare. Tuttavia, il controller offerto da Microsoft è famoso per essere particolarmente comodo, soprattutto per chi ama dilettarsi in sessioni di gaming infinite.

Qual è il miglior controller per giocare al PC?

Il controller wireless Xbox è senza dubbio la scelta migliore se sei alla ricerca di un nuovo controller con cui giocare ai tuoi giochi per PC senza doverti preoccupare di problemi di compatibilità. Poiché molti giochi per PC privano DualSense e Pro Controller di molte delle funzionalità che li rendono speciali, il controller wireless Xbox è sicuramente la scelta più conveniente. Scegliendo di giocare con questo controller non avrai bisogno di rimappare i tasti prima di iniziare un nuovo gioco e potrai godere di ottimi livelli di comfort e di un’eccellente durata della batteria.