Meta chiude il 2024 con un fatturato da record e punta forte sull'Intelligenza Artificiale

Meta, nota azienda che controlla un vasto ecosistema di applicazioni, ha reso noti i risultati finanziari per il quarto trimestre del 2024, mostrando una crescita che ha sorpreso il mercato. Con un fatturato di 48 miliardi di dollari, la società ha registrato un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma non è tutto: il successo si riflette anche nell'impiego globale delle sue piattaforme, che hanno raggiunto oltre 3.3 miliardi di utenti attivi.

Risultati finanziari straordinari

Durante la call sugli utili, Meta ha annunciato risultati finanziari che hanno superato le aspettative. Il fatturato si è attestato a 48 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2024, in crescita rispetto ai 40 miliardi dello scorso anno. L'intero anno ha visto un incasso complessivo di 164 miliardi, segnando un incremento del 22% rispetto ai 134 miliardi del 2023. Questo aumento è guidato principalmente dalle entrate pubblicitarie, che hanno visto un picco di 46.7 miliardi di dollari. In particolare, la divisione Reality Labs ha contribuito con 1.08 miliardi, nonostante le spese operative di quasi 5 miliardi, evidenziando un panorama di sfide e opportunità per l'azienda.

L'inarrestabile crescita è attribuibile a due fattori cruciali: il numero crescente di utenti, pari a 3.35 miliardi che utilizzano i servizi di Meta, e l'incremento del costo per annuncio, aumentato del 14% rispetto all'anno precedente. In questo contesto, le vendite dei dispositivi Meta, come il Quest 3S e le Ray-Ban Meta Smart Glasses, hanno contribuito a far lievitare i ricavi delle Reality Labs, un settore che Zuckerberg ha definito un punto centrale nello sviluppo del metaverso.

L'intelligenza artificiale al centro della strategia futura

Uno dei temi caldi emersi durante la conferenza è stata l'Intelligenza Artificiale, con Meta che prevede di lanciare un nuovo sistema AI personalizzato entro la fine dell'anno. Questa innovazione mira a raggiungere un miliardo di utenti nel breve termine e si distingue per la sua capacità di memorizzare comandi, fornendo un'esperienza più simile a un assistente personale. Non si tratta solo di rispondere a domande casuali, ma di un AI capace di apprendere e interagire in modo più autentico.

Meta si sta preparando a una progettualità che prevede un’attenzione particolare alla variazione culturale e linguistica delle diverse regioni, rendendo l’AI meno generica e più adattata ai contesti specifici. Zuckerberg ha anche accennato a un nuovo progetto di AI engineer, previsto per il 2025, il quale potrebbe aprire ulteriori opportunità sul mercato e che avrà la capacità di operare come un ingegnere di livello medio.

Il futuro delle piattaforme Meta

Con uno sguardo rivolto al presente e al futuro, Zuckerberg ha parlato di una possibile "ritornare alle origini" per Facebook, senza tuttavia fornire dettagli specifici su come intenda realizzare questo obiettivo. Tuttavia, importanti piattaforme come Instagram, WhatsApp e Threads hanno continuato a crescere, riflettendo una resilienza in un panorama digitale fortemente competitivo.

Il 2025 si profila come un anno cruciale per Meta, non solo per il potenziamento delle capacità AI, ma anche per la gestione delle sfide poste dai social media emergenti, in particolare TikTok. Con risorse in continua crescita perseguendo strategie innovative e mantenendo un dialogo attivo con gli utenti, Meta si prepara ad affrontare un futuro interessante, forgiando nuove strade nel mondo della tecnologia e dei social network.