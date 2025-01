Logitech MX Mechanical: la tastiera meccanica per ufficio che sfida il settore gaming

Logitech fa un ulteriore passo in avanti nel mondo delle tastiere, proponendo la Logitech MX Mechanical Keyboard, un prodotto pensato per unire le esigenze di chi lavora in ufficio e quelle degli appassionati di gaming. Questo dispositivo sostituisce la tradizionale tastiera a membrana con una tecnologia meccanica, promettendo un’esperienza di digitazione superiore. Abbiamo testato a fondo questa tastiera per scoprire se mantiene le promesse fatte.

Tastiera meccanica: una scelta strategica

Quando si parla di tastiere meccaniche, il pensiero corre immediatamente al gaming. Queste tastiere hanno guadagnato la loro fama grazie alle prestazioni che offrono, come la precisione e la possibilità di personalizzazione tramite macro. Tuttavia, la Logitech MX Mechanical Keyboard dimostra che il mondo del business può trarre vantaggio da tali caratteristiche. Non è la prima volta che un'azienda cerca di mescolare le due categorie, ma con il marchio Logitech alle spalle e il successo ottenuto con la MX Keys, il passo verso le tastiere meccaniche per professionisti sembra naturale.

Le differenze tra tastiere meccaniche e a membrana non sono solo estetiche; gli utenti devono valutare entrambe le opzioni prima di effettuare un acquisto. La Logitech MX Mechanical si propone come un prodotto che promette di soddisfare le necessità di chi lavora in ufficio così come quelle di chi si diletta con i giochi.

Design sobrio e funzionale

La Logitech MX Mechanical viene presentata in un imballaggio semplice, realizzato interamente in cartone riciclabile, che contribuisce a un impatto ambientale ridotto. All'interno della scatola si trovano la tastiera, un cavo USB-A/USB-C per la ricarica e il dongle USB-A per la connessione wireless. Questo prodotto è disponibile in due varianti: una Versione Estesa, completa di tastierino numerico, e una Mini, più compatta.

La tastiera estesa misura 131,55×433,85×26,10 mm e pesa 828 grammi, rendendola robusta e stabile. Un altro punto di forza è il ricevitore Logi Bolt incluso, leggero e facilmente utilizzabile anche con adattatori USB-C. Realizzata con materiali di qualità, la tastiera ha un connettore USB-C per la ricarica e un pulsante fisico per l'accensione. Tuttavia, manca un layout italiano per la tastiera, una scelta che potrebbe deludere alcuni utenti. Logitech ha optato per layout internazionali, il che la rende più adatta a sviluppatori che lavorano principalmente in inglese.

Connessioni senza limiti

La Logitech MX Mechanical offre due opzioni di connessione wireless: attraverso il dongle Logi Bolt e tramite Bluetooth. Mentre il dongle garantisce una connessione più stabile e sicura, il Bluetooth può risultare soggetto a interferenze in ambienti affollati. È importante sottolineare che la tastiera non funziona in modalità cablata e il cavo incluso serve esclusivamente per la ricarica della batteria, la cui durata è stimata intorno ai 15 giorni, sebbene l’uso intenso possa ridurla a una settimana.

La versatilità della Logitech MX Mechanical è evidenziata dalla capacità di connettersi simultaneamente a tre dispositivi. Questo è particolarmente utile per chi può avere necessità di passare da un computer di lavoro a un tablet o smartphone. Il cambio tra i dispositivi avviene in modo semplice e immediato, rendendo la tastiera comoda per utilizzi diversi.

Un software ricco di funzionalità

Sebbene la tastiera funzioni anche senza software, l'installazione di Logi Options+ consente di sbloccare ulteriori funzionalità e migliorare l'esperienza d'uso. Gli utenti possono regolare l'illuminazione, monitorare lo stato della batteria e personalizzare le funzioni di alcuni tasti. Nonostante non offra macro tradizionali, è presente una funzione chiamata Smart Action che facilita l'automazione di comandi ripetitivi, utile per sviluppatori e designer.

Questa opzione è interessante poiché le impostazioni vengono memorizzate nel cloud, rendendo facile il trasferimento delle configurazioni tra diversi computer. Si deve riconoscere l'impegno di Logitech nel supportare anche il sistema operativo Mac, in un mercato dove molte tastiere meccaniche si concentrano solo su Windows.

Prestazioni: in ufficio e nel gaming

La Logitech MX Mechanical è concepita per essere più di una semplice tastiera da ufficio. Esteticamente si presenta come una tastiera meccanica, con tasti sottili che offrono un'esperienza di digitazione distintiva. La digitazione è caratterizzata da un suono piacevolmente udibile, una qualità ricercata dagli amanti di queste tastiere, anche se non è priva di risonanza.

La meccanica e la robustezza si notano anche durante l'uso prolungato. Nonostante non sia progettata specificamente per il gaming, può comunque rivelarsi affidabile per qualche partita occasionale. Tuttavia, per un utilizzo intenso nel gaming, altre tastiere del brand potrebbero dare prestazioni migliori.

In ambito lavorativo, questa tastiera si distingue, offrendo tutto il necessario per svolgere compiti vari, dalla scrittura a operazioni di grafica. I professionisti che lavorano con codice troveranno che la Logitech MX Mechanical dà il giusto feeling, evitando alcune limitazioni legate a modelli più semplici.

Perché scegliere la Logitech MX Mechanical

Qualsiasi decisione tra tastiere meccaniche e a membrana si basa sulla preferenza personale, ma la Logitech MX Mechanical si presenta come un ottimo compromesso per chi non ha mai sperimentato questo tipo di tastiera. In generale, offre una qualità superiore rispetto a molte tastiere tradizionali, e potrebbe valere la pena testarla in un centro commerciale per avere un'idea concreta delle sue potenzialità.

La Logitech MX Mechanical, pur avendo un costo elevato per una tastiera d’ufficio, è competitiva nel segmento delle tastiere meccaniche dove i prezzi sono solitamente più alti. Con un design elegante e funzionalità versatili, rappresenta un'opzione solida per professionisti e appassionati.

Specifiche e prezzi

| Modello | Prezzo | |-------------------------------------------|--------------| | Logitech MX Mechanical | 184,99 € | | Logitech MX Mechanical Mini | 159,99 € |

La tastiera è disponibile sia sul sito ufficiale di Logitech che su Amazon nella sua versione estesa e mini, in colorazioni grigio scuro e bianco. Essa rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un prodotto di alta qualità, capace di rispondere alle sfide quotidiane del lavoro e del tempo libero.