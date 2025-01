Meta rassicura gli investitori: la strategia sull’IA è solida nonostante l’ascesa di DeepSeek

Negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata sul rapido sviluppo di DeepSeek, ma Meta sembra mantenere la calma di fronte a questa nuova sfida. Durante la recente chiamata con gli investitori per il quarto trimestre, il CEO Mark Zuckerberg ha illustrato la posizione dell’azienda riguardo ai timori suscitati dall'emergere di modelli AI sempre più complessi e competitivi. Con una chiara visione strategica, Zuckerberg ha sottolineato che, nonostante la concorrenza, Meta sarà in grado di continuare a prosperare nel campo dell'intelligenza artificiale.

Zuckerberg affronta l'ascesa di DeepSeek

Nel corso dell'incontro con gli analisti di Wall Street, Zuckerberg ha risposto a numerose interrogazioni relative a DeepSeek, il nuovo attore nel panorama AI che ha visto una crescita rapida e significativa. Secondo il CEO di Meta, i risultati raggiunti da DeepSeek sono stati impressionanti, specialmente considerando le risorse economiche relativamente limitate impiegate. Questa situazione ha solo rafforzato la determinazione di Meta a continuare a focalizzarsi sull'innovazione e sull’espansione delle proprie capacità AI. Zuckerberg ha affermato che i progressi realizzati da DeepSeek sono frutto di approcci innovativi e che Meta intende integrare alcune di queste “innovazioni” all'interno del proprio sistema Llama.

Timori per le azioni dell'IA: l'opinione di Zuckerberg

La recente corsa ai ribassi nel settore delle azioni legate all'intelligenza artificiale ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sostenibilità degli investimenti in questo settore. Zuckerberg ha cercato di tranquillizzare gli investitori, specificando che gli ingenti investimenti in infrastrutture e capacità di calcolo non andranno sprecati. Secondo le sue affermazioni, la strategia dell’azienda implica un forte impegno nel potenziamento di risorse computazionali, poiché la transizione degli sforzi di sviluppo dall'addestramento delle IA all'ottimizzazione delle loro capacità di ragionamento rimarrà cruciale. Inoltre, ha chiarito che una maggiore intelligenza e qualità del servizio potrebbero necessitare di un utilizzo più intenso delle risorse di calcolo, specialmente nella fase di inferenza.

Progetti futuri e obiettivi di Meta

Zuckerberg ha anticipato che Meta si sta preparando per il lancio di Llama 4, una versione aggiornata del suo sistema AI, che includerà capacità multimodali e “agenti” interattivi. L'attesa è alta e, secondo le proiezioni del CEO, Meta potrebbe raggiungere un miliardo di utenti per il suo assistente AI nel corso di quest'anno. Questa aspettativa è supportata da un chiaro approccio strategico orientato alla crescita e all'ottimizzazione dell'interazione con gli utenti, rendendo Meta un concorrente di rilievo nel settore dell'IA.

Considerazioni sulla solidità del modello di business

Un altro punto chiave sollevato da Zuckerberg durante la chiamata riguarda la solidità del modello di business di Meta rispetto ad altri attori del mercato, come OpenAI e Anthropic. Il CEO ha messo in evidenza come la sua azienda disponga di un modello economico robusto, capace di sostenere una spesa di circa 60 miliardi di dollari per l’intelligenza artificiale nel corso dell’anno, a differenza di molte startup che, secondo lui, non possiedono i mezzi per garantirne la sostenibilità a lungo termine.

I rapporti con la politica e la situazione di Donald Trump

Infine, Zuckerberg ha commentato l’atteggiamento favorevole della nuova amministrazione statunitense nei confronti delle aziende tecnologiche leader, esprimendo ottimismo riguardo al sostegno della tecnologia americana a livello globale. In coincidenza con l’incontro, è emerso che Meta ha raggiunto un accordo da 25 milioni di dollari per risolvere una causa intentata da Donald Trump, in relazione alla sospensione del suo account. Gran parte di questi fondi andrà a finanziare la biblioteca presidenziale di Trump. Questo episodio ha evidenziato l'intersezione tra tecnologia e politica in un contesto complesso e in continua evoluzione.