MGM Resorts raggiunge un accordo da 45 milioni di dollari per risolvere le cause legali sui furti di dati

MGM Resorts International ha deciso di chiudere la controversia legale derivante da due gravi incidenti di sicurezza che hanno colpito i dati personali di oltre 37 milioni di clienti. L'azienda ha accettato di pagare 45 milioni di dollari per risarcire le vittime di una serie di attacchi informatici, che hanno portato a una significativa esposizione delle informazioni personali. Queste problematiche sono emerse in seguito a un furto di dati avvenuto nel 2019 e a un attacco ransomware che ha colpito la società nel 2023, unendo così 22 cause collettive in un'unica azione legale.

Dettagli degli incidenti di sicurezza

Negli ultimi anni, MGM Resorts ha affrontato seri problemi di sicurezza informatica. Nel 2019, un attacco ha consentito ai hacker di accedere ai sistemi dell'azienda, rubando dati identificabili di oltre 37 milioni di clienti. Queste informazioni comprendevano nomi, indirizzi, numeri di telefono, e-mail, date di nascita e numeri di passaporto. Il problema si è aggravato nel 2023, quando un attacco ransomware ha messo in ginocchio le operazioni di Las Vegas, bloccando le slot machine e gli sportelli automatici. Durante questo episodio, sono stati rubati ulteriori dati, tra cui numeri di patente, numeri di identificazione militare e numeri di previdenza sociale.

La portata degli attacchi ha sollevato legittimi timori tra i clienti di MGM Resorts riguardo alla sicurezza delle loro informazioni personali. Le conseguenze economiche e reputazionali per l'azienda sono state notevoli, spingendo la dirigenza a cercare una soluzione legale adeguata per risarcire le persone coinvolte.

I termini dell'accordo per i risarcimenti

L'accordo da 45 milioni di dollari per le vittime dei furti di dati prevede un sistema di pagamento a livelli, che va da 20 a 75 dollari a seconda della gravità dei danni subiti. In particolare, i clienti che potranno dimostrare di aver subito perdite significative a causa del furto delle loro informazioni possono richiedere un risarcimento fino a 15.000 dollari. I legali dei ricorrenti hanno enfatizzato l'importanza di indennizzare in modo adeguato i clienti danneggiati, segnalando come questa misura non solo risponda a una necessità economica, ma rappresenti anche un passo importante verso la responsabilizzazione delle aziende nel gestire i dati sensibili.

Un giudice federale ha già dato il via libera preliminare all'accordo, stabilendo una prossima udienza finale per il 18 giugno. Questa udienza sarà fondamentale per ratificare ufficialmente l'accordo e garantire che tutte le vittime coinvolte possano accedere ai risarcimenti previsti.

Indagini in corso da parte della Federal Trade Commission

Nonostante la risoluzione della causa collettiva, MGM Resorts non è ancora fuori pericolo. Infatti, l'azienda rimane sotto esame da parte della Federal Trade Commission , che indaga sulle modalità di gestione del ransomware del 2023. Nonostante gli sforzi della compagnia per bloccare questa indagine, le autorità competenti continuano a esaminare le pratiche interne della MGM e la loro adeguatezza rispetto agli standard di sicurezza richiesti per la protezione dei dati dei consumatori.

L'indagine della FTC potrebbe comportare ulteriori sanzioni e misure correttive per MGM Resorts, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla situazione già difficile. Questa vicenda mette in evidenza le sfide sempre crescenti che le aziende devono affrontare nella salvaguardia delle informazioni sensibili e la necessità di costruire un quadro normativo più rigoroso per proteggere i diritti dei consumatori di fronte a attacchi informatici sempre più sofisticati.