Meta lancia nuove funzionalità personalizzate per l'IA su Instagram e Facebook

Meta, la casa madre di Facebook e Instagram, ha annunciato importanti aggiornamenti per il suo sistema di intelligenza artificiale, che promette di offrire agli utenti un'esperienza più personalizzata. A comunicarlo è stato il CEO Mark Zuckerberg attraverso il canale ufficiale di Meta su Instagram. A partire da oggi, l'IA di Meta fornirà risposte basate sulle informazioni condivise dagli utenti, rendendo le interazioni più su misura rispetto alle preferenze espresse.

Novità nella personalizzazione delle risposte dell'IA

La nuova funzionalità di Meta AI consentirà agli utenti di ricevere risposte personalizzate in base a dettagli che hanno condiviso. Secondo Zuckerberg, questo miglioramento permetterà all'intelligenza artificiale di tenere conto di fattori come i luoghi preferiti, le abitudini alimentari e altri interessi. Ad esempio, ha raccontato un aneddoto su come l'IA sia in grado di creare storie della buonanotte per le sue figlie, tenendo conto della loro passione per le sirene. "I dati personali e le preferenze degli utenti sono così utilizzati per arricchire le interazioni e rendere i contenuti generati più pertinenti e coinvolgenti."

Questa novità segna un passo avanti rispetto alle versioni precedenti dell'IA, che si limitavano a rispondere in modo generico. A partire dal 27 gennaio, la funzionalità sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada attraverso Facebook, Messenger e Instagram.

Aggiornamenti sulla memoria dell'IA di Meta

In aggiunta alla personalizzazione, Meta introduce anche una nuova funzione di "memoria" per la sua intelligenza artificiale. Questa caratteristica permette all'IA di memorizzare informazioni specifiche sugli utenti, sicurezza come la posizione di residenza e le preferenze personali, ad esempio se qualcuno è vegano. Questi dati saranno utilizzati per migliorare le risposte dell'IA durante le conversazioni. Tuttavia, va notato che la memoria non sarà attiva nei gruppi, ma solo nelle chat individuali.

Zuckerberg ha evidenziato che "l'uso della memoria dell'IA rappresenta un incredibile passo avanti per un livello di personalizzazione superiore." Gli utenti potranno anche impostare parametri per migliorare la rilevanza delle risposte fornite dall’IA, rendendo così l'esperienza utente molto più interattiva e riflessiva del passato.

Potenzialità creative dell'IA

Meta ha recentemente ampliato le funzionalità della sua intelligenza artificiale, che già include capacità di elaborazione visiva. Gli utenti possono ora caricare foto e chiedere all'IA di apportare modifiche, ad esempio eliminando imperfezioni o modificando specifici elementi dell'immagine. Questa funzione non solo si limita all'editing fotografico, ma si estende anche alla fornitura di ricette a partire dalle immagini di piatti condivisi.

Un'ulteriore novità è l'opzione "Imagine Me", che permette agli utenti di caricare selfie e ricevere risultati in forme creative e fantasiose. Questa funzione offre un modo ludico per interagire con l'intelligenza artificiale, permettendo di esplorare versioni alternative di se stessi in un formato divertente e innovativo.

Meta ha dunque fatto un passo significativo verso una maggiore integrazione dell'IA nelle sue piattaforme, rendendo l'interazione con l'intelligenza artificiale più intuitiva e personalizzata. Le nuove tecnologie non solo mirano a rispondere alle domande, ma anche a coinvolgere gli utenti su un piano più personale e creativo, promettendo un futuro interessante per l'uso dell'IA sui social network.