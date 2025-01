Microsoft Edge introduce un innovativo blocco della scareware per la sicurezza degli utenti

Nell'era digitale, la sicurezza online è diventata una priorità per molti utenti. Microsoft sta implementando nuove misure di protezione nel suo browser Edge, con l'introduzione di una funzione pensata per combattere il fenomeno della scareware. Questa novità si rivela particolarmente utile per coloro che hanno meno esperienza con la tecnologia o per chi utilizza il web in modo sporadico. Il blocco della scareware promette di salvaguardare le informazioni personali e finanziarie degli utenti, evitando che cadano vittime di attacchi malevoli.

La nuova funzione di blocco della scareware

A partire da novembre 2024, durante la conferenza Ignite, Microsoft ha annunciato i lavori in corso su una funzionalità di blocco della scareware nel suo browser Edge. Recentemente, l'azienda ha svelato ulteriori dettagli su come questa funzione opererà, condividendo anche la possibilità di provare una versione in anteprima. Questa funzione di sicurezza è progettata per riconoscere pagine web potenzialmente pericolose che tentano di ottenere informazioni riservate con avvisi allarmanti e schermate a tutto schermo.

Per utilizzare il blocco della scareware, gli utenti devono abilitare le anteprime e assicurarsi di avere l'ultima versione del browser. Per verificare, è possibile cliccare sull'icona dei tre puntini in alto a destra, selezionare "Aiuto e feedback" e poi "Informazioni su Microsoft Edge". Qui sarà possibile scaricare l'aggiornamento e riavviare il browser. Una volta completato questo processo, l'utente vedrà la funzione di blocco della scareware elencata sotto "Privacy, Ricerca e Servizi".

Come funziona il blocco della scareware

Il funzionamento di questa innovativa funzione si basa su un meccanismo di apprendimento automatico, che opera direttamente sul computer dell'utente e non invia né memorizza immagini nel cloud. Quando una pagina cerca di aprirsi a schermo intero, il sistema confronta il contenuto con un vasto database di scansioni per rilevare attività sospette. In caso di sospetto di una truffa, Edge chiude automaticamente la pagina a schermo intero, ferma la riproduzione audio e avvisa l'utente, offrendogli una visualizzazione in miniatura della pagina in questione.

A questo punto, gli utenti hanno la possibilità di segnalare il sito sospetto, contribuendo così alla protezione di altri naviganti, oppure possono scegliere di non segnalare la pagina, declassandola. In caso di falsi positivi, gli utenti possono anche segnalarli per migliorare la sensibilità del blocco.

Differenze con le funzionalità esistenti

È importante notare che il blocco della scareware è distinto dalla funzione SmartScreen incorporata nell'antivirus Microsoft Defender. Quest'ultimo è uno strumento basato sul cloud che raccoglie informazioni su siti di scareware segnalati e altri rischi, ma tende ad avere limiti nella rilevazione tempestiva di nuove minacce, richiedendo la segnalazione precedente da parte degli utenti.

In questo contesto, la nuova funzione di Edge si propone come una tecnologia di difesa reattiva che agisce immediatamente per proteggere gli utenti mentre esplorano il web. Con l’aumento delle truffe online, può fornire un supporto significativo, riducendo l'ansia degli utenti meno esperti e permettendo loro di navigare in modo più sicuro.

Importanza della sicurezza online

Oltre a tecnologie come il blocco della scareware, è fondamentale che gli utenti proteggano i propri sistemi operativi e installino un buon antivirus. Assicurarsi che il PC Windows sia sempre aggiornato e che le applicazioni siano dell’ultima versione disponibile è un passo cruciale per garantire una navigazione sicura. In questo modo, gli utenti possono godere di un’esperienza online serena, sapendo di avere a disposizione strumenti efficaci per riconoscere e prevenire l'accesso a contenuti dannosi.

La nuova funzionalità di Microsoft Edge si inserisce quindi in un contesto più ampio di attenzione alla sicurezza informatica, manifestando l’impegno dell'azienda nel proteggere i suoi utenti in un mondo digitale sempre più complicato.