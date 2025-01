MediaTek e Google: Un nuovo chipset per rinnovare il settore della domotica

Al CES 2025, MediaTek ha svelato una novità di grande rilevanza per il mercato della domotica. In collaborazione con Google, l'azienda ha annunciato il chipset MT7903, atteso sul mercato per la metà del 2025. Questa nuova tecnologia promette di rivoluzionare il modo in cui i dispositivi smart interagiscono tra loro, portando migliorie significative nelle prestazioni e nell’efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche del chipset MT7903

Il chipset MT7903 appartiene alla famiglia Filogic e presenta alcune specifiche avanzate che lo rendono altamente competitivo. Tra le caratteristiche più salienti, c'è il supporto per il Wi-Fi 6E in configurazione tri-band. Questo consente una connessione simultanea su bande da 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, garantendo una navigazione fluida e stabile, anche in ambienti affollati di dispositivi connessi. L'integrazione del Bluetooth 6 e dello standard IEEE 802.15.4 rappresenta un valore aggiunto, poiché consente comunicazioni efficienti tra i vari dispositivi della smart home, aiutando nella gestione di protocolli come Thread e Matter.

Una delle innovazioni che cattura l'attenzione è la funzione "Thread border router offload". Questa tecnologia consente al MT7903 di rimanere operativo e stabilmente connesso ai dispositivi smart, anche quando il Google Home principale entra in modalità standby. Questa funzione non solo massimizza l'efficienza energetica, ma assicura anche che il sistema risponda immediatamente ai comandi degli utenti.

Una scelta strategica: Perché non il Wi-Fi 7?

Nonostante non supporti il più recente Wi-Fi 7, la decisione di MediaTek di puntare sul Wi-Fi 6E è stata attentamente pianificata. Questa scelta è legata all'obiettivo di garantire accessibilità economica, consentendo ai produttori di integrare più facilmente tecnologia avanzata come Thread nei loro device senza aumentare eccessivamente i costi. Dato che una significativa porzione delle apparecchiature smart attualmente opera sulla banda a 2.4 GHz, l'introduzione del Wi-Fi 6E rappresenta un passo notevole in avanti.

Questa strategia permette di migliorare le performance della connessione, senza penalizzare i produttori che potrebbero affrontare costi troppo elevati per l'adozione delle tecnologie più recenti. La mossa di MediaTek evidenzia un equilibrio tra innovazione e praticità, fondamentale per un mercato che richiede soluzioni accessibili e performanti.

Implicazioni dell'annuncio per il futuro della domotica

Il momento scelto per questa presentazione non sembra casuale. Infatti, Google ha recentemente aggiornato Google TV con l'integrazione dei comandi Gemini. L'entrata in scena del chipset MT7903 è destinata a migliorare la prontezza e l'affidabilità delle automazioni domestiche, ottimizzando i tempi di risposta ai comandi vocali. Questo potrebbe eliminare i frequenti ritardi che gli utenti hanno sperimentato nel passato, riportando un'esperienza utente più soddisfacente.

Le aspettative sono alte riguardo all'introduzione di questo nuovo chipset nel futuro successore del Nest Hub Max, che si prevede possa arrivare nel 2025. L'attuale generazione di questo dispositivo, limitata al Wi-Fi a 5 GHz e Bluetooth 5, potrebbe trarre enormi vantaggi dall'upgrade fornito dal MT7903. Con una potenziale NPU più potente dedicata all'elaborazione dei comandi dell'intelligenza artificiale associati, il nuovo modello potrebbe elevare ulteriormente l'esperienza dell'utente, aprendo la strada a funzionalità innovative e a un'interazione più intuitiva.