Microsoft rilascia gratuitamente il nuovo modello di intelligenza artificiale Think Deeper per Copilot

Microsoft ha ufficialmente reso disponibile a tutti gli utenti di Copilot il nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, noto come Think Deeper. Questa iniziativa, annunciata dal CEO di Microsoft AI, Mustafa Suleyman, attraverso un post su LinkedIn, segna un passo significativo nella democratizzazione dell'accesso alle tecnologie avanzate. Gli utenti non devono più abbonarsi a Copilot Pro o a ChatGPT Plus per utilizzare questa funzionalità, il che rappresenta una svolta importante per chi desidera sfruttare le potenzialità dell'IA senza costi aggiuntivi.

Un modello pensato per la complessità

Il modello Think Deeper, integrato all'interno di Microsoft Copilot, è progettato per affrontare domande complesse e fornire risposte articolate. Attivabile tramite un semplice selettore, questo potente strumento è già accessibile anche in Italia. Una delle sue caratteristiche distintive è la capacità di analizzare e elaborare richieste in maniera più dettagliata, impiegando circa trenta secondi per fornire una risposta completa. Questo rende Think Deeper particolarmente utile per gli utenti che hanno bisogno di assistenza in ambiti diversi, dalla programmazione informatica all'organizzazione di viaggi complessi.

Un altro aspetto interessante del modello è la sua versatilità. Dopo aver ricevuto input, Think Deeper non offre solo risposte generiche, ma fornisce spiegazioni passo dopo passo. Gli utenti possono, ad esempio, chiedere un confronto tra diverse opzioni d'acquisto, richiedere assistenza per sviluppare codice per applicazioni, o persino ricevere consigli su come affrontare un’importante decisione professionale. L’obiettivo è chiaramente quello di rendere il processo decisionale più semplice e informato, permettendo a tutti di accedere a conoscenze e modalità di analisi precedentemente riservate a chi disponeva di strumenti professionali.

Disponibilità e accesso per milioni di utenti

Think Deeper ha fatto il suo esordio in ottobre dello scorso anno, all’inizio come opzione per gli abbonati a Copilot Pro attraverso l’anteprima di Copilot Labs. Tuttavia, con l’ultima novità, Microsoft ha deciso di estendere questa opportunità a decine di milioni di utenti, rendendo la tecnologia accessibile e gratuita per tutti. Questo passaggio rappresenta una strategia chiara da parte dell'azienda per consolidare il proprio impegno verso l'innovazione democratizzata e offrire risorse avanzate a un pubblico più ampio.

Nel comunicato pubblicato da Suleyman, emerge anche l’entusiasmo della Microsoft AI per le future evoluzioni della piattaforma. L'azienda sta lavorando a nuove funzionalità che promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza degli utenti, senza dubbio un segnale della continua evoluzione nel campo dell'intelligenza artificiale. La possibilità di accedere a strumenti avanzati attualmente solo per professionisti o aziende ora si concretizza per un pubblico di utenti comuni, conferendo alla tecnologia una dimensione più inclusiva e interattiva.

Con queste movimenti, Microsoft non solo amplia il proprio raggio d'azione nel settore dell'IA, ma contribuisce anche a un cambiamento culturale che abbatte le barriere all'accesso a tecnologie considerate all'avanguardia.